Михаил Веллер: Власть провоцирует революционную ситуацию

Закон о реновации жилого фонда, если он будет принят Думой и правительством в предлагаемой редакции, явится самой страшной ошибкой во внутренней политике современного Российского государства. Закон этот, по сути, сводится к отмене права на частную собственность граждан — собственников квартир.

В какие бы формулировки этот закон ни облекался, сводится он к тому, что любой собственник жилья может в любой день получить уведомление о том, что он переселяется по предложенному адресу в течение 60 суток. Он будет лишен права обращаться в суд, будет лишен права как бы то ни было оспаривать это решение, принятое муниципальными властями. Он не сможет продлить 60-суточный срок. Он не сможет потребовать иную квартиру, кроме назначенной ему. Он может только переехать туда! В противном случае по истечении 60 суток он будет выселен силой. Т.е. являются судебные приставы, дверь, если он не открывает, взрезается «болгаркой», и человек со своими вещами оказывается на улице. И спасибо еще, если он не подпадет под статью о сопротивлении властям, о невыполнении судебного решения и тому подобное.

То есть все разговоры о том, что эта квартира — его собственность — оказываются абсолютно пустыми.

Квартира — это практически всё добро, которое есть у подавляющего большинства российского населения. И квартира эта досталась ему горбом. Или он еще при Советской власти работал на неё десятилетия, или она досталась ему от родителей, или он её купил и влез в долги на многие годы. Но хоть она у него есть. Так вот, ему сообщают: у тебя ее тоже нет.

В предвыборный год, когда скоро гражданам предстоит отправляться на участки для голосования и отдавать свои голоса за соответствующую политическую партию, соответствующих депутатов и соответствующего кандидата в президенты, такое законопостановление обеспечивает страну мощным протестным электоратом. Потому что ни один человек в здравом рассудке и твердой памяти не проголосует ни за партию «Единая Россия», ни за кандидата в президенты Путина в том случае, если этот режим выкинет его из его квартиры.

Разговоры о том, что он получит больше, что он получит лучше, что он получит не равноценное, а равнозначное, а квадратных метров может быть даже больше за счет большей кухни и прочей подсобной площади — это всё разговоры в пользу бедных.

Потому что расчет чрезвычайно прост. Выселять будут из лучших микрорайонов в худшие, из лучших районов — в худшие, из центральных — в окраинные. И случаев таких уже вполне достаточно.

Заметьте, закон еще не принят — а списки по районным управам и префектурам уже составляются! Сам же закон сводится фактически к отмене существующего Закона о праве собственности.

Это очень способствует усилению гражданских и патриотических чувств у населения. Когда на улицы выходят с протестом 17-летние пацаны, то у власти могут быть мысли и надежды, что это молодо-зелено, перемелется — мука будет: повзрослеют, поумнеют, остепенятся, начнут делать карьеры. Но вот когда на улицы вывалят пенсионеры, которым терять нечего, это уже конец.

А пенсионеры составляют основной голосующий электорат. Пенсионеры уже не остепенятся. Они уже дела свои не поправят. И все эти разговоры о сносе ветхих хрущевских пятиэтажек — совершенно прозрачное и наивное прикрытие о том, что любое здание и любой квартал могут быть признаны морально, я подчеркиваю — «морально» устаревшими. А морально устареть может всё, вплоть до любого должностного лица. И по причине морального старения оно будет снесено.

Вот чего они хотят, обладающие капиталами и административным ресурсом «реноваторы». Прибыли частным застройщикам при распиле городского бюджета! Эка невидаль; ничего нового. А на выгодных лакомых центральных кусках земли, там, где всё в порядке с инфраструктурой, проведены все централи, да есть пятачки, где дорожное движение поменьше, будут строить всё новые жилые комплексы и продавать. Потому что на этих пятачках капитализация каждого вложенного рубля выше — место дорого.

Сейчас, когда прожиточный минимум официально снижен на 2%, оно же на 200 рублей, до среднего в 10 тыс. рублей, оно же полтораста долларов в месяц — это при мировых ценах на всё! Сейчас, когда цены растут, обгоняя официальный уровень инфляции; сейчас, когда «Газпром» собирается на 20% повышать тарифы для розничных потребителей, т.е. для граждан; сейчас, когда хотят заморозить накопительную часть пенсии и скрытно повышают пенсионный возраст — на 6 месяцев в течение года — сейчас выкидывать граждан из домов означает, что деньги и власть имущие от жадности абсолютно сошли с ума! И не соображают, что в юбилейном 2017 году — привет от 100-летия Великой русской революции — они только из жадности, которая затмевает им мозги, создают в стране революционную ситуацию.

Ситуацию с этим Законом о реновации нельзя рассматривать иначе, как колоссальную политическую провокацию людей, в политическом отношении безответственных. И если это только произойдет, пусть никто наверху потом не говорит, что его не предупреждали.