Эх, «горе луковое», или Украина сегодня: счастья нет, печалька, нищета

Незалежная не просто пополнила ряды самых несчастных стран мира, но и заняла «почетное» третье место, после Южного Судана и Гаити. В прошлом году, благодаря усилиям Порошенко и его команды, Украину признали самым коррумпированным государством Европы. Но в Киеве решили не останавливаться, продолжив удивлять «собратьев» в Евросоюзе.

В несчастливую «тройку» Украину определили эксперты центра изучения общественного мнения Институт Гэллапа (США), указав, что в тяжелой жизненной ситуации находится 41% украинцев. 57% украинцев отметили понижение своего уровня жизни, а 46% признались, что часто им не хватало денег на удовлетворение базовых потребностей, в том числе на пропитание.

Еще раньше Украину признали самым бедным государством Европы. По данным крупнейшего швейцарского конгломерата Credit Suisse, средний капитал взрослого украинца составляет 1437 долларов США (в Камбодже -2254 доллара на человека!). Вот так сочетание коррупции и бедности в категории «самые-самые» и дало право социологам отнести Украину к самым несчастным странам. Сомневаюсь, что Киев сможет это опровергнуть.

Эх, веселые были майданные деньки! Как скакать было весело на площадях, кричать о будущем счастье, строить планы с прицелом на Европу, а на поверку вышло «хотели как лучше, а получилось как всегда». Угробили и без того не самую сильную экономику, получили гражданскую войну, политические разборки и огромные долги.

Попалась мне на глаза фотография из Южного Судана. Не знаю, наверное, обратила внимание на сочетание ярких цветов, ассоциирующихся у меня с цветами украинского флага. Вот оно «счастье по-судански»!

И вот Украина…

Фотографии были сделаны возле магазина Roshen, где образовался стихийный рынок с несанкционированной торговлей. Украинский блогер Анна Левинкова так подписала фото: «Вся Украина - в одном фото. Процветающая сеть магазинов ее президента и торговля с земли ее обнищавших граждан». Вот оно – счастье по-украински: свободный доступ к паперти! Ради чего они боролись, покрышки жгли да живых людей в Одессе.

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