Как жилось в Украине в годы оккупации фашистской Германией

Оккупация Украины

Взятие Киева и оккупация Украины были важнейшими целями Вермахта на первом этапе войны. «Киевский котёл» стал крупнейшим окружением в мировой военной истории.

В организованном немцами окружении погиб целый фронт – Юго-Западный.

Были полностью уничтожены четыре армии (5-я, 21-я, 26-я, 37-я), 38-я и 40-я армии были разгромлены частично.

По официальным данным гитлеровской Германии, которые были опубликованы 27 сентября 1941 года, в «Киевском котле» было взято в плен 665 000 бойцов и командиров Красной армии, захвачено 3718 орудий и 884 танков.

Сталин до последнего момента не хотел оставлять Киев, хотя, если верить мемуарам Георгия Жукова, он предупреждал главнокомандующего о том, что город необходимо оставить ещё 29 июля.

Историк Анатолий Чайковский также писал, что потери Киева, и прежде всего вооруженных сил, были бы значительно меньшими, если бы вовремя было принято решение об отступлении войск. Однако именно длительная оборона Киева задержала немецкое наступление на 70 дней, что стало одним из факторов, повлиявших на провал блицкрига и дало время на подготовку к обороне Москвы.