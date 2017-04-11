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Эх, «горе луковое», или Украина сегодня: счастья нет, печалька, нищета

16:37. 11 апреля 2017 Просмотров - 108 3 коммент. Опубликовал:

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Незалежная не просто пополнила ряды самых несчастных стран мира, но и заняла «почетное» третье место, после Южного Судана и Гаити. В прошлом году, благодаря усилиям Порошенко и его команды, Украину признали самым коррумпированным государством Европы. Но в Киеве решили не останавливаться, продолжив удивлять «собратьев» в Евросоюзе.

В несчастливую «тройку» Украину определили эксперты центра изучения общественного мнения Институт Гэллапа (США), указав, что в тяжелой жизненной ситуации находится 41% украинцев. 57% украинцев отметили понижение своего уровня жизни, а 46% признались, что часто им не хватало денег на удовлетворение базовых потребностей, в том числе на пропитание.

Еще раньше Украину признали самым бедным государством Европы. По данным крупнейшего швейцарского конгломерата Credit Suisse, средний капитал взрослого украинца составляет 1437 долларов США (в Камбодже  -2254 доллара на человека!). Вот так сочетание коррупции и бедности в категории «самые-самые» и дало право социологам отнести Украину к самым несчастным странам. Сомневаюсь, что Киев сможет это опровергнуть.

poroshenko

 

Эх, веселые были майданные деньки! Как скакать было весело на площадях, кричать о будущем счастье, строить планы с прицелом на Европу, а на поверку вышло «хотели как лучше, а получилось как всегда». Угробили и без того не самую сильную экономику, получили гражданскую войну, политические разборки и огромные долги.

Попалась мне на глаза фотография из Южного Судана. Не знаю, наверное, обратила внимание на сочетание ярких цветов, ассоциирующихся у меня с цветами украинского флага. Вот оно «счастье по-судански»!

sudan

И вот Украина…

bez-nazvaniya

Фотографии были сделаны возле магазина Roshen, где образовался стихийный рынок с несанкционированной торговлей. Украинский блогер Анна Левинкова так подписала фото: «Вся Украина - в одном фото. Процветающая сеть магазинов ее президента и торговля с земли ее обнищавших граждан». Вот оно – счастье по-украински: свободный доступ к паперти! Ради чего они боролись, покрышки жгли да живых людей в Одессе.

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Метки: бедность, Киев, коррупция, нищета, новости / украина, счастье, экономика
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3 коммент.»

  • 183 151
    Лидия 11 апреля 2017 в 16:41 Ссылка Пометить
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    “Сталося не так, как гадалося”…

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  • 5584 4792
    Олег Козлов 11 апреля 2017 в 16:52 Ссылка Пометить
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    Счастья нет у простого народа. А у олигархов украинских полное счастье. И у американцев и немцев счастье полное. У Гитлера не получилось, а у них очень даже. Так что горе луковое и просто горе не только у украинцев, у всех русских горе. А у врагов наших радость. И когда мы эту вражескую радость ихними слезами умоем, мне не известно. А очень хочется. До скрежета зубовного.

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  • 2371 1931
    Ирбис 11 апреля 2017 в 17:16 Ссылка Пометить
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    Но вот такую себе судьбу сделал сам украинский народ! Вот все винят олигархов, но я их на майдане не видел и на Беркут они с арматурой и бутылками с зажигательной смесью не шли. Им вот такие как я объясняли, что кончат как в Ливии, но они кричали в ответ хрен с ним всё уничтожим но что бы было всё не как у москолей. Они должны наестся вот этой властью до конца и то многие не поймут. Уже многие там тихонько говорят, что во всём случившимся виновата в первую очередь Россия и Путин, он должен был ввести войска и не дать бандеровцам прийти во власть! Так что во всех вариантах у них по жизни виновата Россия!

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