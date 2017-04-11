Главный недостаток Сталина – он сажал тех, кого надо было вешать.

За науку, за обсерватории, за синхрофазотроны.

За непобедимый «Динамо» и его «Кубок Кубков».

За то, что хранили великую русскую культуру и культуру других народов Союза от пошлости и законов рынка.

За то, что моя милиция действительно берегла меня.

За то, что не было безработных, нищих и миллионеров.

Спасибо СССР За Советскую Армию, за уверенность в том, что никто никогда не нападёт на мою страну.

Спасибо СССР за красный флаг над Берлином.

За горы Кавказа, на которых можно было отдыхать и кататься на лыжах, не боясь получить пулю от фанатика.

За экологически чистые продукты и газировку с сиропом за 3 копейки.

За медицину и образование, которые действительно были бесплатными и профессиональными.

За гордость необъятностью Великой страны, в которой родился и живёшь.

Когда квитанция о квартплате представляла собой, по сути, фантик.

Спасибо СССР за те времена, когда дети без сопровождения родителей ходили в школу.

Когда честные «дяди Степы»-милиционеры помогали старикам и детям перейти дорогу.

Когда мы мечтали стать лётчиками, космонавтами, учёными и путешественниками.

Когда всем городом пили газировку из автомата из одного стакана и не боялись заразиться.

Когда скорая помощь предоставлялась бесплатно всем без предъявления страхового полиса.

Спасибо за познавательные журналы "Юный техник", "Техника – молодёжи", "Наука и жизнь", "Юный натуралист"…

За то что читали всё, что только попадалось — вплоть до отрывных календарей (кто не в курсе или забыл, там, на обороте каждой отрывной страницы была размещена разная полезная информация) и были самой читаемой и образованной нацией.

Спасибо За бесплатные спорт секции и детские кружки

Спасибо за то, что когда летали на самолётах в санатории Крыма по путёвкам, оплаченным профсоюзами, и не боялись, что самолёт могут захватить террористы или он просто разобьётся по причине его изношенности.

За то что одежда была по потребности, и шопингом никто не увлекался, а увлекались шахматами и спортом.

Спасибо за великие стройки страны (магистрали, заводы, водохранилища, станции метро, каналы).

За то что, производили все-от иголки до танка САМИ, а не освобождали Европу и Америку от груд тряпья и б/у металлолома, превращая страну в огромный секонд-хенд с вывесками «Одежда и обувь из Америки!», «Автомобили из Европы!», "Продукты из Финляндии!" (завоз в страну бывших в употребление ширпотреба из одежды, третьесортных фильмов, бывшей в употреблении и часто списанной сельхозтехники, подержанных автомобилей, старое оборудование для пищевой промышленности, б/у медицинского и стоматологическое оборудования, технологически устаревшего научно-технологического оборудования и приборов, произведенных в США и странах Европы. Америка оснащала свою научно-техническую базу новейшими приборами и оборудованием и избавлялась от затрат на утилизацию снятого с эксплуатации оборудования, направляя его в Россию и страны СНГ. Бывших в употреблении политиков уже завозят на Украину).

Спасибо за справедливое правосудие одно для всех, за то, что осудить могли любого, не в зависимости от заслуг и рангов, но и оправдать любого, не в зависимости от связей и денег

За нравственность женщин и храбрость мужчин,

За то, что в школе было шесть первых классов, а это значит, что детей было много, очень много.

Спасибо, за то, что нигде я не прочитала тогда, никто мне не сказал, ни родители, ни учителя, ни телевизор, что человек живёт ради бабла.

За то, что тогда все были дружными, добрыми и уверенными в завтрашнем дне.

Спасибо Сталину за СССР, за наши жизни.

Единственный недостаток СССР, что созданная нашими Великими предками система породила Горбачева и команду Гайдара-Чубайса, именно это команда, создала необразованное и злобное поколение, думающие, что прошлое России и СССР, ограничивается репрессиями и очередями..

Спасибо Сталину за СССР, за наши жизни.

Главный недостаток Сталина – он сажал тех, кого надо было вешать.