Сводки от ополчения Новороссии 10 апреля 2017
- 08:30 ВСУ за сутки 43 раза нарушили режим «тишины» — Народная милиция ДНР.
- 08:05 Украинская армия четыре раза нарушила перемирие в ЛНР.
- Вчера 22:06 Оливковые береты разведчиков ДНР (ФОТОРЕПОРТАЖ).
- Вчера 20:59 ДНР: в поселке Ясное перемирие так и не началось.
ВСУ за сутки 43 раза нарушили режим «тишины» — Народная милиция ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок три раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись семнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.
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Украинская армия четыре раза нарушила перемирие в ЛНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Калиновка, Калиново, Нижнее Лозовое.
Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.
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Оливковые береты разведчиков ДНР (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На военном полигоне Республиканской гвардии ДНР прошли испытания среди военнослужащих силовых ведомств Республики на присвоение квалификационного знака отличия «оливковый берет».
Целью испытаний является выявление среди военнослужащих наиболее подготовленных физически и морально, способных к выполнению любых задач в критических ситуациях и при чрезвычайных обстоятельствах. Испытания включают в себя марш-бросок в полном снаряжении с оружием на дистанцию до 14 км, прохождение специальной полосы препятствий, включая огненно-штурмовую полосу, стрельбу, рукопашный бой и другие элементы.
Оливковый берет для разведчика является особым знаком силы, выносливости и мужества. Его носят только те военнослужащие, которые достойны этого права по своим профессиональным, физическим и моральным качествам, прошедшие квалификационные испытания.
Он может быть вручен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе боевых действий и специальных операциях, а также за особые заслуги в деле развития подразделений и воинских частей специального назначения.
Из 88 разведчиков, принимавших участие в испытаниях, до конца дошли 18 человек
Фоторепортаж Надежды Чичеровой
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ДНР: в поселке Ясное перемирие так и не началось
Видео от пресс-службы УНМ ДНР.
В населенном пункте Ясное, недалеко от Докучаевска, ВСУ даже не пытаются соблюдать режим прекращения огня, ежедневные обстрелы не утихали даже на сутки.
8 апреля украинские боевики при помощи зенитной установки ЗУ 23-2 нанесли удар по поселку, в результате чего повреждения получили шесть домостроений, каждое из которых является жилым.
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