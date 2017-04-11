Новый виток эволюции человека. Кто же такие дети индиго

До недавнего времени наука считала, что Homo Sapiens – это высшая степень эволюционного развития жизни на Земле. Однако вполне вероятно, что уже сейчас происходит развитие нашего собственного вида. Речь идет о так называемых детях индиго. Само понятие дети индиго впервые было использовано американским экстрасенсом и синестетиком Нэнси Энн Тэпп в 1982 году. При обследовании ауры необычных детей было выявлено, что она у них темно-синего цвета – цвета индиго. Дети индиго буквально всем отличаются от обычного представления о детях. Они неординарны, более независимы, острее переживают одиночество и непонимание. Они проявляют уникальные феномены и таланты, отличаются от других необычной линией поведения, не любят подчиняться и не стремятся подчинять. Они вызывают восхищение, страх и любопытство. Они – это загадка природы.