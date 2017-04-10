Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2017

ЕС предоставил Украине третий транш финансовой помощи на сумму €600 млн. Взамен страна должна снять запрет на экспорт леса-кругляка в Европу. Но, как рассказал RT источник в Блоке Петра Порошенко, парламент намерен игнорировать рассмотрение законопроекта о снятии этого моратория.

Дело в том, что действующий запрет — номинальный и никак не влияет на нелегальную продажу в ЕС древесины и янтаря. Более того, варварская добыча природных ресурсов для серого экспорта уже привела к дефициту качественной питьевой воды в стране. Почему так происходит — в материале киевского корреспондента RT.

Евросоюз перечислил Украине третий и финальный транш помощи на сумму €600 млн. Это произошло уже после того, как 6 февраля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, где прописаны правила поставки сырья за границу. Согласно документу, экспортная пошлина должна составить 15% от стоимости товара, а вся деятельность по вывозу необработанной древесины — лицензироваться.



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Однако украинские депутаты не спешат рассматривать законопроект.

«Мы не хотим его принимать и будем затягивать этот процесс. В идеале — оставим действующий мораторий», — рассказал RT влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко.

По его словам, европейским коллегам рассказывают о кризисе в парламенте и о том, что принять важное для ЕС решение не может даже Пётр Порошенко.

Нелегальные промыслы

Существующий мораторий на экспорт необработанной древесины не может спасти природные богатства Украины. На многочисленных фото, сделанных спутниками, видно, что незаконная вырубка лесов на западе страны ведётся последние три года. Происходящее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже назвал «экоцидом».

Несмотря на действующий мораторий, лес всё равно вывозят в ЕС. Украинские правоохранители буквально ежедневно останавливают в Харьковской и Закарпатской областях автомобили, гружённые древесиной. Но действующее наказание для такого правонарушения незначительное: водители, как правило, отделываются штрафом в размере от 850 до 1700 грн ($31–62), а затем вновь принимаются за старое.

Для сравнения, в Румынии незаконная вырубка леса карается тюремным заключением на срок от 6 до 12 лет.

Принять меры для борьбы с контрабандой древесины и привлечь к ответственности тех, кто под видом дров продает в ЕС украинский лес-кругляк, обещает премьер Владимир Гройсман. «В принципе, понимаем, где это происходит, и сейчас серьёзно над этим вопросом работаем, чтобы этого не происходило», — заявил он.



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Вторым масштабным нелегальным промыслом на Украине стала добыча янтаря. Сотни селян на границе Ровенской и Волынской областей (Западная Украина) ежегодно добывают от 120 до 300 тонн ценного камня, зарабатывая на этом не менее $300 млн. Промысел настолько выгоден, что копатели уже давно обзавелись самым современным оборудованием, устанавливают блокпосты и нанимают вооружённую охрану.

Экологи уже около трёх лет заявляют об огромном уроне для окружающей среды, регулярно снимают старателей с квадрокоптеров, но ужесточения наказания за незаконную добычу янтаря так и нет.



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В начале февраля 2017 года украинский кабмин разработал законопроект, который определял бы правила игры на рынке янтаря, но Верховная рада его отклонила. «Я обращаюсь к правительству, чтобы вместе с народными депутатами <…> представили проект закона, который будет поддержан парламентом», — лишь заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Огромный вред

Вырубка леса уже не только привела к частичному «облысению» Карпатских гор. Страна, глобально теряющая свои лесные массивы, лишается «зелёных легких». Смог от промышленных производств, транспорта, ТЭС в ряде регионов Украины теперь наблюдается даже зимой. Украина входит в топ-10 стран Европы с самым грязным воздухом.

Следствием же нелегальной добычи янтаря в промышленных масштабах стал рост селевых потоков, которые загрязняют воду. Разрушается экосистема, вода хуже обновляется. На протяжении последних нескольких лет уровень наполнения рек остаётся на 20% ниже требуемого. Поголовье рыбы за последнее десятилетие сократилось в 100 раз.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак признаёт, что страна страдает от нехватки чистой воды.



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«На Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса. Так, прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался ли мор рыбы ещё в какой-то реке», — сказал он в эфире телеканала ZIK.

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Но в ближайшее время существенного изменения ситуации не будет. Министерство экологии, по словам Остапа Семерака, не может проверять украинские предприятия на соблюдение экологических стандартов: мораторий на посещение контролёрами предприятий в этом году наложила Верховная рада.

Кристина Урсу