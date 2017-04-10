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Созвездие несправедливости

21:32. 10 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сергей Шаргунов о защите детей вопреки всему.

Депутат Государственной думы, писатель Сергей Шаргунов
 

Отчет о проделанной работе — это не признак нескромности, а признак здорового депутата. Так вижу.

Рассказываю, где чего удалось добиться, пускай и в пределах небольших полномочий, и буду рассказывать. Хорошо бы, чтобы этому примеру следовали и другие.

Последнее время есть много поправок в регламент деятельности Думы, но самой важной могла бы стать следующая: обязать депутата держать обратную связь с народом, ясно и четко докладывать в определенные сроки как и кому смог помочь или хотя бы попытался.

Республика Бурятия входит в мой избирательный округ. Население — почти миллион. Площадь — 351 334 км², больше Италии. Центр Азии, мощные горные хребты, славное море Байкал. Храмы и дацаны, русские — 64,9%, буряты — 29,5%.

Вообще-то, каждый день я пишу десятки запросов в ответ на стоны и плачи от южных морей до полярного края. Но четыре сибирские территории, которые представляю в Думе и где стараюсь бывать постоянно, — отдельная песня. Протяжная и горькая. Они требуют особенного участия.

Итак, о том, как, похоже, удалось отодвинуть две беды в Бурятии. Две беды, от которых страдали дети.

Первая история — совсем дикая и безобразная. Избиратели в письмах и одновременно несколько бурятских изданий написали про то, что в школах региона не все дети, имеющие на то право, обеспечены бесплатным питанием. Информацию журналистов подтвердили и мои помощники в республике. Как рассказали, случались даже голодные обмороки. В особенности, по их словам, тяжело в 52 школе города Улан-Удэ.

Дело в том, что горячее питание обеспечивается вскладчину бюджетом республики и бюджетом муниципалитета. Но у муниципалитета нет денег, а значит, бесплатной еды стало меньше.

Люди бедны и беднеют, безработных все больше, для очень многих семей бесплатное питание в школе жизненно важно, это возможность понимать, что твои дети сегодня точно получат завтрак и обед. И когда положенных по закону каши или сосиски нет, становится очень плохо. Физически.

Страшная реальность — голодные дети. Раньше кормили, а теперь только за деньги… Нет денег — идите отсюда. Как это может быть?

Из нескольких регионов мне приходят такие раздирающие сердце картинки: в столовке школьники побогаче берут еду за деньги, а бедные толпятся рядом и просят поделиться, хватают жадно куски хлеба…

Немедленно написал запрос генпрокурору России с просьбой разобраться. Спустя месяц пришел ответ. Прокуратура Бурятии провела проверку и сообщает, что многие факты подтвердились. Питанием были обеспечены только учащиеся начальных и средних классов, а ребята из старших классов, несмотря на все предписания, перестали быть «льготной категорией». Выделяемых средств категорически не хватает для того, чтобы обеспечить всех льготников едой.

 

Итог: официально решено «увеличить финансирование на обеспечение питания школьников». К дисциплинарной ответственности привлечены директор 52 школы, его заместитель. Выговор получила и директор по социальной работе комитета по образованию города Улан-Удэ.

Есть подозрение, что те же директор школы и его зам — стрелочники. Ведь вопрос не только и не столько в организации питания отдельной школы, сколько в общем недофинансировании, допущенном государством.

Но так или иначе рапортуют: теперь льготное питание вернули всем, кому оно положено и нашли на это деньги.

Будут новые нарушения в школах Бурятии или же голодают дети в других школах — пишите мне, конкретно и обстоятельно. В следующий раз добьемся уголовных дел.

И вторая история.

Занимаюсь ею с сентября прошлого года, то есть сразу, как избрался. В городе Кяхта над детским садом нависла «оптимизация».

Я приехал в этот город на границе с Монголией и пришел в этот детсад «Звездочка».

— Мы как будто под плохими звездами, — негромко и медленно сказала воспитательница, милая усталая женщина, трогательно похожая на игуану из модного мультика «Зверопой». — Мы тут все под созвездием несправедливости…

Несправедливость — решение снять садик с баланса Минобороны и передать муниципалитету, то есть закрыть, поскольку у местных властей денег нет. Стало понятно, что 80 сотрудников лишатся работы (найти другую в маленькой Кяхте практически невозможно), а 296 ребятишек, что числились на начало учебного года, просто будут вынуждены сидеть дома, и соответственно, сидеть дома, то есть уволиться с работы должны и их родители, а это, между прочим, семьи пограничников, защитников нашей страны…

Написал депутатский запрос, говорил о детском саде везде, где мог (на Первом канале, на радио, писал в МК и «Свободной прессе»). Наконец, встретился в Минобороны со своими товарищами, которые на что-то могли бы повлиять.

Добрая весть из Кяхты: детсад удалось сохранить. Обещают не передавать нищему муниципалитету.

Скоро прилечу в Улан-Удэ, проеду 235 км. до Кяхты, приду в «Звездочку», встречусь с местными властями, надо закрепить результат и лично удостовериться: спасли, отстояли.

Если не держать все эти истории на контроле, увы, беда вернется и через некоторое время кто-нибудь снова предпишет сократить питание школьников или закрыть детский садик.

В этом главная неправда нашего времени: вместо атаки — планирования и созидания нового и лучшего, приходится держать оборону, отстаивать то, что губят вместе с живыми душами — больницы, фельдшерско-акушерские пункты, школы, детсады, библиотеки, дома культуры, просто жилища…

В любой войне сильнее всего изматывает оборона.

Позиционная изматывающая война — сегодня главная метафора внутренней и внешней реальности.

Особо неприятно если силы неравны: твои и реальности.

 

http://svpressa.ru/society/article/170153/

 

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