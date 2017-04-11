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Космонавт Георгий Гречко рассказал об НЛО на орбите [Уникальная хроника]

09:30. 11 апреля 2017 Просмотров - 383 2 коммент. Опубликовал:

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Ушел из жизни советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР Гео́ргий Миха́йлович Гре́чко
Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. 27 мая 1968 года он был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ. Совершил три космических полета общей продолжительностью 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос (1 час 28 минут). Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
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НЛО. Установленный контакт (полное интервью Левашова каналу Рен-ТВ)

По просьбе российского телеканал РЕН академик Николай Левашов дал большое пятидесятиминутное интервью на одну из самых интересных тем, волнующих практически каждого из людей, на тему НЛО.

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Материал должен был войти в документальный сериал «Секретные территории. НЛО. Установленный контакт». Когда 8-го июня передача вышла в эфир, в ней на 17-й минуте удалось найти маленький пятиминутный кусочек из интервью Н.В. Левашова, который решили включить в передачу редакторы. А всю остальную уникальную информацию, которой щедро поделился академик, редакторы не сочли необходимым показывать публике. Что же, видно, правду говорят: «если бог хочет наказать человека, он лишает его разума». Важнейшая и интереснейшая информация была отвергнута невеждами в пользу досужих вымыслов и околонаучных рассуждений в угоду тем, кто сейчас «заказывает музыку»… Скачать – Архив-1 , Levashov.info

В последнее время появляется всё больше информации, подтверждающей, что в недрах правительств некоторых стран, втайне от всего человечества ведутся закрытые работы по изучению технологий НЛО и даже контакты с представителями внеземных цивилизаций. Сомневаться в этом может, разве что, человек несведущий. Слишком много разрозненных свидетельств складывается в единый сценарий.

Все эти свидетельства, в частности, полученные в США по Закону «О свободе информации» документы, неумолимо указывают на тот факт, что в мире проводится беспрецедентная по своим масштабам и значимости политика секретности вокруг НЛО. Всё, связанное с ней, настойчиво обходится ведущими средствами массовой информации и телевидением, особенно отечественными, несмотря даже на очевидную коммерческую привлекательность данной тематики для СМИ. Вместо этого людей пичкают низкосортной фантастикой и шарлатанским оккультизмом, которые нисколько не прибавляют массовой осведомлённости об истинном положении дел. Подробнее: http://ru-an.info/news/2455

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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