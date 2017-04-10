Разоблачение фейка для хомячков фюрера Навального. Как либералы разводят лохов

Igor Markov из Москвы:

"Эту фотографию с лёгкой руки свидетелей назвали" посмотри мне в глаза". Настя ,ученица 9 класса Московской школы вплотную подошла к омоновцу,батальон которых стоял в ряд. Она была без плакатов,она не выкрикивала лозунги. Она хотела посмотреть в глаза человеку,который будет её бить и делать ей больно." ©

Источник фото: Демонстрантка и силовик во время протестов в Сантьяго в годовщину военного переворота 1973 года в Чили, 11 сентября 2016 года.20 самых популярных инстаграмов Reuters в 2016 году

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Оригинал фото: Santiago, Chile September 11, 2016. REUTERS/Carlos Vera