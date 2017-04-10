О „брежневском периоде” в истории Белорусской Советской Социалистической республики



8 апреля 1966 года Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев, с октября 1964 года занимавший должность Первого секретаря ЦК КПСС, которая в ходе XXIII съезда (29 марта — 8 апреля 1966 года) была вновь переименована в должность Генерального секретаря ЦК КПСС.



Этот, в какой-то степени формальный, повод, хотя существует и довольно обоснованное мнение, что именно с момента возрождения должности Генсека в СССР и начался период, который принято именовать «брежневским», мы и хотели бы использовать для того, чтобы изложить свою точку зрения в отношении одной из существенных страниц новейшей белорусской истории – Беларусь в «брежневскую эпоху».

Время правления Брежнева — «застой» или «золотая эпоха» в истории СССР?

Но прежде чем непосредственно переходить к событиям того времени в Беларуси, освежим в памяти само понятие «брежневский период», который некоторые даже именуют «Брежневской эпохой в истории СССР».

Подробно свой взгляд по этой проблеме мы изложили в статье «Время, когда правил Брежнев — «застой» или «золотая эпоха» часть I (http://inance.ru/2016/04/breznev-01/) и часть II (http://inance.ru/2016/04/breznev-02/) . Здесь же кратко приведём её основные выводы, суть которых заключается в максиме: «Между двумя полярными мнениями – истина всегда находится посередине».

Если говорить о позитивных сторонах «брежневского периода», то объективные данные однозначно свидетельствуют об их наличии, несмотря на данное ему М. Горбачёвым пропагандистско-литературное клише «эпоха застоя».

Вспомним, что именно в этот период Советский Союз достиг вершины своего могущества на международной арене, перейдя от противостояния к мирному сосуществованию и сотрудничеству с Западом.

А в главной для населения любой страны — в социальной сфере руководство СССР вплотную занялось вопросами повышения благосостояния граждан, при этом траты государства на социальные расходы были увеличены в три раза. В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения СССР выросли более чем в 1,5 раза, рост реального потребления населения увеличился в два с половиной раза.



Также имел место ввод в эксплуатацию при Брежневе 1,6 млрд. кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильём было обеспечено 162 млн. человек. Не надо забывать и тот факт, что речь идёт о бесплатном жилье, которое государство предоставляло очередникам, хотя в очереди и приходилось стоять долгонько. Квартплата в среднем не превышала 3 % семейного дохода.



Но важнейшее, что дало это время стране – это уверенность в завтрашнем дне и стабильность положения, при этом развитие государства не прекратилось вовсе, но стало более плавным и взвешенным.

Всё это к тому же происходило на фоне, пусть в основном экстенсивного, но роста экономики, которая за время правления Брежнева выросла в два с половиной раза. Производство электроэнергии в стране увеличилось в три раза, началось освоение месторождений сибирской нефти и газа, создание системы экспортных нефте- и газопроводов, которые и по сей день служат главным источником наполнения государственного бюджета России и, в какой-то степени, Беларуси.



По данным официальной статистики, экспорт нефти и нефтепродуктов из СССР вырос с 75,7 млн. т в 1965 г. до 193,5 млн. т в 1985 г. Выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов, составлявшая в 1965 г. порядка 0,67 млрд. долл., увеличилась к 1985 г. в 19,2 раза и составила 12,84 млрд. долл. Кроме того, в значительных объемах с 1970-х годов экспортировался природный газ. Добыча газа в этот период увеличилась со 127,7 до 643 млрд. м³.

В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по объёмам производства промышленности и сельского хозяйства. Если в 1960 году объём промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55 %, то через 20 лет, в 1980 — уже более 80 %.

Всё это так, но, имели место и негативные явления. В экономике – это, прежде всего:



снижение темпов роста, приведшее к стагнации;



отставание в развитии наукоёмких отраслей, например, положение в вычислительной технике характеризовалось как «катастрофическое»;



отсутствие качественных сдвигов в области сельского хозяйства, в связи с чем большая часть валютной выручки от продажи нефти и газа тратилась на импорт продовольствия.



