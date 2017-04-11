Ликвидировать Академию наук, чтобы спасти Науку

20 марта 2017 года Общее собрание Российской Академии Наук не смогло выбрать Президента, поскольку все три претендента в последний момент сняли свои кандидатуры.

Предполагалось, что президентом РАН может быть назначен брат личного друга президента страны, член-корреспондент М.Ковальчук, директор Курчатовского института, вдохновитель и организатор разгрома РАН под видом реформ в 2013-м году. Но и тут что-то не срослось.

Это подаётся как кризис. Хотя кризис вовсе не в том. И начался он не вчера.

Но системные, базовые проблемы РАН на официальном уровне не обсуждаются, подменяясь мелочной болтовнёй о недостаточном финансировании, собственности зданий РАН, аренде, деталях реформы РАН…

Идёт системное гниение науки в России и во всём мире. Наука, как один из институтов паразитарной цивилизации, корчится в агонии, как и прочие институты порочного мироустройства, выстроенного кастой ростовщиков.

«Академию, захваченную паразитами, нужно сжигать, как чумной барак», – так отреагировал на проблемы РАН русский патриотический сегмент Интернета. И такое мнение распространяется всё шире. Почему?

Часть I. Российская Академия наук против России

Академия Наук – гнездо русофобов

Когда была создана Российская Академия Наук? Когда России, сломанная крещением, была сломана ещё раз европейским масонством, которое Пётр I, «в Европу прорубив окно», потащил в Россию. Масоны создали в России множество учреждений, в том числе Академию Наук, наполненную членами иностранных масонских лож и разделяющих их воззрения.

< ![CDATA[ ]]> http://www.e-reading.by/chapter.php/139105/33/Burovskiii_-_Petr_Pervyii_-_proklyatyii_imperator.html< ![CDATA[]]>

«На примере развития масонства в России мы можем наиболее ярко познакомится с их грязными способами продвижения к ещё более грязным целям. Поскольку эти способы и цели по сути своей остались неизменны и по сей день, то, проведя определенные исторические параллели, мы можем понять направленность и характер их деятельности в наши дни».

Пётр I и масоны

< ![CDATA[ ]]> http://spravedllivost.narod.ru/masons/2_1.htm< ![CDATA[]]>

Исторические параллели действительно очевидны. Учреждённая Петром I в 1724-м году Императорская Академия Наук и Художеств была аналогом нынешнего Сколкова, и цель имела схожую – подкормить своих людей из-за рубежа русскими деньгами, но главное, создать официальный оплот иностранного проникновения в Россию. Этот оплот осуществлял контроль за всеми сторонами жизни России в интересах мирового масонства. Он выполнял функции «смотрящего», который сдерживал развитие русской науки, препятствовал работе русских учёных.

Академия наук была создана в Петербурге – городе, выстроенном по масонским канонам, насыщенном масонской символикой.

Одно из направлений работы иностранных академиков (Миллер, Байер, Шлёцер) была фальсификация русской истории, навязывание «норманнской теории» становления России, согласно которой культуру «русским варварам» принесли варяжские князья.

Против этой лжи выступил Ломоносов, в работе «Древняя российская история» он опровергал тезисы о «великой тьме невежества», якобы царившей в древней Руси. Его поддержали другие русские учёные.

Несколько человек подали жалобу на засилие иностранцев в Академии. Сенатская комиссия во главе с князем Юсуповым, расследовавшая обвинения, увидела в жалобе «бунт черни, поднявшейся против начальства». Подписантов арестовали, заковали в кандалы и посадили на цепь, затем инициатора казнили, остальных жестоко выпороли и отправили в ссылку.

Если так называемая Императорская Академия Наук сводила счёты с оппонентами таким образом, вряд ли стоит считать её научным учреждением, скорее это ОПГ (организованная преступная группировка) имеющая цели, далёкие от науки, например, уничтожение России.

В отношении Ломоносова та же Сенатская Комиссия заявила, что он «за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, так и к комиссии, и к немецкой земле подлежит смертной казни, или, в крайнем случае, наказанию плетьми и лишению прав и состояния». Указом императрицы Елизаветы Ломоносов был признан виновным, однако от наказания освобожден. Но ему вдвое уменьшили жалованье, и он должен был «за учиненные им предерзости» униженно просить прощения у академиков.

Заодно с Академией действовала и РПЦ. Синод обвинил великого учёного в распространении антиклерикальных произведений по статьям 18 и 149 Воинского Артикула Петра I, предусматривавшим смертную казнь. Архимандрит Д. Сеченов – духовник императрицы Елизаветы Петровны – требовал сожжения ученого.

Смерть Михаила Ломоносова была внезапной и загадочной, ходили слухи о его преднамеренном отравлении. Возможно, то, что нельзя было сделать публично, его недруги совершили тайно.

Архив Ломоносова был конфискован Потёмкиным по указу Екатерины II и бесследно пропал.

О засилье иностранцев в русской науке…

< ![CDATA[ ]]> http://www.liveinternet.ru/users/3840102/post276075609/< ![CDATA[]]>

Итого, тройная связка – императорская власть, церковь, Академия Наук – уничтожала русскую науку и русских учёных.

И ничего не изменилось за почти триста лет с момента создания в России Академии Наук.

И сегодня противников норманнской теории государства Российского – сторонников теории высокоразвитой северной славянской цивилизации – душат, как при Ломоносове, выбрасывая из Академии и вообще из официальной науки.

Вспомним, что Императорская Санкт-Петербургская Академия Наук не избрала в академики величайших учёных Д. Менделеева и Н.Лобачевского. Вспомним, что президент Академии Великий князь Константин не допустил кандидатуру великого русского физика А.Столетова до баллотировки в члены Академии, объясняя своё решение «невозможным характером» претендента.

Этот исторический опыт находится на вооружении Академии во все времена – в Академию не допускают учёного любой степени учёности, не согласного с «генеральной линией» власти.

С приходом большевиков началась массовая чистка таких несогласных.

За что расстреливали и сажали ученых в СССР?

< ![CDATA[ ]]> https://lenta.ru/articles/2016/07/05/repressions/< ![CDATA[]]>

В Гулаге погиб великий биолог Николай Вавилов. Гениального биофизика, основателя гелобиологии Александра Чижевского обвинили в контрреволюции, в 1942 году арестовали и бросили в концлагерь на 8 лет, а затем сослали на поселение, а созданная им Лаборатория ионификации была закрыта, издание и распространение его работ запрещено. И это после того как в 1939 году в Нью-Йорке А.Чижевский был избран почётным президентом I Международного конгресса по биологической физике и космической биологии, где его называли «Леонардо да Винчи XX века». Только в 1962 году Чижевский был частично реабилитирован (полностью — посмертно). Через тюрьмы НКВД прошли великие русские конструкторы Андрей Туполев и Сергей Королёв, в ГУЛАГЕ сгинуло несметное число учёных.

Учёные в сталинских расстрельных списках

< ![CDATA[ ]]> http://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/gulag/uchenye_v_stalinskikh_rasstrelnykh_spiskakh/57-1-0-4464< ![CDATA[]]>

В 1922 году на «философских пароходах» новая власть выдворила неугодных ей историков, философов. «Самобичевание и даже отказ от своей истории — один из симптомов болезни русского народа, подхватившего смертельно опасный вирус коммунизма. При таком подходе историческая наука просто умирает».

Чтобы добить «очкариков», в 1929–1931 годах советские карательные органы возбудили так называемое «Академическое дело», которое ещё называют по фамилии главного обвиняемого «Делом академика Платонова» – историка старой школы.

Всех 115 человек, проходивших по делу, обвинили традиционно «в создании антисоветской тайной организации и работе на иностранные разведки». 29 человек приговорили к различным срокам заключения. В августе 1931 года группу бывших офицеров Русской армии, работавших в учреждениях Академии наук, приговорили к расстрелу.

Как большевики выдумали Россию

< ![CDATA[ ]]> https://sputnikipogrom.com/history/68755/fake-russia/#.WNuFR6LYXIU< ![CDATA[]]>

Не случайно, книга И.Шафаревича «Русофобия» родилась именно в академических кругах, где материалов для этой темы предостаточно.

Российская Академия Наук разрушает Россию

Выбив русских учёных в 1917 году, русофобы захватили Академию Наук.

Евреи и инородцы отовсюду шагают большими шагами в члены – корреспонденты и в академики РАН

< ![CDATA[ ]]> http://ladaria.livejournal.com/4103599.html< ![CDATA[]]>

Есть институты РАН, где практически все сотрудники – евреи, как например, Институт Теоретической Физики или Институт Кристаллографии во времена директорства академика Вайнштейна. А вот доска в Институте Космических Исследований РАН, на которой вывешены портреты почётных создателей космической науки и техники: Валентин Семенович Эткин, Павел Ефимович Эльясберг, Ян Львович Зиман, Яков Борисович Зельдович и т.п. Возглавляет ИКИ академик Лев Зелёный.

