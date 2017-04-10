Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект.

Автор – писатель Вадим Мосин

Прошедший эфир является дополнением к предшествующей передаче «Метафизика и путь воина», состоявшейся 8 марта.

Нынешний эфир позволяет понять скрытое значение слов и как взаимодействуют понятия РАСА, РОД, НАРОД и ГОСУДАРСТВО. Так же мы рассмотрим принципы работы государства, как машины.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!