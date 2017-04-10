Одна из самых загадочных пирамид Египта

Дашур

Ломаная пирамида

Координаты: 29.790388, 31.209700

О том, почему вторая большая пирамида Дашура имеет столь необычную изломанную форму, высказана не одна гипотеза, от «ошибки строителей» до «защиты внутренних помещений от избыточного давления и разрушения». Но форма – не самое интересное в этой пирамиде. Она имеет весьма сложную систему внутренних ходов и помещений.

Пирамида для внутреннего посещения закрыта, поэтому попасть туда было одной из самых важных и трудноосуществимых задач нашей поездки. К счастью, удача сопутствовала нам и здесь.

Сложность и масштабность внутренней структуры Ломаной можно оценить, только побывав внутри.

Зачем? С какой целью все это так запутано?

Все пирамиды, открытые для туристов, приспособлены для перемещений внутри. Деревянные трапы и перила кажутся их неотъемлемой частью. Но в Ломаной ничего это нет, только в некоторых местах встречаются ступени.

Один из двух входов в Ломаную пирамиду находится с северной стороны (на высоте 12 метров), как и у большинства пирамид Египта.

Нисходящий коридор длиной около 80 метров так же имеет стандартный размер примерно 1х1 м. Стены сохранились очень хорошо, блоки ровные, гладкие и плотно подогнаны друг к другу, угол наклона коридора, также традиционный: 26 градусов. Для чего использовали именно такой угол в большинстве пирамид – одна из до сих пор неразрешенных загадок.

В теле пирамиды имеются две большие камеры с характерным ступенчатым потолком. Из них выходят «отростки», часть из которых так же имеет ступенчатый потолок. Два главных помещения связаны друг с другом кривым, грубо вырубленным в стене (возможно, изначально не запланированным) тоннелем.

Из первой северной камеры к связующему тоннелю, который находится на большой высоте, можно подняться по деревянной лестнице. Преодолев этот тоннель, вы попадаете в горизонтальный коридор, ориентированный с запада и на восток.

С обеих сторон путь когда-то перегораживали порткулисы (так в литературе традиционно называют запирающие блоки в пирамидах, которые можно было опускать или выдвигать. Изначально термин «порт-кулис» обозначает тяжелые деревянные крепостные ворота, окованные железом, которые опускались на цепях или канатах, чтобы преградить путь нападавшим.) – тяжелые блоки, которые, возможно, закрывали проход. Обломки этих блоков и сейчас видны. Размер их существенно больше, чем размер самого коридора, то есть, порткулисы должны были поместить сюда еще при строительстве.

С восточной стороны горизонтальный коридор заканчивается большой камерой, пол которой находится много ниже входа в нее. Спуститься на пол этой камеры не удалось, ее пришлось осматривать только сверху. Помещение сильно разрушено и чем-то напоминает камеру в Мейдумской пирамиде, только побольше.

С западной стороны горизонтальный коридор переходит в длинный (65 метров) восходящий проход, заканчивающийся прямоугольным выходом наружу на высоте 33 метров. Коридор совсем не приспособлен для передвижения, отсутствие ступеней или хотя бы деревянного трапа делает подъем весьма затруднительным. Стены коридора идеально ровные и гладкие. Его предназначение труднообъяснимо, так как выходное отверстие находится слишком высоко. В связи с чем, служить для входа и выхода это отверстие совершенно не может. Представить же здесь проведение какой-либо «погребальной церемонии» и вовсе невозможно.

В пирамиде время от времени проводятся реставрационные работы, поэтому достаточно трудно было найти удобные щели для взятия проб, но пару образцов мы все-таки взяли.

Пожалуй, Ломаную пирамиду можно назвать самой сложной по внутренней структуре из всех пирамид Египта. Смысл и назначение этой структуры, скорее всего, еще долго будут оставаться непонятными для нас. Приходится только изумляться знаниям и мастерству строителей и искать ответы на загадки, оставленные нам древней высокоразвитой цивилизацией.

Нет, не случайно она закрыта для туристов…



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Источник: ss69100.livejournal.com