В социальной сфере в хроническую проблему превратилось недостаточное обеспечение населения определёнными видами продуктов питания («знаменитая колбасная проблема); усиление в целом товарного дефицита; неуклонный рост потребления спиртных напитков (с 1,9 л чистого алкоголя на душу населения в 1952 г. до 14,2 л в 1984 г.).

Основными причинами нарастания негативных явлений послужили сложившийся по вине Брежнева и его «команды» консервативный стиль правления, к тому же усугублявшийся ростом бюрократического аппарата и усилением его произвола. Негативное влияние на управленческую деятельность партийно-государственного аппарата оказал, как ни странно мировой нефтяной бум семидесятых годов прошлого столетия, который лишил тогдашнее руководство каких-либо стимулов к модернизации хозяйственной и общественной жизни и привёл к серьёзному технологическому отставанию от развитых капиталистических стран.

Отрицательное влияние на общественные отношения, а значит и на развитие страны, оказали такие уродливо-негативные проявления в морально- нравственной сфере, как протекционизм, кумовство, семейственность, чинопочитание, угодничество (только один пример: в 1982 году в) отчётном докладе на XIX съезде ВЛКСМ первый секретарь комсомола Б. Пастухов упомянул имя Брежнева 38 раз), что вело к падению престижа власти и потери ею управляемости социальными и экономическими процессами.

Нельзя сказать, что в стране не принималось мер по преодолению этих недостатков, однако в результате сложившегося в этот период номенклатурно-бюрократического стиля управления государством положительного эффекта достигнуть не удалось.

Таким образом, «брежневская эпоха» с одной стороны, была наиболее благоприятным периодом в жизни СССР, отметившимся повышением уровня жизни людей и достижением высокой степени социальной защищенности, но с другой стороны, этот период был для советского государства лишь «затишьем перед бурей», начавшейся с пресловутой «политики перестройки» и закончившейся развалом Советского Союза.

«Брежневский период» в истории БССР

А как развивалась ситуация в это время в Беларуси? Принимая во внимание, что в те времена Белорусская Советская Социалистическая республика была неотъемлемой частью СССР, события в ней развёртывались по тому же сценарию.

В 1966-70 годах в республике осуществлялись определенные экономические реформы, которые характеризовались внедрением экономических методов управления, расширением хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений и организаций, широким использованием приёмов материального стимулирования, поощрялось развитие личных подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов, широко раздавались земли под садоводческие товарищества горожан.

В Беларуси итоги реформы проявились в кардинальном улучшении работыпромышленности, хотя, прежде всего, с использованием опять-таки экстенсивного способа развития, хотя во многих случаях в условиях того времени это был оправданный путь. Были построены новые предприятия. В их числе — Белорусский шинный комбинат, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, Белорусский металлургический завод в Жлобине.

Ведущими отраслями промышленности стали машиностроительная: автостроение, выпускавшая всемирно известную технику «БЕЛАЗ», и тракторостроение, изделия которой под названием «Беларусь» стали известными в более чем 100 странах мира. Получили развитие приборостроение, радиотехническая, радиоэлектронная отрасли, поставлявшие электронно-вычислительные машины, оптические, электроизмерительные, регулирующие приборы, киноаппаратуру, телевизоры, часы.

Химическая и нефтехимическая промышленность специализировалась на производстве минеральных удобрений, шин, пластических масс и синтетических материалов, главным образом химических волокон. Было создано крупнейшее в СССР производство калийных удобрений (БССР, занимая меньше 1% всесоюзной территории, имея около 4% населения СССР, в 1981г. производила в масштабах страны 52% калийных удобрений, 22% химических волокон).

Успешно развивались лесная и деревообрабатывающая промышленность, которая была представлена лесозаготовительными, лесопильными, мебельными предприятиями, производством деревянных стройдеталей, фанеры, целлюлозно-бумажной, спичечной отраслями.

Из отраслей лёгкой промышленности выделились текстильная, хлопчатобумажная, трикотажная, а также кожевенно-обувная отрасли. Получила развитие и пищевая промышленность, выпускавшая мясную, маслосыродельную, мукомольно-крупяную и консервную продукцию.

