Между воплощениями
09:50. 11 апреля 2017 Просмотров - 449 11 коммент. Опубликовал: brahman
Временной интервал между жизнями значительно изменяется от одного человека к другому и зависит от конкретных обстоятельств.
• Обычно более молодые души реинкарнируют быстрее,
• а более старые становятся более избирательными в своих потребностях и склонны затрачивать больше времени, подготавливая свои воплощения.
Старые души стремятся избежать повторения уже совершённого и ищут конкретных обстоятельств, требуемых для кармических расплат, соединения монад (т.е. отношений между двумя сущностями, полностью затрагивающих обе стороны и создающихся для приобретения специфического опыта) и иных актов духовного роста.
• Более старые души чувствуют себя всё более комфортно в астральном промежутке,
• а молодых он обычно пугает, и они часто не могут дождаться возвращения в структуру физического плана.
Состояние между воплощениями подобно состоянию актера между исполнением ролей.
Как актер может сыграть много различных ролей, так и ваша сущность проявляется через много разных личностей. Как бы они ни отличались друг от друга, природа вашей сущности просвечивается сквозь них, подобно тому, как вы обычно способны узнать актера, играющего свои различные роли.
Перед воплощением мы планируем свою предстоящую жизнь.
Что же заставляет душу входить в обстоятельства настолько сложные, что она с ними не может справиться? В основном — неопытность, говорит Михаил. Пока души не приобретут достаточный практический опыт физического плана, они будут «откусывать больше, чем могут проглотить».
• Есть также души, которые сразу по смерти бросаются в следующее доступное тело без адекватного исследования тех обстоятельств, куда они попадают.
• Однако же те, кто прислушивается к советам своих наставников, совершают меньше подобных ошибок.
Кроме того, не всегда события развиваются так, как ожидалось, и на половине жизни души могут очутиться в совершенно непредвиденных обстоятельствах, с которыми они не могут справиться. Это тоже часть уроков физического плана. В этом нет ничего плохого; можно сказать, что это способствует поддержанию во всех состоянияx готовности.
Если вы оказываетесь в ситуации, с которой вы не можете справиться, иными словами, которую вы не можете понять, обдумать и на которую вы не можете эффективно ответить, — иногда такую ситуацию можно просто покинуть.
В других подобных ситуациях вы остаетесь до конца. Это относится к относительно небольшой части людского опыта. Большинство людей находится в обстоятельствах, примерно соответствующих их уровню мастерства, даже если эти обстоятельства и нелегки.
Обстоятельства, с которыми мы не в силах справиться, порой проживаются для расплаты по кармам.
Допустим, нельзя сказать, что вы хорошо подготовлены к физическим или ментальным пыткам, и это явно не тот опыт, которого желала бы ваша душа для своего роста, хотя в конце концов подобные суровые испытания и приводят к большому росту.
Однако же, если вы подвергали кого-либо пыткам в прошлой жизни, ваша душа может пожелать оказаться в обстоятельствах, в которых подобный долг может быть отработан.
Конечно же, не каждый проходящий через пытки стирает кармический долг — иногда люди, к несчастью, становятся жертвами кармических ситуаций; они попадают «не в то место и не в то время».
Хотя кармическая расплата и может многому научить, она подпадает под категорию «роста через боль». Просветленная душа ищет роста через радость, но каждый прошел через свой опыт роста через боль. До некоторой степени вы продолжаете так поступать до тех пор, пока не научитесь обходиться без этого.
Душа не всезнающа. В противном случае она бы не отправилась в это путешествие. Нигде нет всезнающего источника. Мы все участвуем в написании книги, последние главы которой никогда не будут написаны. Мы с нетерпением ждем, что же произойдет дальше.
Между воплощениями и после завершения цикла физического плана душе доступны разнообразные неформальные «курсы» и учебные группы. Кроме того, предоставляется множество возможностей для размышлений, отдыха и исцеления.
• Некоторые души тесно работают с физическим планом в качестве духов-наставников или «работников Света», имеющих дело с большими энергетическими структурами планеты, приносящими рост и исцеление.
• Есть такие, кто оказывает помощь каким-либо образом привязанным к Земле нефизическим душам, и такие, кто помогает душам более искусно планировать их следующую жизнь, и т. п.