< ![CDATA[ ]]> http://www.vitki.info/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8….html< ![CDATA[]]>

И никого не интересовал бы национальный состав научной верхушки, если бы наука работала. Но она умирает. И люди ищут ответ на вопрос: почему?

К 2019 году может быть уволено около 10 тыс. ученых и это после драконовских сокращений фурсенко-ливанова.

< ![CDATA[ ]]> http://www.ng.ru/science/2016-08-02/3_kartblansh.html< ![CDATA[]]>

Данные на декабрь 2016: в России число защит диссертаций за 3 года сократилось на 40%.

< ![CDATA[ ]]> http://www.vladtime.ru/nauka/522216< ![CDATA[]]>

Члены Академии Наук сыграли важную роль в установлении гибельного «демократического» режима, в уничтожении СССР. Академики от экономики А.Аганбегян и Л.Абалкин рьяно доказывали преимущества капитализма и либерального рынка над социалистической системой, взахлёб живописал прелести западного мира член-корреспондент Н.Шмелёв.

Проекты, разрабатываемые инициативными группами, являющиеся альтеранативными рыночному либерализму и направленные на сохранение и развитие СССР, дискредитировались АН СССР. Вспоминает участник группы по разработке проекта «Союз» А.Д. Мазин:

«Горбачев предложил академику Л.И.Абалкину рассмотреть Проект «Союз», и если он покажется ему перспективным, взять его под «крыло» Академии. Абалкин ответил по-хамски: «Я с неучами не разговариваю». Тогда ему сказали, что речь сегодня уже идёт о самом существовании СССР. Ответ был таким же хамским: «Вы политики, вот и болейте за СССР, а мы – учёные, мы будем болеть за науку». В сущности, это был смертный приговор СССР, вынесенный Академией, а произошло это 7 марта 1988 г. В сущности, АН СССР заняла позицию: пусть погибнет страна, пусть погибнут и обнищают миллионы людей, но рассмотрения проектаальтернативного устройства страны мы не допустим. СМИ тогда так же не опубликовали ни строчки о том, что делается во время перестройки, и ради чего всё это делается. После этого предательства журналистов спасти СССР было уже невозможно. Вот тогда Горбачёв и подписал смертный приговор СССР, произнеся: «Мы отказываемся от различного рода прокрустова ложа схем». Правда, на эту фразу никто не обратил внимания. Поёрничали, и забыли».

О проекте государственной системы «Союз»

< ![CDATA[ ]]> http://pandia.ru/text/78/084/16825.php< ![CDATA[]]>

Действительно, Академия наук сыграла в распаде СССР роковую роль, не предложив обществу ни одной научно-обоснованной программы преодоления кризисных явлений, поддержанной авторитетом ведущих учёных. Из академиков «отличился» только А.Д. Сахаров, ставший игрушкой в руках деструктивных сил и внёсший свой личный вклад в прямой развал СССР. АН отказалась от диалога с представителями интеллектуальных сил, не входивших в узкое академическое сообщество. СМИ так же способствовали обострению негативных явлений, отказавшись от дискуссий и обсуждений альтернативных предложений реформирования страны, раздувая образ спасительного «светлого капитализма».

Член-корреспондент РАН В.Тишков лгал, доказывая, что «демократические» реформы вовсе не привели к вымиранию народа, и при этом оправдывал необходимость ввоза рабочей силы. Его институт активно кропал «экспертные» заключения с целью пресечения деятельности русских публицистов и издателей, обвиняя их в «разжигании межрасовой, межрелигиозной и межнациональной розни», хотя наций в России, по Тишкову, не существует.

Война против разума

< ![CDATA[ ]]> https://knigogid.ru/books/94819-voyna-protiv-razuma/toread< ![CDATA[]]>

«Демократическая» Россия своей государственной политикой сделала истребление науку и учёных.

Умного убей!

< ![CDATA[ ]]> http://www.golos-epohi.ru/?ELEMENT_ID=10703< ![CDATA[]]>

Есть мнение, что, избирая в академики под видом «крупных учёных» чиновников силовых ведомств – ФСБ, МВД, Администрации Президента, руководство РАН «пыталось создать структуру параллельного правительства. Свои люди могли встречаться абсолютно приватно, под благовидным предлогом, не вызывая никакого подозрения и главное все сразу. РАН это и был новый Кремль, только мощнее… Но еврею Фортову не подфартило: Путин взгрел его за чиновников – академиков РАН».

< ![CDATA[ ]]> http://sasha-portland.livejournal.com/125231.html< ![CDATA[]]>

Главная причина антироссийской позиции академической верхушки, по мнению многих экспертов – «засилие революционных иудеев» в РАН, начиная с 1917 года и по сей день.

Заражённая израилизмом РАН готовила теневое правительство? РАН, захваченную паразитами, нужно сжигать, как чумной барак?

< ![CDATA[ ]]> https:[email protected] /442521< ![CDATA[]]>

Академики – верные союзники олигархата, уничтожающего Россию. Так академик В.Садовничий с гордостью назвал возглавляемый им МГУ кузницей олигархов, т.е. ректор гордится тем, что вверенный ему университет готовит жуликов и воров.

< ![CDATA[ ]]> https://news.mail.ru/society/28547945/?frommail=1< ![CDATA[]]>

Решающую роль в окончательном разложении Академии сыграла так называемая «реформа РАН», начало которой было положено в 2013 г. Даже Генеральная прокуратура РФ подтвердила, что инициатором реформы было не Минобрануки. По словам бывшего тогда министром Д.Ливанова «этот закон разрабатывался на этажах выше». Кто тогда являлся «высшим этажом» для Минобрнауки: Председатель Правительства Д.Медведев или его зам. О.Голодец? Администрация Президента? или Вашингтон? Брюссель? а может быть ЦРУ? Моссад? если нет, тогда инопланетяне? Или сам Господь Бог? – так и осталось невыясненным. Недомолвки и неискренность министра, стойкое нежелание дать прямой ответ на вопрос об авторстве текста законопроекта оставили самое широкое поле для размышлений на тему «кто заказал «Академию наук».

Кто «заказал Академию наук:

< ![CDATA[ ]]> http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7587< ![CDATA[]]>

Основным концептуальным содержанием законопроекта о реформе РАН 2013 г., не изменившимся несмотря ни на какие принятые Госдумой поправки и протесты научной общественности, стало окончательное устранение РАН от научных исследований путём отсечения её от академических институтов, которые были переданы под управление правительства в лице вновь созданного Федерального агентства научных организаций (ФАНО). За Академией остались лишь экспертные и консультативные функции, что окончательно превратило её в «клуб выдающихся учёных». Примечательно, что ни один из академиков не покинул академию в знак протеста против отсечения её от научной деятельности, предпочтя продолжить участие в «клубной тусовке».

Этот факт возмутил даже сотрудников академических институтов, которыми было подготовлено письмо-обращение к академикам.

Письмо академикам и членам-корреспондентам РАН, РАМН и РАСХН:

< ![CDATA[ ]]> http://www.za-nauku.ru/?option=com_content&task=view&id=7690&Itemid=39< ![CDATA[]]>

«Глубокоуважаемые старшие коллеги! Научные сотрудники РАН глубоко разочарованы вашей конформистской позицией по отношению к закону о РАН и Положению о Федеральном агентстве научных организаций. Еще 1 июля 2013 года ваши коллеги отказались войти во вновь создаваемую «академию», чем завоевали наше доверие и уважение. В течение более чем трёх месяцев мы вместе с клубом 1 июля и Профсоюзом РАН боролись за отмену разрушительного для Российской науки закона. Вы же, рассуждая об ответственности перед коллективами институтов, все это время вели кулуарные переговоры с властями. И чего вы добились?

Закон принят практически без изменений. РАН стала «клубом по интересам» с ежемесячным пособием за молчание. Вышел проект Положения об агентстве, в котором прямо говорится, что ваш «клуб по интересам» не имеет никаких прав. Большинство сотрудников РАН считает вашу конформистскую позицию предательством».

Плоды реформы не замедлили сказаться на общественной позиции академиков. На митингах протеста против реформы РАН, проходивших с июня по сентябрь 2013 г., регулярно возникал лозунг, обращённый к руководству страны: «Вы сами делаете из нас оппозицию». Оставшись не у дел, академическая «элита» обратилась к оппозиционным идеям, но не к патриотическим, требующим работать на благо народа, а к либеральным, вещающим об «академической свободе». В течение нескольких лет, прошедших после реформы 2013 г., Академия окончательно перешла на прозападную, антироссийскую и русофобскую позицию.

Эту позицию РАН подтвердило избрание действительным членом Академии 28 октября 2016 бывшего главы Госдепартамента США Генри Киссинджера. Приведём только одно высказывание нового «российского» академика. «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое крепкое, централизованное государство». Факт избрания его академиком свидетельствует: такая позиция соответствует идеологии членов РАН.

