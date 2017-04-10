Политическое коленопреклонение

В большей мере это литературно-художественный, культурно-семантический и/или религиозный образ, например:

– «Тебя связали кумачом И опустили на колени, Сверкнул топор над палачом, А приговор тебе прочёл Кровавый царь, великий… гений» (И.Тальков, песня "Россия", 1989);

– «Вижу – поднимается с колен моя Родина» (Е.Летов, песня "Родина", 1993) и др.

В политическом аспекте упомянутое выражение считаем сомнительным. Как неточное высказывание, способное дать ложные посылы-ассоциации.

Относиться к нему негативно можно на содержательном уровне, когда не нравится смысл. Возможен лингвистический угол зрения, если не по душе средство передачи смысла или риторика, стоящая за использованием применительно к субъекту.

Задумаемся… Когда о стране говорят, что она встает с колен, звучит достаточно бодро, выразительно. Но одновременно как-то унизительно для всего народа. Значит, кто-то поставил или смог поставить на колени.

Так, в Израиле за подобное сравнение можно легко нарваться на неприятности.

Страна должна ответить: мы на коленях никогда и ни перед кем не стояли. – Сравните: «На колени тебя не поставили ни французы, ни немцы, ни швед» (Е.Буланцова, 2015)…

Сама по себе связка "пребывания на коленях", даже с последующим вставанием, тождественна бесславному состоянию. Поэтому лексикографический контекст "поднимания с колен" вызывает противоречивые ассоциации. С неприятным осадком на душе.

Согласно русской идиоматике унижение переходит в возвышение, возвеличивание. Всё как бы хорошо, замечательно. Вместе с тем за фразой часто скрываются ура-патриотические настроения, ложь властных структур и др. Когда через розовые очки воспроизводятся смысловые галлюцинации и питаются наивные мечты-надежды, далекие от истинного света и нерадостной реальности. И не только…

Политическая мотивация

"Вставание с колен" обычно имеет конъюнктурный характер и приспособление к текущей ситуации: предвыборное красноречие, гиперболизация несущественных действий-поступков и т.п. Подобно возвеличиванию успехов-заслуг, характерных для семантического поля и патетики советского официоза последних лет. В конце концов, становясь маркером политического режима. А их в современной политологии всего-то три: авторитарный, тоталитарный и демократический. Других не придумали.

Многие политики, особенно среди славян, хотели "поднять свои страны с колен":



« Великая Россия поднимается с колен » (президент РСФСР Б.Ельцин, 1991). – Ему приписывают (без документального подтверждения) и другое выражение на эту тему: «Наша страна стоит на краю пропасти, но благодаря президенту мы сделаем шаг вперед».

» (президент РСФСР Б.Ельцин, 1991). – Ему приписывают (без документального подтверждения) и другое выражение на эту тему: «Наша страна стоит на краю пропасти, но благодаря президенту мы сделаем шаг вперед».

« Я подниму Россию с колен » (лидер ЛДПР В.Жириновский, РФ, 1995). – Для риторического пафоса можно было еще добавить: «народ предпочитает умереть стоя, нежели жить на коленях» (Д.Ибаррури, 1936) или «мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем» (В.Высоцкий, 1973).

» (лидер ЛДПР В.Жириновский, РФ, 1995). – Для риторического пафоса можно было еще добавить: «народ предпочитает умереть стоя, нежели жить на коленях» (Д.Ибаррури, 1936) или «мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем» (В.Высоцкий, 1973).

« Страна по миллиметру каждый день поднимается с колен . И вам хочется уже вечером увидеть успех?» (президент Украины В.Ющенко, 2009). – По нынешним меркам страна должна была давно стать Великанией.

. И вам хочется уже вечером увидеть успех?» (президент Украины В.Ющенко, 2009). – По нынешним меркам страна должна была давно стать Великанией.

«Я веду в Киевсовет… молодых девушек и ребят, способных поднять с колен Киев и Украину » (лидер Радикальной партии О.Ляшко, Украина, 2012). – Из уст этого депутата гимнастика коленного вставания-поднимания представляется особенно многозначительной.

» (лидер Радикальной партии О.Ляшко, Украина, 2012). – Из уст этого депутата гимнастика коленного вставания-поднимания представляется особенно многозначительной.

«Россия – это уже не та страна, которая существовала 20 лет назад. Россия встает с колен » (российский посол Э.Малаян, РФ, 2014). – Как вообще можно поставить на колени такую огромную страну – ещё недавно большую империю.

» (российский посол Э.Малаян, РФ, 2014). – Как вообще можно поставить на колени такую огромную страну – ещё недавно большую империю.