Заметное место в экономике заняли предприятия военно-промышленного комплекса, располагавшиеся на территории республики и специализировавшиеся на поставках электроники, оптики, отдельных комплектующих для крупных заводов, расположенных в основном на территории РСФСР и УССР. При этом доля занятых в белорусском ВПК была значительна и составляла свыше 10% всех занятых в промышленности и все это благодаря планированию и кооперации в рамках СССР, поэтому неслучайно БССР называли «сборочным цехом»

В сельском хозяйстве были осуществлены меры, направленные на рост капитальных вложений в сельскохозяйственное производство, увеличение поставок техники колхозам и совхозам, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию более чем на 50%. Планирование перешло к разработке стабильных планов закупок сельскохозяйственной продукции, рассчитанных на несколько лет. Была списана задолженность за купленную технику, уменьшены налоговые обязательства колхозов перед государством.



Создавались животноводческие комплексы и фермы, осуществлялась механизация сельскохозяйственных работ, мелиорация заболоченных земель. Государство постоянно повышало закупочные цены на мясо, молоко, зерно.

Все эти меры дали положительный эффект, в результате которого валовая продукция сельского хозяйства возросла на 45%. Уже в 1976 г. белорусский показатель производства сельскохозяйственной продукции превысил общесоюзный в 1,5 раза. В 1970 году только картофеля было собрано — 13 234 тыс. тонн (для сравнения: в 2013 году сбор картофеля составил всего лишь 5 914 тыс. тонн).



Поголовье крупного рогатого скота к 1982 году достигло 7 млн. голов (и опять для сравнения: в 2014 году количество крупного рогатого скота равнялось 4,2 млн. голов). Беларусь в «брежневский период» именовали «откормочным цехом Советского Союза», потому что именно здесь были сконцентрированы откорм крупного рогатого скота, свиней, молочное животноводство.

На основе роста экономики происходило повышение жизненного уровня населения, что служило благоприятной базой для формирования положительного отношения к проводимой властными структурами политике. Жизненный уровень в республике повышался неуклонно, за десять лет национальный доход вырос в два с половиной раза, а реальные доходы на душу населения почти в два раза. Розничный товарооборот кооперативной и государственной торговли (с общественным питанием) стал больше в десять раз. В 1975 году суммы вкладов в сберегательные кассы достигли почти трёх с половиной миллиардов рублей.

В 70 – 80-е годы в Беларуси были достигнуты значительные успехи в развитии образования, науки, культуры. Осуществлено всеобщее среднее образование, создана система профессионально-технического образования. Численность учащихся средних специальных учебных заведений увеличилась в 1985 г. до 160 тыс. человек, а численность студентов высших учебных заведений — до 182 тыс.

Успешно развивалась белорусская наука. Были созданы крупные научные центры в области оптики, математики, спектроскопии полупроводников, ядерной энергетики, квантовой электроники, технической кибернетики.

Не менее активные изменения происходили и в области культуры, которая заняла прочные позиции не только на пространстве Советского Союза, но и стала заметной частью современной мировой культуры. Появились и быстро завоевали популярность и авторитет журналы «Маладосць» и «Неман», книги издательств «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», «Белорусская Советская Энциклопедия».



Были построены Дома литераторов и учителей, филармония. Образовалась целая плеяда ученых, писателей, поэтов, художников, актеров, музыкантов мирового уровня: П. Альсмик, В. Быков, Т. Бирич, Н. Борисевич, Т. Кулаковская, И. Мележ, Б. Степанов, М. Танк, Б. Шапошник.

Таким образом, именно в этот период, для одного из наименований которого частенько используется слово «застой», Беларусь превратилась в индустриальную республику, с достаточно высоким уровнем жизни, образования и культуры. При этом никто и не утверждает, что все проблемы в республике были решены, а население прямо-таки «купалось в молочных реках с кисельными берегами».



Проблем хватало, хотя ситуация даже на закате «брежневской эпохи» критической не была. Да, снижались темпы экономического роста, но в том же 1982 году среднегодовой прирост национального дохода составил всё-таки 3,4% (для сравнения: прирост ВВП Беларуси в 2017 году запланирован на уровне 1,7%). Противоречиво развивалось и сельское хозяйство Беларуси. С одной стороны, шло укрепление его материально-технической базы, а с другой – снижались темпы развития сельскохозяйственного производства. Росло количество нерентабельных хозяйств.

