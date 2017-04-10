Религиозные войны в год Огненного Петуха
На исходе ночи в Казани загорелся Храм всех религий. Звонок в МЧС поступил в 04.35.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201704100728-2tfe.htm
Отмечается, что о возгорании в МЧС сообщили очевидцы. К моменту прибытия пожарных подразделений в здании храма горели кровля и чердак. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
К утру храм потушили, на месте пожара нашли тело охранника храма.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58eb0e869a7947673621c2fa
07:50
На месте пожара в Храме всех религий в Казани нашли тело мужчины
В Казани на месте пожара в Храме всех религий найдено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Татарстану, передает «Интерфакс».
Как сообщается на сайте ведомства, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 04:35 мск. Возгорание произошло на кровле и в чердачном помещении храма. Двери были закрыты, и пожарным пришлось вскрыть замки. В 06:51 мск огонь был потушен, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Площадь возгорания составила 200 кв. м, передает агентство «Татар-Информ» со ссылкой на МЧС. Тело мужчины было найдено на втором этаже. Личность погибшего устанавливается.
Храм был построен в 1994.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58eb0e869a7947673621c2fa
Храм всех религий — архитектурное сооружение, которое было построено в 1994 года архитектором и скульптором Ильдаром Хановым. Службы и обряды в здании не проходят. Храм всех религий, по замыслу автора, является символом всех религий, культур и цивилизаций. Здание включает себя, в том числе, элементы православной церкви, мечети и синагоги. Всего в проекте предусмотрены символы 16 религий
А вот его брат-близнец – храм «Пирамида» в Астане, чуть не сгорел в прошлый четверг. Сообщений в прессу об этом не поступало, казахи предусмотрительно все засекретили. На месте происшествия задержали одного человека с хорошей русской фамилией. Идет проверка.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/piramida-astane-doljna-stat-hramom-vseh-religiy-nazarbaev-276083/
Дворец мира и согласия должен был стать храмом для всех религий. Об этом сегодня рассказал Нурсултан Назарбаев, завершая V Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. “Это здание, как вы помните, по нашему решению на первом съезде в 2003 году Казахстан построил специально для этих форумов. Моя идея заключалась в том, чтобы внутри этого храма находились места для моления всех религий, которые бы заходили в одни ворота, помолились, и все из одних ворот выходили мирно и спокойно, доверяя друг другу”, – сказал Президент Казахстана. Сегодня он предложил создать в этом здании музей мира и согласия. “Такой музей, я думаю, необходим. Это будет добрым отношением к нашим съездам, обобщением опыта консолидированных решений по проблемам развития человечества. Будет важным для укрепления мира и взаимопонимания религии и народов”, – сказал Президент Казахстана, выступая на Съезде во Дворце мира и согласия, или как его называют в народе – “Пирамиде”.
В Храме солнца в Астане на неделе намечено представительное сборище во главе с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и с участием бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Как известно, папа Франциск относится к идее экуменизма излишне терпимо для католического иерарха, да чего уж скрывать — он и есть ее главный пропагандист. Участившиеся происшествия в экуменистических храмах, говорят о том, что паства далеко не всегда и не везде готова принять экуменизм в качестве единой мировой религиозной системы. До полной и окончательной победы экуменизма еще очень и очень далеко. В годы моего детства и юности на горизонте был исключительно «коммунизм», теперь его пытаются подменить другим -измом, еще менее научно обоснованным…
Ватикан, веками существовавший и неплохо зарабатывавший на тайном содержимом своих подвалов, теперь решил прихватить (или прихватизировать) еще и чужие?
Недавно был анонсирован предстоящий визит папы в Египет, где он планирует посетить пирамиды, особенно, их тайные подвальные помещения. В подвалах пирамид сокрыты некие тайные знания, и Франциск решил к ним приобщиться? Приватизация истины в последней инстанции в эпоху перемен открывает невиданные возможности. Глобализация…
Но Египет — место неспокойное. Во время торжественной службы по случаю Вербного воскресенья произошли сразу два взрыва у коптских церквей:
https://meduza.io/news/2017/04/09/v-egipte-u-dvuh-koptskih-tserkvey-proizoshli-vzryv-pogibli-bolee-30-chelovek
В Египте в результате взрывов, произошедших у двух коптских православных церквей, погибли более 30 человек. Взрывные устройства, по данным египетских властей, привели в действие террористы-смертники.
Первый взрыв произошел в церкви Мар-Гиргис в египетском городе Танта, расположенном к северу от Каира. В Танте погибли 26 человек, 71 получил ранение.
Спустя несколько часов второй взрыв произошел у коптской церкви в Александрии. По данным министерства здравоохранения Египта, в Александрии погибли 11 человек, 66 ранены.
Не думаю, что взрывы привязаны непосредственно к грядущему визиту папы, скорее причиной послужила общеполитическая обстановка в регионе и поиск ИГИЛовцами новых мест базирования. Из Сирии, Ирака и Ливии их могут выдавить в самое ближайшее время.
Между тем, в рядах ближайшего окружения папы Римского Франциска возникла паника: Папа как будто спешит сделать нечто, после чего — хоть трава не расти, не слушая никого из приближенных. Чего стоит его неоднозначное выступление 4 апреля в отеле святой Марфы.
Подробности здесь, пересказывать не буду, дабы не вступать в богословские споры:
http://skgnews.com/2017/04/08/xristos-stal-diavolom-uchitelstvo-franciska-beret-novye-vysoty/
И вот еще на Конте:
https://cont.ws/@antonblagin/581037
Казалось бы, какие причины для волнения? Папа, внедряя экуменизм сверху, рубит сук, на котором сидит Ватикан, а кое-где на местах паства доступными методами протестует…
Но не тут-то было! Ватикан претендует на ведущее место в новой мировой системе управления.
Никто не знает, куда катится мир, европейские лидеры не умеют действовать без инструкций из Белого дома, инструкции поступают противоречивые, а тут — он, весь в белом. Претендует на то, чтобы всеми нами руководить, ссылаясь на знания «из тайных подвалов»…
Зря мы смеялись над научным коммунизмом, он был гораздо более научным, чем то, что нам предлагают взамен…
Источник: pravosudija.net