Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект.
12:23. 10 апреля 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Автор – писатель Вадим Мосин
Прошедший эфир является дополнением к предшествующей передаче «Метафизика и путь воина», состоявшейся 8 марта.
Нынешний эфир позволяет понять скрытое значение слов и как взаимодействуют понятия РАСА, РОД, НАРОД и ГОСУДАРСТВО. Так же мы рассмотрим принципы работы государства, как машины.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.kramola.info