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Новый виток эволюции человека. Кто же такие дети индиго

18:24. 11 апреля 2017 Просмотров - 325 2 коммент. Опубликовал:

До недавнего времени наука считала, что Homo Sapiens – это высшая степень эволюционного развития жизни на Земле. Однако вполне вероятно, что уже сейчас происходит развитие нашего собственного вида. Речь идет о так называемых детях индиго. Само понятие дети индиго впервые было использовано американским экстрасенсом и синестетиком Нэнси Энн Тэпп в 1982 году. При обследовании ауры необычных детей было выявлено, что она у них темно-синего цвета – цвета индиго. Дети индиго буквально всем отличаются от обычного представления о детях. Они неординарны, более независимы, острее переживают одиночество и непонимание. Они проявляют уникальные феномены и таланты, отличаются от других необычной линией поведения, не любят подчиняться и не стремятся подчинять. Они вызывают восхищение, страх и любопытство. Они – это загадка природы.

Метки: дети индиго, люди феномены, эволюция
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2 коммент.»

  • 318 292
    Борис 11 апреля 2017 в 20:20 Ссылка Пометить
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    Вся природа и человек это загадка природы.
    Гении во все времена появлялись и вызывали не только восхищение, но и даже страх.

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  • 1295 1065
    Игорь 11 апреля 2017 в 20:51 Ссылка Пометить
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    Эволюция теории Дарвина признана не состоятельной. Дети индиго? Ученые уже сами признают, что нет ни каких детей индиго, есть загадочные пациенты психоневрологических учреждений.

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