• Кроме того, души вольны попросту «проводить время», если они того желают.
Всякий раз, когда мы астральны, будь то между воплощениями, или после окончания цикла физического плана, во время сна или при выходе из тела, мы в состоянии посещать астральные аспекты любого места во Вселенной, хотя мы и склонны держаться поближе к дому.
• К примеру, мы можем посетить Венеру, чтобы поработать над уроками любви или для отдыха и расслабления;
• Солнце — для возобновления запасов энергии;
• или Марс с Меркурием — для стимуляции.
Некоторые люди ощущают, что они не с Земли и чувствуют здесь себя некомфортно. Возможно, к ним приходят обрывки воспоминаний о недавних путешествиях в иные места, произошедших между воплощениями. Точно так же могут возникнуть проблемы с приспособлением к старой жизни у ньюйоркца, проведшего шесть месяцев на Таити.
Когда между воплощениями мы посещаем иные части Вселенной, мы практически всегда остаемся астральными, а не физически воплощаемся на другой планете.
Мы не желаем создавать кармы (которые потребуют нашего присутствия физически) или глубоко вовлекаться иным способом; это подобно состоянию студента, учащегося по программе обмена. Наличие карм на более чем одной планете одновременно было бы довольно затруднительно.
Несмотря на свое невовлечение, мы можем научиться чему-то или пережить нечто, что поможет нашему росту.
• Возраст души увеличивается лишь тогда, когда мы на физическом плане, потому что этот возраст имеет отношение к нашей перспективе физического плана, но наши прочие исследования и обучение, в том числе проведенные на астральном плане иных планет, могут поддерживать наше продвижение и в целом обогащать нас.
Михаил утверждает, что люди неизменно воплощаются в человеческой форме: «Пока вид привязан к планете, как привязаны вы, опыт индивидуальных душ будет ограничен тем биологическим видом, в который излиты разом все члены коллективного существа».
Некоторые люди утверждают, что инопланетяне сейчас воплощаются на Земле, другие заявляют, что они сами являются инопланетянами, «пришельцами из другого мира». Согласно Михаилу, это практически невозможно.
Когда мы воплощаемся на Земле, это — наш дом. В определенном смысле никто из нас не происходит с этой планеты. В конечном счете все мы произошли из Дао (Бога) и большинство из нас прошло предыдущие циклы на иных планетах. Так или иначе, даже если мы и начали наш настоящий цикл где-то в ином месте, мы находимся здесь и сейчас.
Почему же воплощение инопланетян на Земле практически невозможно?
Потому что это породило бы массу проблем.
Во-первых, много времени может отнять процесс привыкания к новой планете, чем отчасти и объясняется большая протяженность цикла младенческой души.
Кто-то с планеты, сильно отличающейся от Земли, может быть дезориентирован и совершить много ошибок. Если он тут сформирует с кем-то карму, он может этим обязать себя воплощаться вновь для её отработки, и этому очень нескоро наступит конец.
Ему придется мотаться между планетами, жонглируя своими обязательствами на них обоих. Достаточно сложно иметь дело с одним видом разумных сущностей! (Ситуация облегчается, если пришелец уже закончил свой цикл на другой планете.)
Таким образом, хотя всё возможно во Вселенной, подобные ситуации редки. В определенных кругах землян очень престижно считаться инопланетянином или заместителем (то есть человеком, уступившим свое тело другой, более опытной сущности), но «пришельцы среди нас» совсем не обязательно мудрее или развитее, чем обычные земляне.
Мы все — вечные искры Дао.
Некоторые люди, увлеченные идеей своего неземного происхождения, отрицают свою человечность; им трудно принять несовершенство жизни и человеческой физиологии, быть может, из-за травм в детстве или в прошлых жизнях.
Идущие по духовному пути развития часто чувствуют, что мир «идет не в ногу с ними».
Но, поскольку этот мир сейчас не находится в гармонии с Вселенной, может быть, дело как раз в том, что такие люди «идут в ногу с Вселенной».
Но отрицание нашей человечности, даже если временно это и полезный механизм выживания, дорого обходится; это ограничивает нашу возможность эффективно жить там, где мы есть, и при этом наслаждаться жизнью.