Почему Генри Кисинджер стал академиком РАН?

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=mBiNVnd-cWE&list=PL8B733D935BED406C&index=7< ![CDATA[]]>

А вот ещё один перл нового «российского» академика: «На войну с Россией не надо тратить время и средства. Эта страна занимается самоедством и истребит себя сама. Россия действительно себя не любит и это сегодня видно: невостребаванность молодёжи, наркомания, алкоголизм, проституция. Нация становится физически немощной, медицина на грани развала, а государство, к сожалению, мало этим обеспокоено». Киссинджер знает, что говорит – он и его американские коллеги вложили немало труда и 4 триллиона долларов, чтобы развалить СССР и сделать нашу страну именно такой.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=81khbzSoUlk< ![CDATA[]]>

Киссинджер – большой друг компании Монсанто – производителя ГМО и автор зловещего Меморандума 200 о планах наднациональных элит по сокращению населения в первую очередь в развивающихся странах с богатыми ресурсами. В число таких стран вошла и Россия как развивающаяся страна с богатыми ресурсами и с «экономически невыгодным» населением.

Вот ещё один перл академика РАН Киссинджера: «Контролируя нефть, вы контролируете государства. Контролируя продовольствие, вы контролируете население…»

Глава о Меморандуме 200 из книги Энгдаля «Американский век»

< ![CDATA[ ]]> http://mir.zavantag.com/voennoe/415871/index.html?page=6< ![CDATA[]]>

Избрав Киссинджера академиком, Академия Наук дала зелёный свет истреблению «экономически невыгодного» населения России через продвижение ГМО на продовольственный рынок России, поскольку ГМО – это аллергии, рак, бесплодие… Эта «академическая» антигосударственная деятельность определяется термином «продовольственный фашизм».

Только за одно это академиков следовало бы предать суду, если бы в РФ было пророссийское правительство. Но его пока нет.

Такая Академия Наук опасна для страны.

Мафия под кличкой «Академия Наук»

На сегодняшний день, после включения академиков медицинских и сельскохозяйственных наук, их общее число составило 941 человек. Женщин среди них всего 13. Число членов-корреспондентов РАН – 1158. (ВИКИ).

В Академии наук СССР было 323 академика – в три раз меньше, чем в РФ, член-корреспондентов – 586, почти вдвое меньше, чем в РФ, хотя население РФ меньше, чем в СССР, почти в два раза.

И весь этот бурный рост академического поголовья происходит при том, что научное оборудование ветшает, институты не имеют денег на исследования, пустеют или вовсе закрываются, научные сотрудники нищают, уходят в бизнес, спиваются, или эмигрируют сотнями тысяч. Академикам наплевать на то, что зарплата рядового научного сотрудника с учёной степенью нищая: в провинции 12-25 тысяч, в столице 30-40 тыс. рублей.

По идее, академиков, возглавляющих науку, за развал науки надо наказывать. Но вместо этого Правительство РФ увеличивает доплаты за звание академика с 70 до 100 тысяч рублей, член-корреспондента – от 30 до 50 тысяч ежемесячно, сохраняя эти доплаты пожизненно.

Кроме платы за звание академики и член-корры имеют солидные оклады, поскольку в основном составляют директорский корпус научных институтов. АН СССР называли «профсоюзом директоров».

Кроме того, им положены большие квартиры в престижных домах, специальное бесплатное медобслуживание, частые зарубежные командировки… Им достаются научные премии, государственные награды, гранты… Средства от аренды опустевших институтов тоже были в их руках, пока их не присвоила чиновничья контора – ФАНО. Но эта ситуация характеризуется русской пословицей «вор у вора дубинку украл», поскольку для науки и рядовых учёных безразлично, кому принадлежат эти здания.

И все эти подачки академики принимают как должное, послушно одобряя все решения либеральной власти, уничтожавшей русскую науку. И никто из них даже не пискнул о разрушении науки и наукоёмкой промышленности, что просто ликвидировало заказчика науки, сделало её невостребованной. И Президент РАН Ю.Осипов помалкивал, по полгода наслаждаясь жизнью в Швейцарии. И Фортов невнятно бубнил всё о деньгах, да о собственности, не о науке.

Согласно уставу Академии, главная обязанность членов Академии – обогащать науку новыми достижениями.

Но академики преуспели только в собственном обогащении. По научной отдаче в пересчёте на вложения в науку Россия занимает одно из последних мест в мире.

Но тем не менее, вся эта академическая армада продолжает кормиться из Государственного бюджета России, при этом работая против России.

Похоже, русофобское правительство РФ платит членам РАН за проделанную работу по умерщвлению русской науки, а значит, и России.

Академики – это научный олигархат. И так же, как олигархи, они получают свою мзду неправедно и несправедливо.

Кто же они такие – академики, член-корреспонденты? Ушлые ребята, которые умеют понравиться начальству и чётко отследить «генеральную линию» действующей власти. Это качество позволяет им оставаться на плаву и при большевиках, и при либералах, как, например, академику Д.Львову. Эта публика давно забыла, что такое научная работа, да и на старте плохо в этом разбиралась. То, что преподносится как их «выдающиеся работы», как правило, работа их сотрудников. Да и мало интересуются работами новичков на выборах в РАН. При выборе новых членов РАН главное требование к кандидату – не быть умнее существующих. И конечно, принадлежать к клану «своих».

Хлебные места в Академии Наук предаются по наследству.

По числу избранных родственников мы поставили рекорд

< ![CDATA[ ]]> https://www.gazeta.ru/science/2016/10/28_a_10284935.shtml< ![CDATA[]]>

Академики протаскивают в РАН даже своих бездарных детей.

< ![CDATA[ ]]> http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10923&Itemid=35< ![CDATA[]]>

Деятельность «академических династий» надёжно обеспечивает преемственность антигосударственной политики Академии Наук.

Так, скандальную Комиссию по борьбе с лженаукой возглавляет академик Е.Б.Александров, племянник бывшего Президента АН СССР А.П. Александрова (с 1975 по 1986 годы). Кстати, А.П. Александров руководил работами по системам управления и безопасности АЭС, в частности, Чернобыльской станции, и системы эти вызывали много нареканий специалистов. Именно в годы правления дядюшки племянничек, защитивший через два года после кандидатской диссертации докторскую, в 1978 году получил государственную премию СССР, а в 1979 году стал членом-корреспондентом АН СССР в 43 года. Сегодня этот «учёный» активно протаскивает в Россию ГМО.

Стало приметой, что когда дела в РАН идут плохо, активируется комиссия по лженауке

О подрывной деятельности комиссии по лженауке РАН

< ![CDATA[ ]]> http://www.liveinternet.ru/users/zdorovie_russian/post408664549< ![CDATA[]]>

На той же ниве – продвижении ГМО в Россию – трудится и увешенный регалиями «успешный учёный» Михаил Гельфанд, внук академика Израиля Моисеевича Гельфанда.

Нестрашные ГМО

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=YBsYfdPOZnM< ![CDATA[]]>

Директор Центра «Биоинженерия» РАН, академик К.Г. Скрябин – сын академика Г. К. Скрябина и внук академика К. И. Скрябина – тоже (как интересно!) горячий сторонник ГМО.

Получается в чистом виде «ма-фия», что в переводе с итальянского означает «моя семья».

Катющик-ТВ. Научный трибунал. Лженаучный академик Александров, Гайфулин, Бухштабер < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=JCYytI28c0o< ![CDATA[]]>

Кого же Академия Наук считает «своими». Вот мнение: «С самого 1917 года и по сей день РАН разделена между двумя кланами – евреи и татары. Никого из других национальностей они к себе вовнутрь не допускают. Отсюда и отсутствие научных результатов».

Кто и когда захватил РАН?

< ![CDATA[ ]]> http://www.kramola.info/vesti/novosti/kto-i-kogda-zahvatil-ran< ![CDATA[]]>

Итого, Академия Наук – это сытная кормушка для своих, вольготная лёжка, где результатов работы с академиков никто не спрашивает. И способа выгнать из Академии даже самых ненужных и вредных – нет. Но если хвост распределения – самые худшие – не отсекается, система загнивает. Что и происходит с Академией Наук

Академик – настоящий учёный – редчайшее исключение в РАН. Если таковые и имеются, погоду в этой организации делают не они.

