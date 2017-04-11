Главный недостаток Сталина – он сажал тех, кого надо было вешать
Спасибо СССР за красный флаг над Берлином.
Спасибо СССР За Советскую Армию, за уверенность в том, что никто никогда не нападёт на мою страну.
За улыбку Юрия Гагарина.
За то, что не было безработных, нищих и миллионеров.
За то, что моя милиция действительно берегла меня.
За то, что хранили великую русскую культуру и культуру других народов Союза от пошлости и законов рынка.
За непобедимый «Динамо» и его «Кубок Кубков».
За науку, за обсерватории, за синхрофазотроны.
За горы Кавказа, на которых можно было отдыхать и кататься на лыжах, не боясь получить пулю от фанатика.
За экологически чистые продукты и газировку с сиропом за 3 копейки.
За медицину и образование, которые действительно были бесплатными и профессиональными.
За гордость необъятностью Великой страны, в которой родился и живёшь.
Когда квитанция о квартплате представляла собой, по сути, фантик.
Спасибо СССР за те времена, когда дети без сопровождения родителей ходили в школу.
Когда честные «дяди Степы»-милиционеры помогали старикам и детям перейти дорогу.
Когда мы мечтали стать лётчиками, космонавтами, учёными и путешественниками.
Когда всем городом пили газировку из автомата из одного стакана и не боялись заразиться.
Когда скорая помощь предоставлялась бесплатно всем без предъявления страхового полиса.
Спасибо за познавательные журналы "Юный техник", "Техника – молодёжи", "Наука и жизнь", "Юный натуралист"…
За то что читали всё, что только попадалось — вплоть до отрывных календарей (кто не в курсе или забыл, там, на обороте каждой отрывной страницы была размещена разная полезная информация) и были самой читаемой и образованной нацией.
Спасибо За бесплатные спорт секции и детские кружки
Спасибо за то, что когда летали на самолётах в санатории Крыма по путёвкам, оплаченным профсоюзами, и не боялись, что самолёт могут захватить террористы или он просто разобьётся по причине его изношенности.
За то что одежда была по потребности, и шопингом никто не увлекался, а увлекались шахматами и спортом.
Спасибо за великие стройки страны (магистрали, заводы, водохранилища, станции метро, каналы).
За то что, производили все-от иголки до танка САМИ, а не освобождали Европу и Америку от груд тряпья и б/у металлолома, превращая страну в огромный секонд-хенд с вывесками «Одежда и обувь из Америки!», «Автомобили из Европы!», "Продукты из Финляндии!" (завоз в страну бывших в употребление ширпотреба из одежды, третьесортных фильмов, бывшей в употреблении и часто списанной сельхозтехники, подержанных автомобилей, старое оборудование для пищевой промышленности, б/у медицинского и стоматологическое оборудования, технологически устаревшего научно-технологического оборудования и приборов, произведенных в США и странах Европы. Америка оснащала свою научно-техническую базу новейшими приборами и оборудованием и избавлялась от затрат на утилизацию снятого с эксплуатации оборудования, направляя его в Россию и страны СНГ. Бывших в употреблении политиков уже завозят на Украину).
Спасибо за справедливое правосудие одно для всех, за то, что осудить могли любого, не в зависимости от заслуг и рангов, но и оправдать любого, не в зависимости от связей и денег
За нравственность женщин и храбрость мужчин,
За то, что в школе было шесть первых классов, а это значит, что детей было много, очень много.
Спасибо, за то, что нигде я не прочитала тогда, никто мне не сказал, ни родители, ни учителя, ни телевизор, что человек живёт ради бабла.
За то, что тогда все были дружными, добрыми и уверенными в завтрашнем дне.
Спасибо Сталину за СССР, за наши жизни.
Единственный недостаток СССР, что созданная нашими Великими предками система породила Горбачева и команду Гайдара-Чубайса, именно это команда, создала необразованное и злобное поколение, думающие, что прошлое России и СССР, ограничивается репрессиями и очередями..
Спасибо Сталину за СССР, за наши жизни.
Главный недостаток Сталина – он сажал тех, кого надо было вешать.
Вячеслав Сафронов, ВС СССР
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Самый правильный в статье – заголовок.
loading...
Сталин не убил ни одного человека, потому что то всё были нелюди
loading...
Спасибо СССР. И прости нас СССР. За то что не сохранили, за то что проспали и протрындели. За то что не сохранили и не сберегли. За спущенный флаг, за испоганенный гимн, за уродский герб, за предавших присягу. За то что до сих пор позволяем всяким выРОДкам обливать грязью наглой брехни.
loading...
“Единственный недостаток СССР, что созданная нашими Великими предками система породила Горбачева и команду Гайдара-Чубайса, именно это команда, создала необразованное и злобное поколение, думающие, что прошлое России и СССР, ограничивается репрессиями и очередями..”
Это не система породила этих мерзавцев. Зараза всегда распространяется, когда организм ослаблен. СССР был болен. И довели СССР до такого состояния те, кто рулили после Сталина.
Страну надо было просто вылечить, а её взяли и убили под нашим безучастным взором.
loading...
Спасибо Брахману за то, что неустанно культивирует и рекультивирует советский энтузиазм в массах читателей ЯП. Только смешно, что про газировку – 2 раза, а про победу над Германией – только один.
Всё это бездумное счастье кончилось очень быстро, как и всякое бездумное счастье. Слабость энтузиаста в слепом доверии. Как только предала власть – всё рухнуло. И это очень горько. И это урок.
Нужно больше информации для народа и больше её осмысления и анализирования. Иначе мы все наивные и беззащитные дети, ничего не понимающие и нас легко обмануть. В этом смысле опыт ЯП и подобных сайтов ещё совершенно недооценён. Когда в одном месте можно получить информацию, прочитать комментарии, высказать своё мнение, получить по рогам и задуматься…
Как хотите, но при коммунистах такого не было и быть не могло, и в этом разгадка внезапной слабости столь жёсткого режима, падения, казалось, неприступной, крепости СССР. Люди – не винтики! Они должны хотя бы пытаться разобраться в окружающем мире. И осмысленная поддержка власти гораздо эффективней общего холодного и нудного одобрямса, как было при том же Брежневе. Ностальгия расслабляет, смотрите вперёд и будьте бдительны. А Брахман сентиментален…
Что же касается кровожадного заголовка, то он глуп, как всё кровожадное. Не будет никогда успешным то государство, которое не научится ценить своих подданных, воспитывать их и направлять их энергию в созидательное русло гуманным образом.
loading...
Не нужно идеализировать Брахмана.
Подобные статьи с комментариями и лайками – хорошее подспорье для спецслужб по выявлению нелояльных текущему режиму.
loading...
Теперь каждый сам за себя.
Нет права на работу по призванию.
Работу которая была мечтой.
loading...
Стыдно, что мы за целоффановый пакет и американские джинсы предали свою страну…а остальное у нас все было…теперь нет ни работы, ни мечты…у всех непроходящая депрессия…нет учёных, инженеров, которых, как класс уничтожили. ..а раньше повсюду были конструкторские бюро, научно исследовательские институты. ..не нравится работа, идёшь на другую…а теперь в сторожа не устроишься, продавцам платят повременно, гроши, поэтому идут одни азиаты…одежда и обувь дорогая,неудобная, не натуральная,продукты химия…куда уж дальше?
loading...
Дальше только на разбор: роговица, сердце, почки…
Извините за чёрный юмор, накатило после Ваших перечислений.