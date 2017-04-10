Созвездие несправедливости
Сергей Шаргунов о защите детей вопреки всему.
Отчет о проделанной работе — это не признак нескромности, а признак здорового депутата. Так вижу.
Рассказываю, где чего удалось добиться, пускай и в пределах небольших полномочий, и буду рассказывать. Хорошо бы, чтобы этому примеру следовали и другие.
Последнее время есть много поправок в регламент деятельности Думы, но самой важной могла бы стать следующая: обязать депутата держать обратную связь с народом, ясно и четко докладывать в определенные сроки как и кому смог помочь или хотя бы попытался.
Республика Бурятия входит в мой избирательный округ. Население — почти миллион. Площадь — 351 334 км², больше Италии. Центр Азии, мощные горные хребты, славное море Байкал. Храмы и дацаны, русские — 64,9%, буряты — 29,5%.
Вообще-то, каждый день я пишу десятки запросов в ответ на стоны и плачи от южных морей до полярного края. Но четыре сибирские территории, которые представляю в Думе и где стараюсь бывать постоянно, — отдельная песня. Протяжная и горькая. Они требуют особенного участия.
Итак, о том, как, похоже, удалось отодвинуть две беды в Бурятии. Две беды, от которых страдали дети.
Первая история — совсем дикая и безобразная. Избиратели в письмах и одновременно несколько бурятских изданий написали про то, что в школах региона не все дети, имеющие на то право, обеспечены бесплатным питанием. Информацию журналистов подтвердили и мои помощники в республике. Как рассказали, случались даже голодные обмороки. В особенности, по их словам, тяжело в 52 школе города Улан-Удэ.
Дело в том, что горячее питание обеспечивается вскладчину бюджетом республики и бюджетом муниципалитета. Но у муниципалитета нет денег, а значит, бесплатной еды стало меньше.
Люди бедны и беднеют, безработных все больше, для очень многих семей бесплатное питание в школе жизненно важно, это возможность понимать, что твои дети сегодня точно получат завтрак и обед. И когда положенных по закону каши или сосиски нет, становится очень плохо. Физически.
Страшная реальность — голодные дети. Раньше кормили, а теперь только за деньги… Нет денег — идите отсюда. Как это может быть?
Из нескольких регионов мне приходят такие раздирающие сердце картинки: в столовке школьники побогаче берут еду за деньги, а бедные толпятся рядом и просят поделиться, хватают жадно куски хлеба…
Немедленно написал запрос генпрокурору России с просьбой разобраться. Спустя месяц пришел ответ. Прокуратура Бурятии провела проверку и сообщает, что многие факты подтвердились. Питанием были обеспечены только учащиеся начальных и средних классов, а ребята из старших классов, несмотря на все предписания, перестали быть «льготной категорией». Выделяемых средств категорически не хватает для того, чтобы обеспечить всех льготников едой.
Итог: официально решено «увеличить финансирование на обеспечение питания школьников». К дисциплинарной ответственности привлечены директор 52 школы, его заместитель. Выговор получила и директор по социальной работе комитета по образованию города Улан-Удэ.
Есть подозрение, что те же директор школы и его зам — стрелочники. Ведь вопрос не только и не столько в организации питания отдельной школы, сколько в общем недофинансировании, допущенном государством.
Но так или иначе рапортуют: теперь льготное питание вернули всем, кому оно положено и нашли на это деньги.
Будут новые нарушения в школах Бурятии или же голодают дети в других школах — пишите мне, конкретно и обстоятельно. В следующий раз добьемся уголовных дел.
И вторая история.
Занимаюсь ею с сентября прошлого года, то есть сразу, как избрался. В городе Кяхта над детским садом нависла «оптимизация».
Я приехал в этот город на границе с Монголией и пришел в этот детсад «Звездочка».
— Мы как будто под плохими звездами, — негромко и медленно сказала воспитательница, милая усталая женщина, трогательно похожая на игуану из модного мультика «Зверопой». — Мы тут все под созвездием несправедливости…
Несправедливость — решение снять садик с баланса Минобороны и передать муниципалитету, то есть закрыть, поскольку у местных властей денег нет. Стало понятно, что 80 сотрудников лишатся работы (найти другую в маленькой Кяхте практически невозможно), а 296 ребятишек, что числились на начало учебного года, просто будут вынуждены сидеть дома, и соответственно, сидеть дома, то есть уволиться с работы должны и их родители, а это, между прочим, семьи пограничников, защитников нашей страны…
Написал депутатский запрос, говорил о детском саде везде, где мог (на Первом канале, на радио, писал в МК и «Свободной прессе»). Наконец, встретился в Минобороны со своими товарищами, которые на что-то могли бы повлиять.
Добрая весть из Кяхты: детсад удалось сохранить. Обещают не передавать нищему муниципалитету.
Скоро прилечу в Улан-Удэ, проеду 235 км. до Кяхты, приду в «Звездочку», встречусь с местными властями, надо закрепить результат и лично удостовериться: спасли, отстояли.
Если не держать все эти истории на контроле, увы, беда вернется и через некоторое время кто-нибудь снова предпишет сократить питание школьников или закрыть детский садик.
В этом главная неправда нашего времени: вместо атаки — планирования и созидания нового и лучшего, приходится держать оборону, отстаивать то, что губят вместе с живыми душами — больницы, фельдшерско-акушерские пункты, школы, детсады, библиотеки, дома культуры, просто жилища…
В любой войне сильнее всего изматывает оборона.
Позиционная изматывающая война — сегодня главная метафора внутренней и внешней реальности.
Особо неприятно если силы неравны: твои и реальности.
http://svpressa.ru/society/article/170153/