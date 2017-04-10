Религиозные войны в год Огненного Петуха

На исходе ночи в Казани загорелся Храм всех религий. Звонок в МЧС поступил в 04.35.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201704100728-2tfe.htm Отмечается, что о возгорании в МЧС сообщили очевидцы. К моменту прибытия пожарных подразделений в здании храма горели кровля и чердак. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

К утру храм потушили, на месте пожара нашли тело охранника храма.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58eb0e869a7947673621c2fa 07:50

На месте пожара в Храме всех религий в Казани нашли тело мужчины

В Казани на месте пожара в Храме всех религий найдено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Татарстану, передает «Интерфакс».

Как сообщается на сайте ведомства, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 04:35 мск. Возгорание произошло на кровле и в чердачном помещении храма. Двери были закрыты, и пожарным пришлось вскрыть замки. В 06:51 мск огонь был потушен, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.

Площадь возгорания составила 200 кв. м, передает агентство «Татар-Информ» со ссылкой на МЧС. Тело мужчины было найдено на втором этаже. Личность погибшего устанавливается.

Храм был построен в 1994.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58eb0e869a7947673621c2fa Храм всех религий — архитектурное сооружение, которое было построено в 1994 года архитектором и скульптором Ильдаром Хановым. Службы и обряды в здании не проходят. Храм всех религий, по замыслу автора, является символом всех религий, культур и цивилизаций. Здание включает себя, в том числе, элементы православной церкви, мечети и синагоги. Всего в проекте предусмотрены символы 16 религий

А вот его брат-близнец – храм «Пирамида» в Астане, чуть не сгорел в прошлый четверг. Сообщений в прессу об этом не поступало, казахи предусмотрительно все засекретили. На месте происшествия задержали одного человека с хорошей русской фамилией. Идет проверка.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/piramida-astane-doljna-stat-hramom-vseh-religiy-nazarbaev-276083/ Дворец мира и согласия должен был стать храмом для всех религий. Об этом сегодня рассказал Нурсултан Назарбаев, завершая V Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. “Это здание, как вы помните, по нашему решению на первом съезде в 2003 году Казахстан построил специально для этих форумов. Моя идея заключалась в том, чтобы внутри этого храма находились места для моления всех религий, которые бы заходили в одни ворота, помолились, и все из одних ворот выходили мирно и спокойно, доверяя друг другу”, – сказал Президент Казахстана. Сегодня он предложил создать в этом здании музей мира и согласия. “Такой музей, я думаю, необходим. Это будет добрым отношением к нашим съездам, обобщением опыта консолидированных решений по проблемам развития человечества. Будет важным для укрепления мира и взаимопонимания религии и народов”, – сказал Президент Казахстана, выступая на Съезде во Дворце мира и согласия, или как его называют в народе – “Пирамиде”.

В Храме солнца в Астане на неделе намечено представительное сборище во главе с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и с участием бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Как известно, папа Франциск относится к идее экуменизма излишне терпимо для католического иерарха, да чего уж скрывать — он и есть ее главный пропагандист. Участившиеся происшествия в экуменистических храмах, говорят о том, что паства далеко не всегда и не везде готова принять экуменизм в качестве единой мировой религиозной системы. До полной и окончательной победы экуменизма еще очень и очень далеко. В годы моего детства и юности на горизонте был исключительно «коммунизм», теперь его пытаются подменить другим -измом, еще менее научно обоснованным…

Ватикан, веками существовавший и неплохо зарабатывавший на тайном содержимом своих подвалов, теперь решил прихватить (или прихватизировать) еще и чужие?

Недавно был анонсирован предстоящий визит папы в Египет, где он планирует посетить пирамиды, особенно, их тайные подвальные помещения. В подвалах пирамид сокрыты некие тайные знания, и Франциск решил к ним приобщиться? Приватизация истины в последней инстанции в эпоху перемен открывает невиданные возможности. Глобализация…

Но Египет — место неспокойное. Во время торжественной службы по случаю Вербного воскресенья произошли сразу два взрыва у коптских церквей:

https://meduza.io/news/2017/04/09/v-egipte-u-dvuh-koptskih-tserkvey-proizoshli-vzryv-pogibli-bolee-30-chelovek В Египте в результате взрывов, произошедших у двух коптских православных церквей, погибли более 30 человек. Взрывные устройства, по данным египетских властей, привели в действие террористы-смертники. Первый взрыв произошел в церкви Мар-Гиргис в египетском городе Танта, расположенном к северу от Каира. В Танте погибли 26 человек, 71 получил ранение. Спустя несколько часов второй взрыв произошел у коптской церкви в Александрии. По данным министерства здравоохранения Египта, в Александрии погибли 11 человек, 66 ранены.

Не думаю, что взрывы привязаны непосредственно к грядущему визиту папы, скорее причиной послужила общеполитическая обстановка в регионе и поиск ИГИЛовцами новых мест базирования. Из Сирии, Ирака и Ливии их могут выдавить в самое ближайшее время.

Между тем, в рядах ближайшего окружения папы Римского Франциска возникла паника: Папа как будто спешит сделать нечто, после чего — хоть трава не расти, не слушая никого из приближенных. Чего стоит его неоднозначное выступление 4 апреля в отеле святой Марфы.

Подробности здесь, пересказывать не буду, дабы не вступать в богословские споры:

http://skgnews.com/2017/04/08/xristos-stal-diavolom-uchitelstvo-franciska-beret-novye-vysoty/

И вот еще на Конте:

https://cont.ws/@antonblagin/581037

Казалось бы, какие причины для волнения? Папа, внедряя экуменизм сверху, рубит сук, на котором сидит Ватикан, а кое-где на местах паства доступными методами протестует…

Но не тут-то было! Ватикан претендует на ведущее место в новой мировой системе управления.

Никто не знает, куда катится мир, европейские лидеры не умеют действовать без инструкций из Белого дома, инструкции поступают противоречивые, а тут — он, весь в белом. Претендует на то, чтобы всеми нами руководить, ссылаясь на знания «из тайных подвалов»…

Зря мы смеялись над научным коммунизмом, он был гораздо более научным, чем то, что нам предлагают взамен…