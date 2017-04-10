Сводки от ополчения Новороссии 10 апреля 2017

На военном полигоне Республиканской гвардии ДНР прошли испытания среди военнослужащих силовых ведомств Республики на присвоение квалификационного знака отличия «оливковый берет».





Целью испытаний является выявление среди военнослужащих наиболее подготовленных физически и морально, способных к выполнению любых задач в критических ситуациях и при чрезвычайных обстоятельствах. Испытания включают в себя марш-бросок в полном снаряжении с оружием на дистанцию до 14 км, прохождение специальной полосы препятствий, включая огненно-штурмовую полосу, стрельбу, рукопашный бой и другие элементы.



























Оливковый берет для разведчика является особым знаком силы, выносливости и мужества. Его носят только те военнослужащие, которые достойны этого права по своим профессиональным, физическим и моральным качествам, прошедшие квалификационные испытания.

Он может быть вручен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе боевых действий и специальных операциях, а также за особые заслуги в деле развития подразделений и воинских частей специального назначения.



























Из 88 разведчиков, принимавших участие в испытаниях, до конца дошли 18 человек









Фоторепортаж Надежды Чичеровой

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