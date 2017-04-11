Бомбите, янки, кого хотите: ООН утрется и промолчит

Лично для меня новость дня одна, но какая: дискредитация Организации Объединенных Наций на международной политической арене. Не хочу гадать, по глупости или же это была заранее продуманная подстава-провокация, но Секретариат ООН отказался дать оценку правомочности удара США по авиабазе в Сирии.

В ООН отказались трактовать действия США в суверенной стране как акт агрессии, фактически дав карт-бланш Трампу на повторение ракетных ударов по военным и, вероятно, гражданским объектам в Сирийской Республике. Мол, делайте, что хотите, мы пока в сторонке постоим, посмотрим, что дальше будет. Возникает правомерный вопрос: а зачем нам ООН?

Организация, созданная для поддержки мира и безопасности на планете, обязанная принимать коллективные меры для подавления любых актов агрессии, спасовала перед американцами? Разрешила убивать людей во имя циничных призывов защитить мир ракетными ударами? Даже не обратила внимания на тот факт, что Вашингтон не имел никакой другой причины для нападения кроме геополитических амбиций Трампа и военщины в Пентагоне.

Ничего странного в том, что Штаты поддержали в Европе и в Великобритании, я не нахожу. Порочная практика, вернее, круговая порука бывших колониальных империй давно уже стала притчей во языцех.

Англосаксы на пару со своими врагами-партнерами привыкли решать все проблемы подобным образом: силовым путем и наплевав на международное право. Про гуманизм, законность, права человека и прочие ценности они вспоминают только в одном случае: оправдать свою агрессию.

Очередной бред от официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика: «Наша позиция не изменилась. Она состоит в том, что нужно продолжать политический диалог в Женеве. Как мы говорили раньше, будущее Сирии должен определить сам сирийский народ».

Ха-ха-ха! Сирийский народ определит будущее своей страны? Переговоры в Женеве продолжатся? Это после бомбежек и ультимативных требований Рекса Тиллерсона к Владимиру Путину, чтобы Москва прекратила поддерживать Башара Асада? После возобновления антииранских санкций? И все это на фоне разгула американского милитаризма и отсутствия доказательств, что Дамаск вообще причастен к трагедии в Идлибе?

Международное право превратилось в фикцию и ответственность за это несет только ООН. Ведь именно ее организация (ОЗХО) подтвердила, что сирийское химическое оружие было полностью уничтожено. Получается, соврали? Или просто смелости не хватило подумать о тои, какой удар будет нанесен по их репутации? Пожалуй, только Россия борется за то, чтобы сохранить ООН, подталкивает к принятию решения о проведении полномасштабного расследования в Идлибе.

Американцы прекрасно проживут и без ООН. Они привыкли врать на публике и нападать на другие страны под мнимыми предлогами и без запроса разрешения в Совбезе ООН на ведение каких-либо действий, так что ничего не изменится. И не стоит забывать, что химическая атака – это преступление против человечности, значит, виновники должны быть найдены.

Поведение США также необходимо вынести на обсуждение, иначе о какой стабильности может идти речь? Все страны в нашем мире равны и никого нет ровнее, хоть Вашингтону корона давно лоб жмет и мешает трезво мыслить. Надо помочь подправить, все же в гуманном обществе живем… Заодно и генсеку ООН напомним, что пора перестать изображать страуса и хоть что-то полезное сделать для мира.

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