< ![CDATA[ ]]> Часть II. Наука в рабстве у ростовщика

Наука в рабстве

Научное сообщество чётко поделено на две части: члены РАН – господа и рядовые работающие учёные, которые собственно и делают науку, – нищие, бессловесные рабы. Эту чернь академическая верхушка даже не презирает, она её просто игнорирует. Система дискриминации работающих русских учёных в Академии Наук ясно описана на примере стиля работы подмосковного Академгородка Черноголовка в документальной повести «Конец Грязнухи»

http://fmnauka.narod.ru/Gr.pdf< ![CDATA[]]>

По сути, наука выстроена по той же толпо-элитарной схеме, как все другие институты действующей паразитарной цивилизации (экономика, система власти, религия и т.п.): наверху – всевластная и абсолютно неподконтрольная массе управляющая элита, на нижних этажах пирамиды – бесправные, полностью зависимые от господина рабы. И между ними – пропасть.

И эта картинка сохраняется при всех политических режимах – православной монархии, социализме, либерально-рыночном капитализме, наглядно показывая: все эти формации суть одна паразитарная цивилизация.

Академия Наук создаёт порочное разделение науки на академическую и отраслевую. Отраслевые институты, реально в на производство, дискриминируются, академическая наука, в основном создающая «общую теорию всего», находится в привилегированном положении: лучшие здания и оборудование, большие командировочные фонды «для прогулок» и полная безответственность – отчётность только числом публикаций, бессмысленным индексом Хирша.

Работающий учёный – дважды раб. Он зависит не только от своего начальства, но и от управляющего этим начальством фининтерна.

Что является функцией науки? Получать знания о Природе и нести их людям, чтобы они могли жить в согласии с миром. Но паразит, действуя через своих агентов влияния – управленцев от науки, заставил науку изменить своему предназначению, стать служанкой ростовщиков, поставляя им технологии искажения сознания, лживую историю, яды и оружие, вредные искусственные продукты питания, лекарства и вакцины как средства уничтожения масс, технологии нещадной эксплуатации Земли – добычи «полезных ископаемых» т.п.

Конечно, среди учёных есть «прагматики» (точнее негодяи), которые с удовольствием выполнят любой заказ, даже аморальный, бесчеловечный, антиприродный, если он хорошо оплачен. Но есть и те, кто вынужден исполнять заказ ростовщика ради пропитания. Хотя у них есть выбор: уйти в дворники, покончить с собой… Но это уже героизм, доступный немногим.

Много и тех, кто поддаётся на пропаганду про «щит Родины» и создаёт атомную бомбу, химическое и бактериологическое, климатическое и тектоническое оружие…И не задумывается над тем, что этот «щит» убьёт жизнь на Земле. Думать о последствиях научных упражнений в нынешней науке не принято. Наука, подмятая ростовщиком, стала суперспециализированной, точнее узколобой.

Задумывающихся о моральном аспекте научных разработок – единицы. Таких Дон Кихотов вышвыривают из институтов по всему миру. Или убивают. Оставшиеся лояльные «успешные учёные» исполняют заказы Транснациональных Компаний, думая лишь о получении гранта, о сохранении своей должности, своей лаборатории…

Так появляются на свет ГМО, убивающие людей, животных и растения, лабораторные вирусы, синтетические наркотики, пластмассы, не разлагающиеся столетиями, заполонившие сушу и океан…

А если от новейших препаратов, осаждающих нефть вглубь океана, или от трансгенных нефтеядных бактерий гибнет огромный регион – наказать таких «учёных» и их спонсоров механизма нет.

Чума Мексиканского залива

< ![CDATA[ ]]> http://www.namsvet.ru/2013/04/25/priroda-i-chelovek-xxi-vek-majskij-nomer-2013-goda-chuma-meksikanskogo-zaliva/< ![CDATA[]]>

Такая наука опасна для человечества и потому находят массу сторонников ролики, Германа Стерлигова, который призывает убивать учёных, «как бешеных собак», называя их колдунами, сатанистами, экологическими террористами и массовыми убийцами, вешая на них всю ответственность за экологическую катастрофу.

Нужно убивать учёных как бешеных собак

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=yjS7fTHUezU< ![CDATA[]]>

В поздравительной открытке на имя Президента РФ Стерлигов пишет: «Они (учёные) норовят погубить вас и ваших детей, окончательно лишив вашу семью запасов пресной воды, настоящей пищи, чистого воздуха. Химики, физики и биологи загубили уже сотни миллионов жизней, не щадя страшными придуманными болезнями даже самых сильных и влиятельных мировых лидеров… Убейте их, пока они не убили вас. Этим вы выручите и всех нас, все человечество, ведь какая то страна должна стать первой территорией где начнется святое богоугодное дело очищения земли от главных врагов рода человеческого – проклятых вредителей учёных».

< ![CDATA[ ]]> http://www.rosbalt.ru/main/2013/10/08/1185135.html< ![CDATA[]]>

Кроме тотального уничтожения учёных сей муж предлагает одномоментно вырубить электричество общим рубильником по всей планете без предупреждения как единственный способ спасения от экологической катастрофы.

И всё это активно распространяется в Сети, а петиция Генпрокурору РФ о направлении Стерлигова на принудительное психиатрическое лечение немедленно изымается.

Президент страны на такое экстравагантное поздравление не отзывается, Президент РАН Фортов – первый кандидат на роль «бешеной собаки, подлежащей уничтожению», молчит. Молчание – знак согласия. Получается, уничтожение учёных – это государственная политика ЭРЭФии? И в России вот-вот запылают костры инквизиции, сжигающие последних учёных?

Да, «учёных» – разработчиков средств уничтожения жизни, а главное, их спонсоров надо наказывать и близко к науке не подпускать. Но кто это осуществит, если он, ростовщик и есть власть – научная, государственная, церковная?

Науку превратила в убийцу академическая верхушка, состоящая на службе у ростовщика.

А перенос вины работающих на убийц на всю науку, – это шулерское передёргивание, полезное только тем, кто хочет убить науку, а вместе с ней страну.

Стерлигов под защитой власти, потому что он делает полезное для неё дело – роняет авторитет учёного, учит массы ненавидеть «умников» – большевики звали их «очкариками» и учили массы ненавидеть их как «гнилую интеллигенцию». .

Захвативший власть в мире спекулянт-ростовщик видит в умном главного врага, ибо тот может разоблачить его ложь и козни и скинуть с управляющей верхушки. Поэтому для сохранения своей власти мировая финансовая мафия регулярно выпалывает умных- убивает их или топит на социальное дно.

А чтобы выгородить ростовщика-убийцу, по его заказу является его лакей – «учёный», услужливо доказывающий что убийство умных – процесс естественный. Вот пример – заведующий лабораторией ­Института морфологии человека РАМН, доктор биологических наук, профессор С.Савельев, который утверждает, что стремление к уничтожению лучших отнюдь не насильственно внедрено паразитом, что оно в природе человека. «Негативный социальный отбор, начавшийся 10 млн лет назад, действует по сей день. Из общества до сих пор изгоняют не только асоциальных элементов, но и самых умных. Посмотрите на судьбы великих ученых, мыслителей, философов – мало у кого хорошо сложилась жизнь. Это объясняется тем, что мы, как обезьяны, продолжаем конкурировать. Если среди нас появляется доминантная особь, её надо немедленно ликвидировать - она же угрожает каждому лично. А поскольку посред­ственностей больше, любой талант должен быть или изгнан, или просто уничтожен. Именно поэтому в школе отличников преследуют, обижают, третируют – и так всю жизнь. А кто остается? Посредственность. Зато прекрасно социализированная».

< ![CDATA[ ]]> http://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a11262< ![CDATA[]]>

Этот «учёный» не расскажет вам, что человеческое общество управляемо, что толпо-элитарную модель выстроила ростовщическая псевдо-элита, которой невыгодны умные и талантливые. Как может общество уважать науку, если в ней подвизаются «учёные», которые приравнивая людей к животным, выдают за норму жестокость, беспринципность, эгоизм? Эти «учёные» несут свою долю вины за то, что мир переполнен насилием, и всё больше и больше людей гибнет от военных конфликтов, от чудовищных видов оружия.

Но разве мы слышим из уст академиков осуждение такой «науки»?

Наука как религия

Главный самоотравляющий фактор академической науки – это узость, отсутствие системного комплексного подхода. Каждый учёный сидит в своей нише и выполняет лишь свою работу, не понимая взаимосвязи своей деятельности с окружающим миром, хотя наука должна отражать объективную картину мира во всём её многообразии. Учёный – это человек, который должен уметь улавливать причинно-следственные связи, анализировать огромные потоки информации, понимать суть и причину всех процессов. Учёный – это ещё и интуитивист, не боящийся выдвигать смелые гипотезы, а также практик, способный проверять гипотезы и воплощать в жизнь свои идеи. Но для этого учёный должен действовать свободно, а не в рамках догмы.

Но догматизм поразил Российскую Академию Наук, как и всю мировую науку. Американским историком науки Т.Куном было введено понятие «Научная парадигма», которое обозначает «совокупность фундаментальных достижений в данной области науки, задающих общепризнанные образцы, примеры научного знания, проблем и методов их исследования и признающихся в течение определенного времени научным сообществом как основа его дальнейшей деятельности». Учёные обязаны действовать по образцу, соответствовать общепринятому канону, быть в рамках. Любое открытие, исследование, не вписывающееся в принятую в научном сообществе картину, расценивают как лженаучное, а авторов третируют, увольняют, уничтожают как морально, так и физически.