В том, что положительные тенденции этого периода всё-таки превалировали, громадная заслуга фактического руководителя Белорусской Советской Социалистической республики, первого секретаря ЦК КП Белоруссии в 1965 – 1980 году П.М. Машерова.

Пётр Миронович Машеров удивительным образом сочетал в себе качества политика и хозяйственного деятеля, партийного лидера и интеллигентного высококультурного духовно-развитого человека. В памяти народной он остался настоящим народным героем, воином, защитившим свою землю, поднявшим её из руин и выведшим за годы своего руководства республику в число самых достойных и благополучных регионов.

Памятник П.М. Машерову в г. Витебске.

За 1965–1980 гг. республика под руководством П.М.Машерова совершила качественный скачок в своем развитии, стала передовой высокоразвитой и индустриальной. Именно тогда был создан тот громадный научно-технический потенциал, который и сейчас является основой нашего народнохозяйственного комплекса.



Именно в те годы Беларусь стала широко известна миру, заняла достойное место среди республик СССР и на мировой арене. Был совершен переход к всеобщему среднему образованию, создана современная система высшего образования, успешно развивались наука, социальная сфера, здравоохранение и медицинское обслуживание.

В этот период были построены ряд предприятий, в том числе гродненский химический комбинат «Азот», Гомельский химический завод, Березовская ГРЭС, в Минске началось строительство метрополитена. С именем П.М, Машерова связано создание мемориальных комплексов «Брестская крепость-герой» и «Хатынь», открытие Кургана Славы, мемориального комплекса «Прорыв».

Может быть здесь мы в чём-то и повторимся, но нельзя не отметить, что за период 1965–1980 гг., практически совпавший по времени с «брежневской эпохой», которая является предметом нашего рассмотрения, когда П.М.Машеров руководил республикой, темпы роста валового национального продукта составляли 308 процентов, промышленности – 417 процентов, сельского хозяйства – 125 процентов, национальный доход утроился. Другими словами, именно под руководством П.М.Машерова Беларусь стала тем, что она есть и сегодня.

Заметки на полях Причём надо заметить, что деятельность П.М. Машерова проходила в достаточно сложных условиях взаимоотношений с властными структурами Центра. Так, «Аргументы и факты» «раскопали» среди рассекреченных в 2016 году Центральным разведывательным управлением США архивов любопытный документ под названием «Маневры Брежнева против белорусской фракции». В «совершенно секретном» аналитическом отчёте ЦРУ за 1977 год прямо говорится о «постоянных трениях между Машеровым и Брежневым», основными причинами которых являлись недостаточная комплиментарность белорусского руководителя по отношению к Генеральному секретарю ЦК КПСС и достаточно самостоятельная позиция белорусского лидера по ряду вопросов внутренней и внешней политики.

Заключение

Будем честными, белорусы, даже при наличии серьёзных издержек «брежневского периода», должны с уважением относиться к тем результатам, которые были достигнуты трудом народа Белорусской Советской Социалистической республики в 1966 – 1980 гг. и которые до настоящего времени продолжают оставаться базисом для существования и развития промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы суверенного белорусского государства..

Беларусь получила от Советского Союза уникальную социально-экономическую структуру. Подобно большинству остальных союзных республик бывшего СССР, максимальный уровень производства был достигнут Беларусью в 1990 году.



К этому году республика обладала промышленностью, которая отправляла за пределы БССР примерно 80% всей производимой продукции. Среди союзных республик Беларусь занимала по промышленному производству третье место. Всего в промышленности было сосредоточено около половины всех занятых в народном хозяйстве Беларуси.

В 1991 году Беларусь занимала первое место в СССР по прогнозируемой продолжительности жизни, средний показатель составлял 70,4 года, а по одному из ключевых показателей благосостояния экономики: ВВП на душу населения — пятое место.

Вот именно с этой объективной информацией об одном из непростых периодов новейшей истории Беларуси мы и хотели познакомить аудиторию, а выводы из неё, столь нужные для правильного понимания современной обстановки и определения своих действий, уверены читатели сделают самостоятельно,в соответствии со своим мировоззрением.

|Молодёжная аналитическая группа

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