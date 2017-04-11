Георгий Сидоров в Москве. Часть 3. Руины Тартарии

Концептуал СМИ Когда и как погибло древнее государство за Уралом?

Как обнаружить на карте России древние дороги и укрепления, оставшиеся от предыдущих времён? О чём говорят орнаменты Среднего Приобья? Где ещё в России встречается при раскопках шумерская керамика? Когда в наших землях жили эти “шумеры”, кем они на самом деле были и что с ними произошло? Почему в “неисторической” Сибири по одной только реке Тым встречаются остовы сотен заброшенных деревень и древних городов? Как уничтожаются следы белого населения Сибири? Когда и в результате чего погибла Тартария? Независимый исследователь, путешественник и писатель-историк Георгий Сидоров на встрече с читателями в Москве раскрывает малоизвестные сведения и рассказывает о своей книге, в которой впервые сделана попытка кратко изложить историю Тартарии.

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