И неважно, что новые открытия, разработки, выводы актуальны и полезны для человечества, неважно, что учёный приводит убедительнейшие аргументы – он выбился из строя, а значит обречён…

Окружающий мир сложен, гипотез и теорий может быть огромное множество. Человек тяготел к знаниям всегда, противоречия и споры – этот норма для думающих и ищущих. Но ростовщик и нанятые им академики так плотно контролируют науку, что места для дискуссий в ней не осталось.

Наука должна развиваться свободно, в соответствии со своими законами развития. Но с появлением Академии Наук науку заковали в кандалы. Паразит-ростовщик определяет, что делать учёному. Академия Наук транслирует заказ в научные институты, определяя «важную» тематику – это, как правило, оружие – и тематику «запретную».

Учения тех, кого Академия назначила гениями, всему научному сообществу приказано воспринимать как догму, как религию и ни в коем случае не подвергая сомнению. Яркая иллюстрация такой позиции – ревностная охрана Академией Наук мифа об А.Эйнштейне. Многими экспертами доказано, что он – просто скудоумный плагиатор, не имеющий отношения к науке, а созданный о нём миф – не более чем пиаровская акция, призванная возвеличить еврея – гения всех времён и народов.

Российская Академия Наук активно подключилась к этой пиар-акции. В 1922 году Эйнштейн становится член-корреспондентом, а с 1926 года – иностранным почётным членом Академии наук СССР. В 1930 году Главнауки закрыло Физическое общество (оставив лишь Ассоциацию физиков, руководимую релятивистом академиком А.Ф. Иоффе). В 1934 году выходит специальное постановление ЦК ВКП(б) по дискуссии о релятивизме, в котором все противники этой «теории» относились либо к «правым уклонистам», либо к «меньшевиствующим идеалистам».

С 1938 года Академия Наук вовсе не финансировала работ, которые в чём-то противоречили теории относительности. В тяжелейший период, в 1942 году академики заняты не защитой страны, а защитой Эйнштейна. На юбилейной сессии, посвящённой 25-летию революции, Президиум АН СССР принимает специальное постановление по теории относительности, которое определяет её как «шаг вперёд в деле раскрытия диалектических закономерностей природы».

В третий раз в 1964 году Президиум АН СССР принимает постановление, запрещающее критику теории относительности в науке, образовании и академических печатных изданиях – всем научным советам, журналам, научным кафедрам запрещалось принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие теорию Эйнштейна.

Против отдельных смельчаков, заявлявших о несогласии с теорией относительности, применялся метод, впервые опробованный в Цюрихе в 1917 году на Ф. Адлере, написавшем критическую работу, затем также в Цюрихе в 1930 году на сыне А. Эйнштейна Эдуарде, который заявлял, что автор специальной теории относительности – жена «гения» Милева Марич. Несогласных с официальным восхвалением Эйнштейна подвергали принудительной психиатрической экспертизе. Только за один 1966 год отделение общей и прикладной физики АН СССР «помогло» медикам выявить 24 параноика. Вот так без костра действовала инквизиторская академическая машина.

Относительно вечный запрет на критику относительно научной теории Эйнштейна

< ![CDATA[ ]]> http://pandoraopen.ru/2016-08-27/otnositelno-vechnyj-zapret-na-kritiku-otnositelno-nauchnoj-teorii-ejnshtejna/< ![CDATA[]]>

Эти факты однозначно свидетельствует: слава Эйнштейна заведомо ложная, ибо критики боится только ложь. И только ложь нуждается в «защите» с помощью репрессий.

И на механику Исаака Ньютона покушаться не велено, как на Библию.

И академик А.Сахаров – создатель водородной бомбы и враг России – был и есть для Академии Наук икона, и русофоб академик Д. Лихачёв…

При столь жёстком и однобоком подходе наука превращается в религию, основанную на неопровержимых догмах, заявленных «официальными учёными» – академиками.

Такая догматическая наука, которую и наукой-то назвать сложно, внедряется Академией Наук со времён Ломоносова и по сей день. Для своих отраслей роль «богов» исполняют академики – рядовой учёный обязан разрабатывать его идеи. А эти идеи академик чаще всего позаимствовал у кого-то из своих подчинённых, присвоив авторство себе и «забыв» упомянуть реального автора. Такой научный рэкет – норма в РАН.

Официальная академическая наука объявила настоящую войну, инквизицию против всего, что ей неведомо, не изучено, непонятно или просто не нравится. Против всего, что способствует развитию человека и его знаний о Природе, увеличивает ум и мощь человека, а значит, угрожает господству ростовщика. Наука превращена в мощнейшую идеологическую машину, которая будет оставлять лишь биороботов, прагматиков, циников, действующих в убогом миропонимании ростовщика-банкира и ради его коммерческой выгоды.

Если генетика и кибернетка объявляются продажными девками империализма, то развитие их в СССР было запрещено. Если гениальный русский астрофизик Николай Козырев мешал русофобам, то его бросили в тюрьму по фантастическому обвинению в «участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 1932 году по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение Советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры».

Под эту стандартную формулировку были подведены судьбы свыше ста ленинградских учёных, арестованных в конце 36-го – начале 37-го. Организатором «террористической организации» был объявлен директор Ленинградского астрономического ин­ститута Борис Нумеров. Его – крупного учёного с мировым именем – расстреляли.

< ![CDATA[ ]]> http://pavel-znykin.narod.ru/Dorn.html< ![CDATA[]]>

После освобождения Н. Козырева из тюрьмы его травлю продолжили академики П.Л.Капица, И.Е.Тамм и Л.А. Арцимович, написавшие разгромную статью «О легкомысленной погоне за научной сенсацией». Так тормозилось, пресекалось развитие русской науки.

И сегодня академик – бог, он волен творить что хочет. Член-корреспондент РАН М.Ковальчук, глава Курчатовского института, вещает: «Сегодня Россия играет значимую, в том числе финансовую роль в мировых научных мегапроектах», один из которых – Большой адронный коллайдер.

Академик видимо считает, что эта игрушка жизненно необходима для России, чтобы проверить-таки теорию Большого Взрыва и найти «частицу Бога». На самом деле учёным из клана «своих», работающим на коллайдере, комфортно жить в Швейцарии на большую зарплату. И им наплевать, что коллайдер опасен для планеты, они ведь всё равно запустить его не смогут. Напомним, что в США в 1993-м году был закрыт за бесперспективностью проект коллайдера, на который ушло 2 миллиарда долларов и требовалось ещё 12.

Вот из-за таких академиков, любящих «мегапроекты», Россия и имеет низкую эффективности капиталовложений а науку.

Какие же базовые догматы предлагают сегодня «признанные» академические учёные?

Во-первых, это полное отрицание Природы как живого слаженного организма, способного к саморегуляции, и преувеличение роли технологического прогресса. Оборотная сторона этого прогресса – загрязнение планеты и экологическая катастрофа – не обсуждается. Проблемы экологии – вне тематики РАН. Уже упомянутый профессор Савельев из академического института полностью отрицает наличие глобального потепления, считая проблему выдуманной.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=NA2YCGgDbr8< ![CDATA[]]>

А вот позиция академиков РАН: климат меняет не человек, а космос. Мотивация более, чем дикая: потепление идёт только последние сто лет, а для выяснения тенденций надо рассматривать более длинные, тысячелетние периоды. Академикам неведомо, что именно последние сто лет идёт научно-техническая революция, сломавшая климат.

< ![CDATA[ ]]> https://paleoforum.ru/index.php?topic=9650.0< ![CDATA[]]>

Во–вторых, представление о том, что человек – это чисто биологическая особь, и мораль и этика – для него нечто лишнее.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=MaEZ482iZFM< ![CDATA[]]>

На эту же мельницу льёт воду божок современной науки – Зигмунд Фрейд, отвергающий нормы морали и традиций, провозглашающий главными движущими силами поведения человека –сексуальное влечение и агрессию.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=LwtMxivdJoM< ![CDATA[]]>

Эти догматы крайне полезны ростовщику:

можно бесконечно эксплуатировать Землю – наращивать производство и добычу ископаемых, не опасаясь экологической катастрофы, что открывает дорогу олигархам-сырьевикам; людьми можно управлять, взвинчивая низменные животные инстинкты, а социал-дарвинизм, когда сильный поедает слабого, – это нормальное устройство человеческого общества.

