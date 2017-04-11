Олигархат поддержит Медведева

Занимающий 3-е место в рейтинге Forbs-2016 российский миллиардер Алишер Усманов подаст иск в суд на Алексея Навального в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой. Речь идет об опубликованном оппозиционером расследовании о возможной причастности к коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева, изложенном в фильме «Он вам не Димон».

По словам Усманова, Навальный вводит людей в заблуждение, а его утверждения — клевета. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», — пояснил олигарх.

Инициатива Усманова была озвучена вскоре после освобождения Навального из московского спецприемника. Он отбывал 15-суточный арест за неподчинение полиции в ходе несанкционированного шествия. Всего в тот день было задержано свыше 1 тысячи человек, после чего замалчивать проблему стало невозможно.

Реакция Навального на известие о предстоящем иске за клевету была быстрой. «О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет ещё в Узбекской ССР) сообщает, что я «преступник» и он подаст на меня «заявление в органы», — написал он в своем микроблоге. Навальный полагает, что иск Усманова обернется давлением на него и на его фонд (ФБК) со стороны правоохранительных органов.

При этом сам оппозиционер был несколько раз представал перед судом, в том числе, за мошенничество. В феврале 2017 года по делу о «Кировлесе» он был приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

Этот факт, однако, не мешает Навальному обвинять в участии в коррупционных схемах чиновников и олигархов.

Руководитель избирательного штаба Навального Леонид Волков заявил, что в ФБК будут рады встретиться в суде с представителями Усманова. «Чтобы он все-таки рассказал, каким образом его фонды передали недвижимость на десятки миллионов долларов Дмитрию Анатольевичу Медведеву и каким образом информация об этом является клеветой или в чем она может быть не соответствующей действительности», — сказал Волков.

Напомним, в фильме ФБК говорилось, что «сырьевой олигарх Алишер Усманов внес вклад в натуральном эквиваленте — усадьбой в Знаменском на Рублевке». Речь шла о формировании уставного капитала фонда «Дар», чьими активами, по утверждению ФБК, Медведев пользовался как своими собственными.

Другими жертвователями, внесшими в фонд 33 млрд. рублей, были названы «акционеры компании „Новатэк“ Михельсон и Симановский». О том, собирается ли подать в суд на Навального председатель правления «Новатэка» и самый богатый человек России по версии Forbs Леонид Михельсон, пока неизвестно. На соответствующий запрос «СП» в компании оперативно ответить не смогли, а личный помощник олигарха информацией не владел.

Отметим, что попытка парламентской оппозиции добиться расследования возможной коррупции главы правительства потерпела неудачу. Подготовленное фракцией КПРФ протокольное поручение 5 апреля не получило поддержки правящей партии «Единая Россия», чьим лидером является Дмитрий Медведев.

Адвокат Виктор Наумов пояснил «СП» диспозицию статьи 128.1 УК РФ (клевета), а также возможные юридические последствия иска Усманова к Навальному.

— Часть 2 статьи 128.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или средствах массовой информации, предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн. рублей либо обязательных работ на срок до 240 часов.

На практике доказать состав клеветы не так просто, а даже если это удается, чаще всего применяется денежное взыскание. Однако в том случае, если Усманов не добьется успеха в уголовном судопроизводстве, он сможет предъявить к Навальному гражданский иск и потребовать компенсацию, возмещение убытков, причиненных распространением таких сведений, а также их опровержение.

Кстати, Навальный уже проигрывал дела о распространении порочащих сведений — по иску главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, депутата Госдумы РФ Сергея Неверова, предпринимателя Владлена Степанова.

«СП»: — В случае признания Навального виновным в клевете, может ли новый приговор привести его за решетку с учетом того, что в настоящий момент он осужден условно?

— Часть 4 ст. 74 УК РФ предусматривает, что при совершении условно осужденным в течение испытательного срока умышленного преступления небольшой или средней тяжести условное осуждение может быть отменено.

Однако решение принимает суд, и он может прийти к выводу о сохранении условного осуждения. В случае признания Навального виновным в клевете, вопрос о замене ему вида осуждения будет решаться судом, который будет учитывать и совершенные им во время испытательного срока административные правонарушения. Однако даже с учетом этого, вряд ли, оппозиционеру будет назначено реальное лишение свободы.

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, независимо от юридических итогов иска Усманова, политически выиграет Навальный, а не Медведев.

— Против Навального уже неоднократно подавали иски в суд. С высокой долей вероятности Усманов этот суд выиграет. С юридической точки зрения это будет его победа. Что касается Навального, то для него важен любой информационный повод, который позволит о нем говорить, быть в фокусе внимания СМИ. Он же не может постоянно устраивать несанкционированные акции. Судебный процесс, инициированный Усмановым, как раз и будет таким поводом. В ходе процесса Навальный сможет не только перед судом, но и перед СМИ еще раз рассказать свою историю про Медведева и связанное с ним имущество.

«СП»: — Но ведь в случае юридической победы Усманов сможет ссылаться на решение суда?

— С учетом того, что у оппозиции большое недоверие к судебной системе, возможное решение в пользу Усманова они признают ангажированным. Более того, недоверие к судам есть не только у оппозиции, но и у огромной части российского населения, которое к ней не принадлежит. Поэтому если есть расчет на то, что обычные неполитизированные граждане, увидев, что Усманов выиграл, решат, что Навальный врет, то он ошибочен. Недоверие к судам шире оппозиционной субкультуры. И Навальный наверняка воспользуется этим. Поэтому с имиджевой точки зрения для него такой судебный иск выигрышен.

«СП»: — А какие у него есть риски?

— Риск только один — если Усманов потребует очень крупную сумму компенсации и суд с этим согласится. Это может нанести Навальному материальный ущерб. Однако и это можно попробовать компенсировать. Например, можно не платить. Возникнет борьба вокруг выплат. Также можно апеллировать к ЕСПЧ. Известно, что Европейский суд плохо относится к большим штрафам, которые присуждаются за разоблачения представителям СМИ или общественности.

«СП»: — Можно ли ждать подобный иск от Медведева? Все-таки это касается его лично.

— Вряд ли. У нас нет традиции подачи в суд премьер-министром. В иске Усманова будет только часть этой истории, которая относится именно к нему, упомянута его фамилия. Если же в суд подаст сам Медведев, то для Навального это будет огромный подарок. Тут он развернется по полной программе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков — автор протокольного поручения КПРФ с требованием провести расследование по фактам, упомянутым в фильме Навального, был краток. «Олигарх борется за Медведева. Что тут не ясного? Олигархи и власть всегда были едины», — заявил он «СП».