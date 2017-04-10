Разоблачение фейка для хомячков фюрера Навального. Как либералы разводят лохов
Igor Markov из Москвы:
"Эту фотографию с лёгкой руки свидетелей назвали" посмотри мне в глаза". Настя ,ученица 9 класса Московской школы вплотную подошла к омоновцу,батальон которых стоял в ряд. Она была без плакатов,она не выкрикивала лозунги. Она хотела посмотреть в глаза человеку,который будет её бить и делать ей больно." ©
Источник фото: Демонстрантка и силовик во время протестов в Сантьяго в годовщину военного переворота 1973 года в Чили, 11 сентября 2016 года.20 самых популярных инстаграмов Reuters в 2016 году
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Оригинал фото: Santiago, Chile September 11, 2016. REUTERS/Carlos Vera
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Ну какие жиды мы все знаем! Их великие аферы, начиная с всех мировых революций и холокоста, до современных постановочных действий по всему миру. Пора за такие вещи и власть применить, но вот беда они неприкасаемые. Вот в этом и беда нашего народа, нам стыдно говорить правду вслух. Вот в этом и есть наша совковость, мы русские обязаны быть как нам вбивали все советские годы, добрее и мудрее. Вот и платим цену за нашу глупость.
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Глупы те,кто ленив и хочет всё и сразу,и задаром.Тот,кто с детства приучен к труду,тот развит и знаний не чурается,мудр по жизни.То,что наша страна вновь в лидерах мировой политики не заметит только ограниченный,жаждущий только плотских благ.Что же,каждому своё,в этом мире жизнь выдаёт по заслугам,украинским политикам -позор,а российским-признание на мировой арене.Вон как визжат паразиты в последних корчах.Не плачьте,слабаки,займитесь самоусовершенствованием,не употребляйте алкоголь,он убивает элементарное человеческое в вас,не говоря уже о русском духе.
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Пока будут играть законом как им выгодно, пока к каждому закону будет десять томов поправок, пока будут применяться к одному и тому же деянию двойные и тройные стандарты, – большинство населения будет жить в полном гуане. А крошечное меньшинство всегда будет в шоколаде.
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Очевидный фейк. Такую фото в РФ не получится сделать. Этой Маше не дали бы спокойно “смотреть в глаза” космонавтам. Свинтят и унесут в автозак на раз. Хорошо если дубинкой не отметелят.
Но это пока.
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В Чили кстати все начиналось также как в РФ. В 1972 началась массовая забастовка грузоперевозчиков, практически парализовавшая транспортное сообщение.
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А где в России массовая забастовка парализовавшая бла-бла-бла….
Вы ХОХЛЫ дивные мечтатели.
Это все что ВАМ остается…)))
Помни свой ДЕВИЗ
-Кто не скачет тот москаль….
Москали НЕ СКАЧУТ
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Ну и что , что фейк. Коррупция – враг народа , в борьбе с врагами все методы хороши. Как они с народом, так и народ с ними. Не доводите народ до этого. Как говорится, все что можем, пока, все что можем….
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в РФ другая фото есть не фейк. Бабу случайную всемером в зак тащут
http://tcho.ru/uploads/2017/04/Miting-v-Moskve-26-marta.jpeg
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Для Эльфа – ну ты конечно за честное на.бывание народа, по закону, которые в дурдуме и принимаются для этого. Понимаю….. Полку холуев прибыло…..
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Британская газета Daily Mail удалила со своего сайта статью под названием “США поддержали план осуществить химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада”, которая была опубликована 29 января 2013 года. Британская газета Daily Mail удалила со своего сайта статью под названием “США поддержали план осуществить химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада”, которая была опубликована 29 января 2013 года.Автор статьи Луиз Бойл тогда сообщала, что США планировали воспользоваться химической атакой для того, чтобы увеличить масштаб военных действий, осуществляемых международной коалицией военных действий в Сирии.На исчезновение материала обратило внимание РИА Новости. Агентство направило в Daily Mail просьбу разъяснить, почему и когда данная статья была удалена с сайта издания. Копию удаленной статьи, тем не менее, можно найти в веб-архивах.В статье говорится, что “попавшие в общественный доступ электронные письма, предположительно, подтверждают, что Белый дом дал добро на осуществление химической атаки в Сирии, в которой можно будет обвинить режим Асада и, в свою очередь, усилить международные военные действия в обессиленной стране”.В опубликованном докладе содержится переписка между двумя высокопоставленными лицами компании-подрядчика Britam Defence (базирующейся в Британии). В ней, в частности, говорится: “одобренная Вашингтоном” схема предполагает, что “применение химического оружия силами повстанцев в Сирии будет профинансировано Катаром”.Автор публикации сообщает, что переписка была обнародована хакером из Малайзии, который также сумел получить через незащищенный сервер компании доступ к личным данным ее руководителей.Ночью 7 апреля США выпустили более 50 ракет “Томагавк” с кораблей в Средиземном море по сирийской авиабазе Аль-Шайрат. Приказ об ударе отдал лично президент Дональд Трамп, не ставший получать на это одобрение Конгресса.Американцы утверждают, что якобы именно с этой базы была организована химатака в Идлибе, в которой они обвиняют сирийские власти. Командование сирийской армии обвинения в свой адрес решительно отвергло и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2875171