Наука. изуродованная ростовщиком – фабрика орудий убийства и мастерская заводных игрушек – телевизоров, компьютеров, ай-фонов… Все эти приспособления могут быть использованы только человеком разумным, но в диком мире ростовщиков они становятся наркотиком, дебилизиряющим, убивающим средством. Более того, мода на гаджеты раздувает свалки до размеров, несовместимых с жизнью на Земле.

А вот свою главную задачу-совершенствование человека и его взаимоотношений с Природой наука не выполняет. Человек деградирует. Научными технологиями человек превращён в серую безликую единицу. Посаженный на иглу потребления, погружённый в мир жестокого соревнования и вечной гонки за богатством и удовольствиями, человек не обрёл гармонии с обществом и Природой, не обрёл счастья.

«Трудно поверить, но основным препятствием (сильнейшим тормозом) прогрессу науки сегодня стала сама наука в лице её административных лидеров. Всё, что делается в науке (или не делается), идёт с их молчаливого согласия», – так считает автор работы «Косность и фальсификации в науке»

< ![CDATA[ ]]> http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11618.html< ![CDATA[]]>

Академический истэблишмент захватил монополию на истину. Результат – наука в России почти уничтожена.

РАН и РПЦ – части Библейского проекта

В период заката религии наука предложила обществу далеко не самые достойные альтернативы. Когда-то люди верили, что они лишь безликие и безмолвные «рабы божьи», что всё решает некая верховная личность, что всё предопределено и решено за них, и они не могут противоречить высшей воле. Наука по идее должна вытеснять религию, заменяя эмоциональную веру рациональным познанием.

Наука и религия – антиподы, ибо наука апеллирует к разуму, который религия затмевает. Там, где поднимается церковь, наука падает.

Но в уродливом олигархическом государстве Россия идёт скрещивание этих антиподов – наука начинает заигрывать с религией, хотя она должна занять её место. Почему? Да потому что наука, стоящая на службе у олигархата, – та же религия, и точно так же как религия она служит инструментом укрепления власти ростовщика. Несмотря на, казалось бы, колоссальные различия между наукой и религией, они – звенья одной системы управления, поддерживающей толпо-элитарную модель общества.

Этот вопрос исчерпывающе рассмотрен в книге авторов Концепции Общественной Безопасности «Основы социологии»: «Защита библейской доктрины порабощения человечества академической наукой – это стратегия: в прошлом императорской АН, потом АН ССР, а ныне РАН»

< ![CDATA[ ]]> http://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=93< ![CDATA[]]>

Разумеется, внедрение РПЦ в научные учреждения навязывает власть. Для власти религия полезна, ибо она – узда, которой можно держать в повиновении ограбленный и обозленный народ. Это не стоит называть мракобесием, это просто бизнес ростовщика.

Но как могло научное сообщество РФ так покорно лечь под РПЦ? Столь популярное в науке рабство, лояльность, довели работников науки до уровня холуйства и идиотизма, уже несовместимого с научной деятельностью

Российские физики-ядерщики будут согласовывать свои исследования с Патриархатом РПЦ

< ![CDATA[ ]]> http://shipilov.com/aship-news/999-rossijskie-fiziki-yadershchiki-budut-soglasovyvat-svoi-issledovaniya-s-patriarkhatom-rpts.html< ![CDATA[]]>

Как могли учёные допускать открытие кафедр теологии в ВУЗах, даже в МИФИ? Если учёный совет физиков проголосовал за этот позорный акт в полном составе, его надо этим составом и увольнять. Поскольку не Бог их интересует, конечно же, а благосклонность начальства.

Отслеживая «генеральную линию власти» на возвышение РПЦ, руководители 23 вузов Петербурга попросили ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ до пасхи. Тут холуяж просто зашкаливает, авторитет учёного просто уничтожен, наука унижена, оскорблена.

< ![CDATA[ ]]> http://www.rbc.ru/society/07/02/2017/589a09829a79472881af75d9< ![CDATA[]]>

Вот записи на Форуме

Это не ректоры и не ученые. Это холуи и трусы, дрожащие за свои зарплаты и кресла.

Не мужчины и не люди. Ничтожества!

Позор города Петра.

Учителя “спасают” выборы, ректоры “спасают” попов. Система образования работает!

Кто-то специально старается, чтобы народ России погряз в мракобесии, суеверяих и аберрации.

У людей без чести учиться можно только бесчестию

И не возражает научное сообщество, против решения либеральной власти посадить министром науки церковную даму, которая получила степень доктора наук за историю создания московской патриархии. Странно называть это наукой. И дама странная, двух слов связать не может, однако носится с проектом введения уроков православия в школах, и требует сокращать ассигнования на науку и образование – сама гробит свою отрасль. А власти это любо. Её задача – совсем покончить с наукой.

Молитвенный секвестр

< ![CDATA[ ]]> http://primechaniya.ru/home/politics/avgust_2016/chego_zhdat_ot_novogo_ministra_obrazovaniya_olgi_vasilevoj/< ![CDATA[]]>

Вот мнение автора статья «Российское образование и наука продолжают сползать в мракобесие» Анны Гранатовой.

< ![CDATA[ ]]> http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11023&Itemid=35< ![CDATA[]]>

«

Богословие ничего общего не имеет с наукой, научное понимание мира и понимание богословское, – это два разных типа мышления. Ничего общего у них нет и быть не может… Сегодня же, когда государственная власть из-за своей недееспособности (не в состоянии обеспечить социальную защищенность гражданам), решила подавить назревающие социальные бунты, как в царские годы, с помощью Церкви, и именно поэтому решила “дружить с батюшками”, наметилась опасная тенденция, которую можно назвать клерикализация науки и образования. Сегодня тенденция государственного “заигрывания с церковью” набирает опасные для страны обороты. Наука от этих игр только страдает».

Петиция : против клерикальности высшего образования и общества

< ![CDATA[ ]]> https://democrator.ru/petition/podchinyaemsya-sile-o-14-state-konstitucii/share/< ![CDATA[]]>





Часть III. Лженаука вместо науки





Лженаучная комиссия РАН против науки

В Академии Наук есть своя инквизиция, своё гестапо. Это – Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН. Она была создана в ноябре 1998 года по инициативе академика лауреат Нобелевской премии В.Гинзбурга.

Заявленная цель этой комиссии: «спасения народных денег от посягательства различного рода проходимцев от науки».

Разумеется, в условиях разрушения науки на её поле бросилось множество шарлатанов. Но не они – главная забота комиссии. Реально, прикрываясь благородную целью, комиссия отслеживает прорывные научные идеи и дискредитирует их, а также протаскивает под видом «науки» всё, что наносит вред стране.

Важная часть работы Комиссии – своей вознёй отвлекать народ и правительство от неэффективных работ академиков, на которые зря затрачены огромные средства. Вспомним, например, провальные работы по Управляемому Термоядерному Синтезу, начатые аж в1951 году без серьёзной теоретической проработки (академики Велихов и Кадомцев). На эту деятельность Академия Наук израсходовала десятки миллиардов долларов народных средств, ни разу не достигнуть декларируемых целей.

Лженаучная комиссия

< ![CDATA[ ]]> http://genocid.net/%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/< ![CDATA[]]>

Работа «лженаучной комиссии» строится в стиле деятельности преступных сообществ. Вот цитата из вышеупомянутой работы: «Помимо этих банно-прачечных методов отмывания народных денег и поливания грязью смелых учёных, есть ещё малоизвестные методы, которые можно оценить по недавно появившейся в Сети «исповеди» боевого «тролля» комиссии РАН».

Его «завербовали» на последнем курсе технического ВУЗа, его задача заключалась в целенаправленной травле на форумах определённых лиц. Вот сокращённая цитата из исповеди.

«Мы работали группой из нескольких человек, но непосредственный контакт у меня был только с моим руководителем. Как-то я подошёл к нему с вопросом о том, не представляет ли одна из теорий моего «подопечного» научного интереса? Начальник же ответил мне, что я должен заниматься своим делом, а не интересоваться, «всяким бредом сумасшедшего».

Оказалось, что работа идёт с большим размахом. Похожих на меня «рядовых сотрудников» оказалось только в моей ячейке около полусотни. Однажды я случайно вошёл в кабинет, где шло совещание руководящего состава, и заметил на столе у начальников бумагу со списком знакомых мне фамилий. Напротив каждой стояли пометки: «на пороге открытия», «опасен», «может представлять опасность». Начальник объяснил, что это жаргон, который означает «степень психических отклонений». Вы даже не представляете, насколько серьёзная игра идёт.

Когда кто-то подходит близко к чему-то серьёзному, сразу даётся указание отвлечь его внимание и дискредитировать его идею любыми способами. Комиссия РАН – это только часть огромной организации по поддержанию существующего порядка вещей».

Академики и их подмастерья создали портал «правильных» учёных, которые обличают инакомыслие «неправильных», дерзающих перечить академикам.

