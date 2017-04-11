Между воплощениями

Старые души стремятся избежать повторения уже совершённого и ищут конкретных обстоятельств, требуемых для кармических расплат, соединения монад (т.е. отношений между двумя сущностями, полностью затрагивающих обе стороны и создающихся для приобретения специфического опыта) и иных актов духовного роста.Как актер может сыграть много различных ролей, так и ваша сущность проявляется через много разных личностей. Как бы они ни отличались друг от друга, природа вашей сущности просвечивается сквозь них, подобно тому, как вы обычно способны узнать актера, играющего свои различные роли.Что же заставляет душу входить в обстоятельства настолько сложные, что она с ними не может справиться? В основном — неопытность, говорит Михаил. Пока души не приобретут достаточный практический опыт физического плана, они будут «откусывать больше, чем могут проглотить».Кроме того, не всегда события развиваются так, как ожидалось, и на половине жизни души могут очутиться в совершенно непредвиденных обстоятельствах, с которыми они не могут справиться. Это тоже часть уроков физического плана. В этом нет ничего плохого; можно сказать, что это способствует поддержанию во всех состоянияx готовности.Если вы оказываетесь в ситуации, с которой вы не можете справиться, иными словами, которую вы не можете понять, обдумать и на которую вы не можете эффективно ответить, — иногда такую ситуацию можно просто покинуть.В других подобных ситуациях вы остаетесь до конца. Это относится к относительно небольшой части людского опыта. Большинство людей находится в обстоятельствах, примерно соответствующих их уровню мастерства, даже если эти обстоятельства и нелегки.Допустим, нельзя сказать, что вы хорошо подготовлены к физическим или ментальным пыткам, и это явно не тот опыт, которого желала бы ваша душа для своего роста, хотя в конце концов подобные суровые испытания и приводят к большому росту.Конечно же, не каждый проходящий через пытки стирает кармический долг — иногда люди, к несчастью, становятся жертвами кармических ситуаций; они попадают «не в то место и не в то время».Хотя кармическая расплата и может многому научить, она подпадает под категорию «роста через боль». Просветленная душа ищет роста через радость, но каждый прошел через свой опыт роста через боль. До некоторой степени вы продолжаете так поступать до тех пор, пока не научитесь обходиться без этого.Душа не всезнающа. В противном случае она бы не отправилась в это путешествие. Нигде нет всезнающего источника. Мы все участвуем в написании книги, последние главы которой никогда не будут написаны. Мы с нетерпением ждем, что же произойдет дальше.Между воплощениями и после завершения цикла физического плана душе доступны разнообразные неформальные «курсы» и учебные группы. Кроме того, предоставляется множество возможностей для размышлений, отдыха и исцеления.Всякий раз, когда мы астральны, будь то между воплощениями, или после окончания цикла физического плана, во время сна или при выходе из тела, мы в состоянии посещать астральные аспекты любого места во Вселенной, хотя мы и склонны держаться поближе к дому.Некоторые люди ощущают, что они не с Земли и чувствуют здесь себя некомфортно. Возможно, к ним приходят обрывки воспоминаний о недавних путешествиях в иные места, произошедших между воплощениями. Точно так же могут возникнуть проблемы с приспособлением к старой жизни у ньюйоркца, проведшего шесть месяцев на Таити.Когда между воплощениями мы посещаем иные части Вселенной, мы практически всегда остаемся астральными, а не физически воплощаемся на другой планете.Мы не желаем создавать кармы (которые потребуют нашего присутствия физически) или глубоко вовлекаться иным способом; это подобно состоянию студента, учащегося по программе обмена. Наличие карм на более чем одной планете одновременно было бы довольно затруднительно.Несмотря на свое невовлечение, мы можем научиться чему-то или пережить нечто, что поможет нашему росту.Михаил утверждает, что люди неизменно воплощаются в человеческой форме: «Пока вид привязан к планете, как привязаны вы, опыт индивидуальных душ будет ограничен тем биологическим видом, в который излиты разом все члены коллективного существа».Некоторые люди утверждают, что инопланетяне сейчас воплощаются на Земле, другие заявляют, что они сами являются инопланетянами, «пришельцами из другого мира». Согласно Михаилу, это практически невозможно.Когда мы воплощаемся на Земле, это — наш дом. В определенном смысле никто из нас не происходит с этой планеты. В конечном счете все мы произошли из Дао (Бога) и большинство из нас прошло предыдущие циклы на иных планетах. Так или иначе, даже если мы и начали наш настоящий цикл где-то в ином месте, мы находимся здесь и сейчас.Потому что это породило бы массу проблем.Во-первых, много времени может отнять процесс привыкания к новой планете, чем отчасти и объясняется большая протяженность цикла младенческой души.Кто-то с планеты, сильно отличающейся от Земли, может быть дезориентирован и совершить много ошибок. Если он тут сформирует с кем-то карму, он может этим обязать себя воплощаться вновь для её отработки, и этому очень нескоро наступит конец.Ему придется мотаться между планетами, жонглируя своими обязательствами на них обоих. Достаточно сложно иметь дело с одним видом разумных сущностей! (Ситуация облегчается, если пришелец уже закончил свой цикл на другой планете.)Таким образом, хотя всё возможно во Вселенной, подобные ситуации редки. В определенных кругах землян очень престижно считаться инопланетянином или заместителем (то есть человеком, уступившим свое тело другой, более опытной сущности), но «пришельцы среди нас» совсем не обязательно мудрее или развитее, чем обычные земляне.Некоторые люди, увлеченные идеей своего неземного происхождения, отрицают свою человечность; им трудно принять несовершенство жизни и человеческой физиологии, быть может, из-за травм в детстве или в прошлых жизнях.Но, поскольку этот мир сейчас не находится в гармонии с Вселенной, может быть, дело как раз в том, что такие люди «идут в ногу с Вселенной».Но отрицание нашей человечности, даже если временно это и полезный механизм выживания, дорого обходится; это ограничивает нашу возможность эффективно жить там, где мы есть, и при этом наслаждаться жизнью.

Источник: nashaplaneta.su