Источник: nashaplaneta.su
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Чтобы актеру сменить сценический образ ему надо снять сценический наряд-для этого есть специальное помещение. Точно так же и сущности необходимо избавиться от грязи накопленной за человеческую жизнь-для этого есть чистилище-это как баня. Выглядит чистилище в виде двух метрового куба-белого цвета, там есть отверстие которое засасывает сущность и очищает. Чистилище построил инженер Аксогай. Без прохождения чистилища не возможно дальнейшее развитие сущности.Карма-это грязь жизни.
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Есть ещё ад, кто туда попадает назад уже никогда не вернется, даже после физического разрушения планеты-ад останется. Сейчас в аду содержится более млрд человек это сущности бывших маньяков и насильников. В аду есть и чеченец Рустам Калоев который убивал русских младенцев оправдывая свои действия борьбой с неверными. Как написано на в ходе в ад-Всякий входящий, оставь надежду!
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Каждый суслик агроном…
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Из ныне живущих-мало кто знает о чистилище, умерев попадёт в пустоту-там и останется, пока планета не погибнет, а дальше утратив все тела -раствориться во мраке.Незавидная судьба ожидает Человечество, виной всему глупость.
Инженер Аксогай планирует в дальнейшем ещё возводить новые строения способных довести до совершенства сущность человека, построить можно за день, но нужен большой объём материи, энтузиасты жертвуют свой потенциал развития-который заменяет материю.
В Мире Яви трудится другой инженер Этуш, ростом он выше 40 метров, живёт вечно, перебирается с одной планеты на другую и строит пирамиды для совершенства сущности человека-новорожденного.
Мне бы хотелось чтобы каждый стремился усовершенствовать свою сущность и неважно живой вы или мёртвый-это всегда пригодится.
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Мля! Ну откуда ты это всё знаешь?
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Это ученик или собственные мысли? Многое не понятно. Если старые Души выбирают боль то зачем им это? Я понимаю, что в определённые моменты мы подходим к касню с выбором пути и Боги нам дают право выбора, это как набросок картины карандашом, а мы уже нанего некладываем свою жизнь, своюкартину. И кто ошибётся, кто угадает разное счастье нам выпадает.:-) . А результат будет после смерти, кто куда попадет.
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О, так подробно!
Будто вернулись ОТТУДА:))).
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Да, ещё надписи накамне, как всказках, не все сразу одна под другой, а может и сбоку, и с другой стороны, не хватай сразу, что под руки попало;-)
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Такое ощущение что описывается какой нибудь форум в соцсети. Те же условия и практически те же правила. Так же есть админы, старички и вновь зашедшие. И так же каждый выбирает себе роль для своего аватара. Что получается что сеть это нечто большее чем нам кажется?
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У православных есть свой рай-деревянный кремль, храмы, монастыри. Обитатели рая весь день трудятся за год собирают три четыре урожая ржи, амбары полны. Свет есть а Солнца нет, Небо есть, а облаков нет.
Нет препятствий человеческой мысли, посылаешь мысль и она бумерангом возвращается к тебе-уже с ответом, это как посылать смески.
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Иван Ефремов контактировал с развитой цивилизаций, я подумал чем я хуже и связался с той же цивилизацией. На их планете нет растительности и животных, питаются святым духом-праноединие, водород в составе воды двухвалентный-из такой воды они состоят.
Солнце ярче нашего и фиолетового цвета.
У этих сущностей более развита осознанность т.е. проживают они свою жизнь более осознанно -чем мы. Никогда не болеют и не умирают. Верховный жрец запрещает женщинам размножаться, на планете около тысячи обитателей. Им по душе равнина.
Эта цивилизация помогла землянам в советские годы перейти на более высокий уровень. Чем мог я им помог, они в ответ обещали нам помочь. Я с благими намерениями изменил жизнь на их планете, а они начали тосковать по прошлой жизни, пришлось потрудиться-чтобы сделать их жизнь им по душе и вернуть им спокойствие. Они не пьют воду в которой водится рыба-брезгуют.
Надо читать книги Ефремова-там заложено изменение к лучшему. Я ради интереса опросил всех кто читал книги Ефремова и самые развитые читали книги Ефремова.
К примеру из левашовцев книгу Час Быка читала Александра Попова-согласитесь она выделяется из серой массы левашовцев?