< ![CDATA[ ]]> http://antropogenez.ru/scientists-against-myths/< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/channel/UCmeHX75iiqezgdKgYfrFKSA?sub_confirmation=1< ![CDATA[]]>

В свободное от борьбы за чистоту науки время активисты Комиссии пропагандирует ЛГБТ-сообщество.

< ![CDATA[ ]]> https://www.who-could-think.com/news/nature-vs-nurture.htm< ![CDATA[]]>

Эта тема очень любима борцами с лженаукой.

< ![CDATA[ ]]> http://antropogenez.ru/interview/736/< ![CDATA[]]>

Эта тема вообще традиционна для Академии Наук. Так, в порочном пристрастии к молодым людям был замечен Г. Теплов – Действительный член Императорской Академии Наук, фактический руководитель Академии с 1746 по 1762 год, создатель устава Московского университета. Вот его характеристика; «Признан всеми за коварнейшего обманщика целого государства, впрочем, очень ловкий, вкрадчивый, корыстолюбивый, гибкий, из-за денег на все дела себя употреблять позволяющий». Когда в 1763 году несколько слуг Теплова пожаловались императрице на то, что он принуждает их к мужеложеству, карьера Теплова не пострадала, жалобщики же были сосланы в Сибирь.

«Между делом сквернодействия» Григория Теплова

< ![CDATA[ ]]> http://polit.ru/article/2013/07/27/teplov/< ![CDATA[]]>

Отличные традиции у Российской Академии Наук!

Лженаукой неизменно объявляются прорывные научные идеи, которые могли бы стать поворотным этапом в развитии страны и человечества.

С этикеткой «лженауки» за стены Академии Наук и вообще официальной науки выброшена физика эфира, альтернативная энергетика, бестопливные двигатели…

А вот результат:

«Наша наука полностью уничтожена и превращена в сборник глупостей. Паразиты славно потрудились: вместо науки, нам в головы вбили несколько пустых догм, ничем не подтверждённых; заставили верить в эти догмы и остервенело бороться с теми, кто не желает верить в глупости, а хочет знать правду… Кривят душой те, кто говорит о существовании в России благоприятной среды для развития альтернативных научных теорий. Наоборот, в стране культивируется нетерпимость к взглядам тех, кто находится в оппозиции к РАН: их шельмуют, травят, высмеивают, стремятся запугать».

О консолидации инакомыслящих в науке

< ![CDATA[ ]]> http://www.liveinternet.ru/users/5167036/post408606792/< ![CDATA[]]>

Академическая проолигархическая наука активно наступает на здравомыслие, обрезает, рубит на корню все попытки человечества вырваться из её узкого мирка, из плена стереотипов и догм. Но честные исследователи продолжают свою борьбу с академическим монстром. Они предпочитают не верить науке официальной, а думать, искать, анализировать…

Сам факт существования «лженауки» или «альтернативной науки» говорит о потере доверия общества к академикам, к науке «официальной». Люди даже интуитивно начинают чувствовать её косность и несостоятельность.

«Лженауки»

Вот некоторые наиболее важные примеры научных исследований, которые Комиссия РАН объявила «лженаукой».

1.Лженаукой объявлена Арктическая теория происхождения высокоразвитой славянской цивилизации.

Целая армия невежд-троллей брошена, чтобы отрицать наличие артефактов древнерусской дохристианской цивилизации.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=JAOXEYbOn10< ![CDATA[]]>

Некий «физик» несёт полную чушь о древних цивилизациях и о происхождении человека, приводя смехотворные «доказательства».

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=5VyK4asXz8I< ![CDATA[]]>

Некая дама – кандидат филологических наук, которая неоднократно получала гранты института «Открытое общество», созданного Соросом, вещает, что «Велесова книга» – подделка.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=wKhizMruaZE< ![CDATA[]]>

И профессор, д.и.н. Лев Самуилович Клейн отрицает отношение славян к индоариям, и начинает их историю не ранее 5-7 века

< ![CDATA[ ]]> http://antropogenez.ru/article/776/< ![CDATA[]]>

Любопытный факт – многие из вышепомянутых персонажей – лауреаты премии «Просветитель», которая была учреждена фондом «Династия», принадлежащим мультимиллионеру Д.Зимину. Фонд спонсируется из-за рубежа и определён Минюстом РФ как иностранный агент. Так подкармливается Комиссия по лженауке, полезная иностранным врагам России.

< ![CDATA[ ]]> http://www.ntv.ru/novosti/1417279/< ![CDATA[]]>

О том, насколько опасно и сложно выступать против «правильных» учёных честным исследователям нашей северной прародины, рассказала в одном из своих последних интервью С.Жарникова.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=3Ps2JR5qHBM< ![CDATA[]]>

О русофобии академиков говорит «неправильный учёный» – исследователь «Велесовой книги» генетик Анатолий Клёсов.

О лжи, инсинуациях и русофобии в современной российской науке

< ![CDATA[ ]]> http://pandoraopen.ru/2016-04-27/a-a-klyosov-o-lzhi-insinuaciyax-i-rusofobii-v-sovremennoj-rossijskoj-nauke< ![CDATA[]]>

Отрицание существования высокоразвитой северной цивилизации русов начали ещё на заре создания Императорской Академии Наук иностранные фальсификаторы – авторы норманнской теории возникновения Российского Государства.

Зачем? А затем, чтобы вбивать в головы людей миф о том, что русские были дикарями и варварами хуже зверей (слова патриарха Кирилл), что культуру и государственность им принесли иностранцы.

Норманнская теория полезная врагам России, поскольку

унижает русских,

приписывает им неспособность к государственному строительству и технологическому развитию,

обосновывает необходимость вечной зависимости России от иностранного влияния, от иностранных аврамических религий, от иностранных экономических теорий вроде марксизма, от иностранных технологий,

преувеличивает роль РПЦ как государствообразующего института.

Это создаёт базу для поклонения западному образу жизни как идеалу, для массового обожания США как идола, которому надо подражать, для долларизации русской экономики, для массовой эмиграции… Это – основа для дискриминации русских в своей стране. Это – основание для того, чтобы академик Виталий Гинзбург мог изречь: «Это теперь наша (евреев) страна, а вы, русские, убирайтесь отсюда…» А телеведущий В. Соловьёв повторил за ним: «Мы, евреи, пришли сюда раньше славян».

< ![CDATA[ ]]> http://ss69100.livejournal.com/1921822.html< ![CDATA[]]>

2.Лженаукой объявлены исследования вреда ГМО .

После избрания академиком РАН Г. Киссиджера – идеолога истребления «экономически невыгодного» населения России – резко активизировалась работа лженаучной Комиссии РАН по лженауке по продвижению ГМО на российский продовольственный рынок.

Модификация лженауки

< ![CDATA[ ]]> http://www.katyusha.org/view?id=4792< ![CDATA[]]>

Активизировалось и травля учёных, исследующих вред ГМО. Комиссия заявила о подготовке Меморандума, согласно которому все исследования, доказывающие опасность ГМО, будут признаны лженаучными. Очень похоже на запрет критики Эйнштейна, не правда ли?

В Сети была создана Российская Академия Мракобесия и Лженауки (РАМИЛ), куда издевательски зачислялись неугодные.

< ![CDATA[ ]]> http://scinquisitor.livejournal.com/11407.html< ![CDATA[]]>

Глава Комиссии по борьбе с лженаукой академик Е.Б.Александров самолично возглавил защиту ГМО.

Стало приметой, что когда дела в РАН идут плохо, активируется комиссия по лженауке

О подрывной деятельности комиссии по лженауке РАН

< ![CDATA[ ]]> http://www.liveinternet.ru/users/zdorovie_russian/post408664549< ![CDATA[]]>

Объявил ГМО «нестрашными» член академической династии Гельфандов, увешанный чинами профессор доктор Михаил Гельфанд.

Нестрашные ГМО

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=YBsYfdPOZnM< ![CDATA[]]>

Бороться с ГМО уже бессмысленно – утверждает любимец либералов К.Северинов – профессор российский, американский и сколковский.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=hT28o2PPzog< ![CDATA[]]>

Защитников ГМО рьяно поддерживает молодой член лженаучной комиссии кандидат наук А.Панчин, с циничным хохотком повествующий о безопасности ГМО. Но не до смеха будет тем, кто умрёт от рака, спровоцированного ГМО.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=obGyLwR1N7g< ![CDATA[]]>

Ещё одна молодая защитница ГМО – боевой тролль Комиссии Ася Казанцева. С Панчиным их роднит полная безграмотность, игривая весёлость и картавость.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=TwotF44rgzk< ![CDATA[]]>

Несмотря на невозможную дикцию, ролики этой дамы активно размножаются.

Лженаука – как это работает.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=AhFqNHTi-5A< ![CDATA[]]>

Поскольку ТНК (транснациональные компании) как Монсанто – важнейший производитель ГМО – имеют достаточно средств для обращения в свою веру российских влиятельных лиц, целый сонм академиков трансформировался в защитников ГМО.