Призыв к Украине « встать с колен и платить за газ как все страны» (лидер "Батькивщины", Ю.Тимошенко, Украина, 2014). – Остается напомнить, что Юлию Тимошенко за 2,5 года тюремного заключения так и не смогли поставить на колени. Если она и поднялась, то … с инвалидной коляски. "Исцелилась", встала и пошла.

и платить за газ как все страны» (лидер "Батькивщины", Ю.Тимошенко, Украина, 2014). – Остается напомнить, что Юлию Тимошенко за 2,5 года тюремного заключения так и не смогли поставить на колени. Если она и поднялась, то … с инвалидной коляски. "Исцелилась", встала и пошла.

«Третья задача – поднять Польшу с колен " (канцелярия президента А.Дуды, 2015).

" (канцелярия президента А.Дуды, 2015).

«Я хочу… передать привет россиянам и сказать, что нечего бояться, с колен надо вставать . Я понимаю, что это не та страна, в которой с колен встать легко , но если они хотят так же жить в согласии, как и мы, то им нужно вставать с колен » (народный депутат Украины Н.Савченко, 2015). – Прямо-таки книга-наставление с трехкратным воздухообменом.

. Я понимаю, что это не та страна, в которой , но если они хотят так же жить в согласии, как и мы, то им » (народный депутат Украины Н.Савченко, 2015). – Прямо-таки книга-наставление с трехкратным воздухообменом.

«Сейчас экономика Украины встает с колен» (премьер-министр Украины В.Гройсман, 2017). – Дай-то Бог! Особенно на фоне уменьшения роста скорости падения темпов увеличения… С любовью к гимнастике можно также сказать: экономика разгибает спину или распрямляется, поднимает голову, расправляет плечи, дышит глубже, переходит на спортивную ходьбу и т.п. Или более научно: выходит из кризиса, стагнации, рецессии…



В целом, знакомясь с подобным лингвистическим творчеством, так и распирает гордость за уважаемых политиков, которые несут в массы позитивно-мифологическое начало "ян" с его вставанием-подниманием… Как говорил С. Говорухин (1996) «Будьте мужчинами!».

Помнится, В.Путин, будучи председателем Правительства РФ (1999), тоже не сторонился острых слов: «Россия может подняться с колен и как следует огреть» [1].

Но уже более зрелый В.Путин – Президент РФ применяет образ "вставания на ноги": «Едва Россия встает на ноги, укрепляется и заявляет…» (2014), – без политического коленопреклонения. В таком контексте вполне проходит параллель и соответствие с "заспались", "засиделись", а теперь встаем. Не обязательно с колен! В том числе чтобы встряхнуться, размять мускулатуру, оживиться, воспрянуть духом…

Близкая аналогия имеется в мифологии про Илью Муромца. Да мало ли? – Тот же медведь после зимней спячки.

«Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!» (А.Пушкин, 1818), – так мыслили декабристы, народовольцы и другие бунтари царской России.

И никаких вам колен…

Сравнительные аналогии

Предметом-объектом коленопреклонения может быть Бог, память к погибшим в войне, государственные символы: знамя, флаг. Но никогда страна или народ.

Патриотичное "вставание с колен" звучит одновременно унизительно для любой нации. Не менее чем ставить на колени. Даже по отношению к Германии в послевоенный период. Национал-социализм низвергли, однако, немцев на колени не поставили.

Человеческое бросание на колени и падения ниц – рефлекс рабства, принуждение невольников. Таковы старые традиции. Свободных людей в свободной стране на колени не поставишь. Так что и вставать с них непотребно. Национальная гордость может быть осознана лишь свободным народом, который стоит устойчиво на ногах, а не на коленях.

Терминология политического коленопреклонения – удел недальновидных политиков, рискующих на волне текущей ситуации попасть под следующую волну, их накрывающую. – В контексте фельетонов, сатиры, фотожаб, насмешек и прочего высмеивающего мирного оружия.

Образы с коленями можно и лучше оставить литераторам и древнеиндийской Камасутре. Они лучше этим распорядятся. Фантазии не отнимать.

Всё-таки "нас не поставить на колени" звучит более выразительно, оптимистично и патриотично, чем "мы встаем с колен". Ибо во втором случае возникают естественные логические вопросы. А как вы на них стали? Кто поставил? Как же позволили? И т.д. и т.п.

К слову, можно просто "встать не с той ноги", – в мрачном настроении и сумбурно-хаотическом состоянии.

Нас не согнуть, нас не сломать – более убедительные слоганы.

Научные и публицистические осмысления

Идеологический штамп "вставания с колен" чаще всего монтируется в конкретику общего концепта, воссоздающего в публицистике образ государства и один из маркеров национальной самоидентификации.

