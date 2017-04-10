Главная » Новые технологии, Политика

Возможно, вы искали правду

22:59. 10 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Google ввёл глобальную систему проверки новостей

Возможно, вы искали правду

Корпорация Google объявила о запуске функции фактчекинга — системы, которая должна помочь пользователям выявлять в результатах поиска как проверенную, так и фейковую информацию. Глобальную проверку осуществляют специализированные компании, но на присоединение к проекту может претендовать любое издание, которое будет алгоритмически определено как авторитетный источник информации. В перечень оценщиков подлинности новостей уже вошли BBC, CNN, The Guardian, The New York Times и ещё 111 компаний.

Интернет-гигант Google запустил систему фактчекинга, которая должна помочь пользователям выявлять в информационном потоке сомнительные и заслуживающие доверия источники. Фактчекинг как таковой — это принятая в СМИ практика проведения проверки достоверности имеющихся сведений до их публикации.

В пресс-релизе Google говорится, что ежеминутно в сети появляются тысячи новых материалов, и количество онлайн-контента становится «несметным».

«К сожалению, не все материалы правдивы и имеют фактическое обоснование, что осложняет людям задачу отличения истины от выдумки».

С этой целью в середине октября 2016 года было объявлено о появлении функции фактчекинга в новостном агрегаторе Google News. Тогда эта опция была доступна только для пользователей приложений Google для iOS и Android на территории США и Великобритании.

Как сообщается в пресс-релизе Google, после оценки работы системы и получения обратной связи от пользователей и СМИ, в компании приняли решение расширить сферу действия фактчекинга на все запросы в новостном агрегаторе Google News, а также — на запросы в поисковике Google на всех языках.

Суть онлайн-фактчекинга заключается в следующем: после ввода запроса в поисковике Google или агрегаторе Google News рядом с материалами, в которых журналистами или специальными организациями была проведена проверка фактов, появится пометка Fact Check и соответствующий комментарий.

Теперь после ввода произвольного запроса в Google и Google News в поисковой выдаче будут иногда отображаться данные сайтов, занимающихся фактчекингом. Они будут сопровождаться комментарием по поводу запроса (кто его сделал) и выводом по итогам фактчекинга (например, правда — ложь, правдоподобно — неправдоподобно).

Возможно, вы искали правду

При этом в Google подчёркивают, что фактчекинг будет доступен не для каждого поискового запроса. Более того, компания сообщает, что по одному и тому же запросу разные источники могут сделать различные выводы.

Обращается внимание на то, что фактчекингом занимается не Google, а сторонние компании. И дополнительная информация предоставляется пользователям для того, чтобы они могли принимать более взвешенные решения. Предполагается, что дифференциация суждений различных источников должна помочь получить более ясную картину.

«Делая проверку фактов более заметной для пользователей в результатах поиска, мы полагаем, что люди довольно легко смогут анализировать и оценивать такой фактчекинг, формируя своё собственное, обоснованное мнение», — говорится в сообщении Google.

Помимо специализированных сайтов (PolitiFact, Snopes, FactCheck, etc.) на присоединение к процедуре глобального фактчекинга может претендовать любое издание, которое будет алгоритмически определено в качестве авторитетного источника информации. Также должен быть соблюдён ряд технических условий.

Сообщается, что к проекту фактчекинга уже присоединились 115 организаций по всему миру. Интересно, что среди них есть и мейнстримные медиа, например BBC, CNN, The Guardian, The New York Times и Associated Press. Наблюдатели не раз обвиняли эти СМИ в предвзятости.

Отмечается, что, если пользователь или организация не согласны с трактовкой какого-либо события, они могут обратиться к источнику, заявившему о достоверности или же ложности этого сообщения. В случае выявления недобросовестного или заведомо ложного использования системы фактчекинга Google может применить к нарушителю различные меры вплоть до исключения из поисковой выдачи.

Сейчас система фактчекинга на Западе в основном представлена как анализ высказываний политиков, в частности — в ходе избирательных кампаний, путём сравнения их с реальным положением дел или более ранними высказываниями тех же политиков.

Система фактчекинга в Google работает всего несколько дней, поэтому пока в ней сложнее подобрать какой-либо запрос, на который поисковик выдал бы информацию с маркировкой Fact Check, нежели наоборот. Но в компании оптимистично настроены на развитие системы.

Ранее Facebook анонсировал запуск в 14 странах специальной функции, которая поможет пользователям научиться выявлять фейки в своей ленте новостей.

Возможно, вы искали правду

Компания Марка Цукерберга озаботилась борьбой с фейковыми новостями во время предвыборной гонки в США. Против Facebook развернулась настоящая кампания по обвинению в пособничестве избранию Трампа путём распространения фейков в новостной ленте.

Владимир Смирнов

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Время "графо": Правда. Труд ума. Нужда учит
..., цинизму, суициду. Содержание правды периодически меняется, развивается, совершенствуется..., когда вылечит время? Искать Правду? Разоблачать ложь? Губит ... Гёте, 1749-1832. Возможно, мудрость и великого Лао... «Струна»; Сочи-1995 Возможно кто-то знает средство,...
Проект царства правды как образа будущего
...Цель небополитики – обосновать для власти возможные пути «захвата будущего». Методологическим ...образец иначе возможного праведного порядка на земле небополитики назвали «Царство Правды – ...в ладу с совестью и искать правду.Не многие способны дойти до...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...себя праведнее всех, теряют возможность Искать? Без идеалов, то есть...Бодхидхарма отрицал даже святую правду Будды! Он на мгновенье...похож на жнеца. Чистая правда горчит, как ложь (противоречит... жизни самим собой, Искать неустанно правду, на зависть махнуть ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... каждому из детей возможность искать путь к своей собственной правде. Школы, находящиеся в... рассматривает возможности существования тысяч различных индивидуальных путей, которые стали бы искать конгрегационалисты...
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
... нравственное мужество – мужество искать правду и говорить правду; мужество быть справедливым, ...Говорят, талант сам творит благоприятную возможность. Но иногда, кажется, пылкое ...мудрость Малодушие есть сомнение в возможности достижения целей. Томас Гоббс,...
На что срабатывают ВИЧ-тесты?
...редких случаях у носителей цитомегаловируса возможна первичная инфекция, вызванная измененным ...интерпретировать результаты как качественные. Весьма возможно, что результаты окажутся заранее ...про СПИД-диссидентов, если начал искать правду? Так вот. Всё это ...

Нет комментариев»

  • 247 221
    Борис 10 апреля 2017 в 23:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Теперь будут отсекать не выгодную и наоборот правдивую.
    Вступившие – рупор мировой финансовой олигархии.
    Теперь будут организовывать травлю и подавать в суд, фашизм рулит и поднимает голову.

    Ответить
  • 13744 5904
    Степаныч 11 апреля 2017 в 0:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Все просто,цукерберги поняли что проигрывают простым слесарям степанычам в борьбе за пропаганду нужных для глобалистов идей,и сами первые начали вводить жесткую цензуру в нужном для них ключе.)А вообще новости это что,заранее смонтированный ролик,или смонтированный сюжет в нужном для массонов клише,или отредактированное видео,снятое случайными свидетелями,и подаваемое в нужном для дела виде.)Даже видео с места событий,снятое в режиме онлайн,критикуется профессионально настолько превратно относительно сьемки,что хочется верить только действительно побывавшему на месте событий,или самому себе побывавшему там.)А тут теперь будет все четко,это фейк,а это не фейк,мы же гусские не омманываем дьюг дьюга(брат-2).)))

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>