Ди чудесным образом рректор Института питания академик РАН В.Тутельян, некогда повествовавший об опасности ГМО, чудесным образом преобразился в их защитника.

< ![CDATA[ ]]> http://www.chaskor.ru/p.php?id=3285< ![CDATA[]]>

Директор Центра «Биоинженерия» РАН, академик К.Скрябин уже руководит производством картофеля, который не ест колорадский жук, чтобы скормить его россиянам.

< ![CDATA[ ]]> http://www.myaso-portal.ru/archive/analytics/akademik-ran-konstantin-skryabin-gmo-opasny-tolko-neispolzovaniem/< ![CDATA[]]>

О коммерческой подоплёке этой любви академиков к ГМО и о вреде, который они нанесли природе и здоровью людей в России, можно написать много, но это – тема не для учёных, а для правоохранительных органов, если таковые заботятся о безопасности России.

Продвижение в Россию ГМО Комиссией РАН вызывает негодование общественности. Учёные требуют привлечь к ответственности главу комиссии РАН по борьбе с лженаукой за лоббировании ГМО.

Модификация лженауки

< ![CDATA[ ]]> http://www.katyusha.org/view?id=4792< ![CDATA[]]>

Главный генетик России пишет письмо в РАН о необходимости уйти от пропаганды ГМО.

< ![CDATA[ ]]> http://alexandr-palkin.livejournal.com/5878196.html< ![CDATA[]]> -

Учёные доказывают, что ГМО – это биооружие для тотального истребления человечества.

< ![CDATA[ ]]> http://alexandr-palkin.livejournal.com/5831207.html< ![CDATA[]]>

Но с точки зрения Комиссии по лженауке – это «неправильные» учёные.

3.РАН признала лженаукой гомеопатию

< ![CDATA[ ]]> https://geektimes.ru/post/285536/< ![CDATA[]]>

Эту тему даже не стоит обсуждать, ибо коммерческий интерес могущественных транснациональных фармкомпаний здесь более, чем очевиден. Есть множество доказательств отравления людей их продукцией. Но у них есть астрономические деньги. Интернет обсуждает, кто заносит баксы в научные кабинеты? И выясняется: запрет гомеопатии – проект фонда «Эволюция», который естьреинкарнация фонда «Династия», внесённого в список иностранных агентов.

< ![CDATA[ ]]> http://albert-lex.livejournal.com/203613.html< ![CDATA[]]>

С гомеопатией сражается всё тот же штатный тролль Комиссии Ася Казанцева

< ![CDATA[ ]]> http://www.vokrugsveta.ru/article/243924/< ![CDATA[]]>

В октябре 2016 года «Национальный совет по гомеопатии» подал в суд на журнал «Вокруг света» в связи с публикацией её статьи, в которой отсутствуют доказательств неэффективности гомеопатии. Истцы требовали опровержения, но суд отказался удовлетворить их претензии.

< ![CDATA[ ]]> https://meduza.io/news/2017/02/06/komissiya-ran-priznala-gomeopatiyu-lzhenaukoy< ![CDATA[]]>

Картинка знакомая: власть всегда на стороне академиков, ваяющих лженауку, – при либералах, при большевиках, при царях…





Нормальная организацию науки

Академия Наук – паразитарная надстройка, лишнее образование, уничтожающее науку.

К чему мы пришли за почти триста лет существования Академии Наук, её руководства наукой?

Наукоёмкая промышленность в России уничтожена, проведена тотальная деиндустриализация, т.е. спрос на науку ликвидирован. Наука стала невостребованной. Единственным производством осталось истребление недр. Российский учёный унижен, оскорблён, ограблен, его авторитет в обществе низведён до нуля. Учёные из России бегут – общее число эмигрировавших за 25 лет около 1,5 млн. Вклад России на мировом рынке наукоёмкой продукции – доли процента.

Что же делать с Академией Наук? И вправду сжечь как чумной барак? По мнению петербургского физика Сергея Салля с Академией Наук ничего сделать нельзя, поскольку всё её руководство заражено оголтелой русофобией. По его мнению нужна демасонизация российской науки, развитие научных школ вне РАН.

Масоны травят честных учёных.

< ![CDATA[ ]]> http://pandoraopen.ru/2014-09-04/masony-v-nauke-travyat-chestnyx-uchyonyx-paraziticheskaya-sistema/< ![CDATA[]]>

Науке, как и всему обществу, нужно самоуправление трудящихся. А паразитарную надстройку над научным сообществом – РАН надо ликвидировать, упразднив учёные звания «академик» и «член-корреспондент» и соответственно оплату за эти звания.

В научных учреждениях, освобождённых от академического ига, следует ввести самоуправление в выборе темы исследования, в организации процесса, в найме и увольнении сотрудников, распределении средств. Директор института выбирается общим голосованием и его функция – только пресс-секретарь научного коллектива. Список научных учреждений России должен быть пересмотрен, чтобы адаптировать его для решения главной задачи: выживание России как государства и человечества как биологического вида. Главная задача всего научного сообщества – расчистка науки от завалов лжи, созданных паразитом. Освобождение от лжи о становлении Российского государства (норманнской теории), от лжи о крещении, об иудео-масонском перевороте 1917 г. (так называемой Великой Октябрьской Социалистической Революции), от лжи об Эйнштейне как о великом учёном, от лжи о научности Нобелевских премий и т.д.

Сделать всё перечисленное невозможно при олигархической власти, невозможно перестроить науку изолированно, не перестраивая всё общество.

В нынешней ситуации есть моменты, благоприятные для борцов с паразитарной Системой.

Перебросать всех врагов Системы на костры или в ГУЛАГ сегодня сложно – против паразита борется Сеть. Сеть видит паразита, а он не видит Сеть, мешает уверенность в безнаказанности. Отключение Интернета мало что изменит, оно не изменит мозги понявших, кто враг. Ряды борцов с паразитарной системой – РАН растут. В данной работе очень большое число ссылок на статьи единомышленников авторов.

Вот мнение противников РАН.

«Только совместными усилиями можно переломить ситуацию, создавая атмосферу нетерпимости ко лжи членов РАН, вплоть до их судебного преследования. Уже накопилось достаточно фактов, позволяющих подавать иски к РАН в Конституционный суд о нарушении Конституции РФ в части подавления свободы слова. Причём обращаться следует не только в Конституционный суд, но и в Государственную Думу… Задача в том, чтобы преодолеть дикую пещерную диктатуру небольшой группы людей, считающих себя научной элитой. С этой целью может согласиться очень много людей, даже далёких от физики».

О консолидации инакомыслящих в науке

< ![CDATA[ ]]> http://antisionizm.info/O-konsolidatsii-inakomislyashchih-v-nauke-1206.html< ![CDATA[]]>

Возвращайтесь, чтобы бороться!

Кто остался сегодня в научных институтах после фурсенко-ливановских зверских сокращений? Осталась малая кучка лояльных, сервильных, готовых принять любое издевательство вроде огромной отчётности или дикой бюрократической оценки «научной эффективности» по баллам, а значит, остались серые, бездарные. Талантливых, а, следовательно, непокорных вышвырнули на улицу, в бизнес, за рубеж…

В институтах остались старики и дети, готовящиеся улизнуть. Средний возраст – самый плодотворный – отсутствует. Несколько молодцов, готовых за президентские гранты и премии лгать в телекамеру о великом расцвете науки, – не в счёт, это не учёные, лакеи. Реально, наука пуста.

Надо возвращать лучших учёных из эмиграции. И только негодяй может говорить, что их можно вернуть большой зарплатой. Тех, кто поедет за зарплатой, не стоит в Россию впускать. Именно бегущие за зарплатой делают оружие. Нужны только те, кто готов бороться за нормальное устройство науки.

Наука должна перестроиться, чтобы удовлетворять потребности общества – она больше не может тратить огромные средства и природные ресурсы на оборонку и коллайдеры. Уже невозможно изобретать новые гаджеты, когда иссякают запасы воды и углеводородов, когда планета задыхается без кислорода, а мировой океан превращён в пластиковую помойку.

Мы быстро подвигаемся к ситуации, когда только учёные смогут спасли человечество от экологической катастрофы, от политического, экономического, демографического коллапса…

Нормальным человеческим сообществом должны управлять самые умные от Природы – учёные. Обязанность политиков – воплощать в жизнь их рекомендации. Так жила древняя Русь, которой руководили волхвы, древняя Индия, которой руководили мудрецы – брахманы.

Если обществом руководит паразит, оно умирает.

Учёный обязан стать руководителем страны и цивилизации.

Спасение науки – путь к спасению человечества.

Н.Белозёрова, психолог, публицист

В.Селиванов, инженер, изобретатель

Ю.Ткаченко, кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Баумана

Л.Фионова, доктор физико-математических наук