Языковая реализация подобной идеологемы, как правило, не единственная и обычно сопровождается употреблением других форм, таких как:



яркие эпитеты без четкой дефиниции ситуации;



ассоциативные связи с объектами, наделенные маркерами чуждости или враждебности;



контрастные параллели и/или противопоставления реальной ситуации и иллюзорной, обещанной политиками;



метафоры с одновременным использованием элементов театральности, манипулирования и агональности содержания (агоном греч. αγων – борьба, состязание);

– борьба, состязание);

персонификация и аллегории, официальные политические мифы;



речевая абсурдизация описываемых явлений и другие языковые способы.



Россиян и остальной мир долгое время приучали к мысли, что страна встает с колен. Политологи, гуманитарии пытались сделать её основой национальной идеи.

В то же время сам образ "вставания с колен" неоднозначен и противоречив. Потому многие авторы разнятся в своих наблюдениях-оценках. Одни только намериваются поднимать [2], выстраивая концепции. Другие считают процесс развивающимся [3]. Третьи полагают движение законченным [4]. Четвертые отмечают турбулентность [5]. И так далее.

Обстоятельная книга д-ра ист. наук А.Уткина переполнена патриотическими настроениями: «Россия встает с колен… возвращается на мировую арену сильной и уверенной в себе державой» [3, с. 658–684] – на фоне гротескного «падения <загнивающего> Запада».

«…То есть Россия встает с колен. – Давно она уже встала. Тем более что встать с колен – это вопрос сознания» (из гипотетической беседы с А.Ильичевским) [4].

Но не все столь оптимистичны.

Представители русской словесности и в первую очередь те, которые умеют иронизировать о себе, оппонируют: «Всю свою историю Россия только и знает, что поднимается с колен» [6, с. 454]. Цитируя эту фразу, публицист И.Дьяков, известный своими националистическими взглядами, далее продолжает: «Но наше время – пародия на все предшествующие. Потому что нет ориентиров, нет целей, нет маяков, нет ограничений» [7].

Д-р ист. наук А.Кива, обсуждая мировой "табель о рангах", отмечает, что «в нём отражена реальная картина страны, которая “поднимается с колен”, но при этом неуклонно пятится назад» [4].

Д-р ист. наук В.Моисеев делится своей оценкой [8]: «В средствах массовой информации всё чаще стали появляться публикации, где красной нитью проходили слова "Россия поднимается с колен". Но осенью 2008 г. наш "островок безопасности" накрыла волна мирового финансового кризиса, и проблемы российской экономики, скрывавшиеся под дождем нефтедолларов, стали видны». – Можно сказать, что по прошествии десяти лет описанная проблематика мало изменилась, а в чём-то усугубилась.

Анализируя ВВП, в подразделе "Пятая балетная позиция" А.Трушин и академик Л.Абалкин, как научный руководитель, пишут: «Многие сегодня уверяют, что Россия "встает с колен" и добивается впечатляющих результатов в экономике… Однако министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин нас постоянно пугает, что нефтяные цены вот-вот упадут, и страна тогда просто пропадет. Это как-то не вяжется с уверениями, что она "встает с колен"» [9]. – Напомним, что в пятой позиции ступни ног плотно прилегают друг к другу, но расположены противоположных направлениях. Да и Кудрин в своих ценовых прогнозах не обманулся.

Сокрушенно безапелляционен русский писатель Д.Быков: «Когда страна врет в лицо всему миру и собственным гражданам, это никому не кажется поднятием с колен» [10].

Использование информационно-идеологических штампов и мифов, воплощенных в речевые стереотипы, неизбежно становится предметом сатирической публицистики. Ибо «нет такого предмета на земле, который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения» (Ф.Достоевский).

При этом повышенная экспрессивность, обличительная направленность, сарказм и ирония сатирических жанров своим эффектом способны многократно превысить КПД исходного материала. Поэтому такие конструкты как "Москва – третий Рим", "мессианская роль" и/или "особый путь России", "великая российская империя", "Россия поднимается с колен" [11], на наш взгляд, всё более уходят в плоскость политических мифов.

Прислушаемся к тональности русского философа И.Ильина, который говорил о возрождении к «новому творчеству и новому расцвету – через сочетание и примирение трех основ, трех законов духа: свободы, любви и предметности», как созидательной деятельности. Преодолев «все эти национальные заблуждения и соблазны, всё это больное наследие уделов, татарщины, сословности, крепостничества, бунтов, заговорщичества, утопизма и интернационализма» [12, с.114].

Рассматривая сущность идеи "десталинизации" под углом зрения основных пунктов действующей Конституции РФ, д-р ист. наук В.Полканов приводит поэтически-аллегорическое сравнение перманентно сменяющихся противоположностей: страна «то …поднимается с колен, то …разрывается на клочья» [13].

Известный российский журналист А.Колесников "вставание с колен" относит к обтекаемым выражениям мантрообразного диалекта.

Библейские мотивы

Вся Библия наполнена преклонением перед Богом.

Считается, что в поклонах нет никакого противоречия духу свободы, нет унижения. Склонение головы в восхищении-благоговении – естественное свойство человеческой души. При этом вера не измеряется тем, насколько низко ты склонил голову.

В Библии есть примеры моления, преклонив колени: (Лк. 22:41), (Деян. 9:40). Хотя современные христианские церкви не практикуют коленопреклоненные молитвы даже в поклонении Богу.

Коленопреклонение (смирение) не обязательно связано с молитвой: «… пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему» (1 Езд. 9:5); «Соломон … встал с колен от жертвенника Господня, [руки же] его были распростерты к небу» (3 Цар. 8:54).

Встречаются случаи поклонения "на четырех": «Но вот, коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих» (Дан. 10:10).

Существует также альтернативно-негативный смысл становления на колени.

Он связан с унижениями Христа перед распятием:

– «И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его» (Мк. 15:19-20);

– «становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27:29).

Небезопасное занятие

"Вставание с колен" – популярный фразеологизм. Но его реальная сила по смысловой нагрузке не превышает аналога: "скоро будет коммунизм".

Да и занятие вообще-то небезопасное, поскольку связано с возможной потерей устойчивости. Вставать можно. Не менее важно, какова после этого поза. Образно говоря, можно оказаться на четырех точках опоры. Как говорят в народе – на карачках, или согласно толковым словарям – на четвереньках, – стилистически нейтральном эвфемизме.

При этом уменьшается обзор. Видимость не дальше собственного носа. Меланхолия или ипохондрия пропадает. Появляется хаотическая подвижность. Возникает желание суеты. Стоя на коленях, можно молиться. На четырех руки заняты.

Есть и другие известные характеристики такого положения: поза прачки и т.п. Русский язык богат на синонимы. С разными семантическими конструкциями.

Вставая с колен, можно запросто упасть, оказавшись на спине или на пузе.

Пребывая, например, на тонком льду или в болоте, куда безопаснее вообще не вставать с колен. Площадь опоры больше. Значит, надежнее. Правила поведения в таких случаях хорошо известны: подручные средства, неторопливость, взаимопомощь и т.д.

Эректус (лат. Homo erectus) – непосредственный предок современных людей – был уже прямоходящим человеком. Поэтому, когда раздается очередной бодрый возглас "страна, народ и/или экономика встает с колен", хочется спросить: а зачем вы становитесь на них? – Странная получается рефлексия: сначала становиться, а потом доблестно и героически вставать.

Не нужно становиться на колени, тогда и вставать не придется. Тем более, повторять с чужого голоса эту притчу-мантру, которая имеет мало общего с индуистским заклинанием с его волшебной исцеляющей и одухотворяющей силой.

Надо полагать, чисто славянский синдром. Временный. Виртуальный. Ближе к параллельной реальности.

Размышлизмы

Сдается, мы сильно увлеклись гимнастическими упражнениями ползания-вставания.

Одни кричат, что встают с колен. Другие твердят, нас на колени не поставить.

Как-то странно всё это слышать. – Видимо, многие на полном серьезе считают такие позиции частью патриотической идеологии.

А по нашему мнению, это – маргинальные слоганы. Не более того. Модный тренд скоро пройдет. Ибо позитив его временный, одноразового использования.

Между "приседать или скакать на месте" и "идти вперед" – большая разница…

История развивается по спирали, но витки её сжимаются. Бег становится всё более стремительным. То, что раньше требовало столетий, теперь занимает считанные годы.

Чтобы не отставать, необходимо не приседать-вставать на месте, но неустанно двигаться вперед. Пусть даже на отдельных этапах по В.Ульянову-Ленину: шаг вперед, два шага назад.

Например, стратегия 12 шагов для экономического развития-прорыва (С.Глазьев, 27.03.2017). Академик РАН тонко чувствует, как вектору придать динамику, чтобы не скатиться на обочину технологического прогресса: шаги, как символ поступательного движения, плюс сакральное число двенадцать [14]. – Без политического коленопреклонения. Без топтания на месте и коленного вставания.

Только вперед. С гордой осанкой. Ясным взором. Полным пониманием ситуации, осознанием поставленной цели и стоящих задач.

Think globally, act locally (Ф.Райт, США). – Думай глобально, действуй локально.

Step by step. – Шаг за шагом. Сверяя человеческие часы с пульсом времени…

Литература: