Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2017
- 01:30 Как серый экспорт ударил по природным ресурсам Украины (ФОТО).
- Вчера 23:37 Оплата коммуналки как главный приз.
- Вчера 22:04 Новости Украины: в Киеве считают возможным вывозить мусор в Чернобыль.
- Вчера 20:00 «Доносы сейчас строчат так, что в 1937 году и не снилось» — скандал в киевской школе.
- Вчера 18:40 “Party in a War Zone” — английские журналисты сняли фильм о ночной жизни Донецка.
Как серый экспорт ударил по природным ресурсам Украины (ФОТО)
ЕС предоставил Украине третий транш финансовой помощи на сумму €600 млн. Взамен страна должна снять запрет на экспорт леса-кругляка в Европу. Но, как рассказал RT источник в Блоке Петра Порошенко, парламент намерен игнорировать рассмотрение законопроекта о снятии этого моратория.
Дело в том, что действующий запрет — номинальный и никак не влияет на нелегальную продажу в ЕС древесины и янтаря. Более того, варварская добыча природных ресурсов для серого экспорта уже привела к дефициту качественной питьевой воды в стране. Почему так происходит — в материале киевского корреспондента RT.
Евросоюз перечислил Украине третий и финальный транш помощи на сумму €600 млн. Это произошло уже после того, как 6 февраля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, где прописаны правила поставки сырья за границу. Согласно документу, экспортная пошлина должна составить 15% от стоимости товара, а вся деятельность по вывозу необработанной древесины — лицензироваться.
Фото: © UkrCommerce.com
Однако украинские депутаты не спешат рассматривать законопроект.
«Мы не хотим его принимать и будем затягивать этот процесс. В идеале — оставим действующий мораторий», — рассказал RT влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко.
По его словам, европейским коллегам рассказывают о кризисе в парламенте и о том, что принять важное для ЕС решение не может даже Пётр Порошенко.
Нелегальные промыслы
Существующий мораторий на экспорт необработанной древесины не может спасти природные богатства Украины. На многочисленных фото, сделанных спутниками, видно, что незаконная вырубка лесов на западе страны ведётся последние три года. Происходящее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже назвал «экоцидом».
Несмотря на действующий мораторий, лес всё равно вывозят в ЕС. Украинские правоохранители буквально ежедневно останавливают в Харьковской и Закарпатской областях автомобили, гружённые древесиной. Но действующее наказание для такого правонарушения незначительное: водители, как правило, отделываются штрафом в размере от 850 до 1700 грн ($31–62), а затем вновь принимаются за старое.
Для сравнения, в Румынии незаконная вырубка леса карается тюремным заключением на срок от 6 до 12 лет.
Принять меры для борьбы с контрабандой древесины и привлечь к ответственности тех, кто под видом дров продает в ЕС украинский лес-кругляк, обещает премьер Владимир Гройсман. «В принципе, понимаем, где это происходит, и сейчас серьёзно над этим вопросом работаем, чтобы этого не происходило», — заявил он.
Фото: РИА Новости
Вторым масштабным нелегальным промыслом на Украине стала добыча янтаря. Сотни селян на границе Ровенской и Волынской областей (Западная Украина) ежегодно добывают от 120 до 300 тонн ценного камня, зарабатывая на этом не менее $300 млн. Промысел настолько выгоден, что копатели уже давно обзавелись самым современным оборудованием, устанавливают блокпосты и нанимают вооружённую охрану.
Экологи уже около трёх лет заявляют об огромном уроне для окружающей среды, регулярно снимают старателей с квадрокоптеров, но ужесточения наказания за незаконную добычу янтаря так и нет.
Фото: © vk.com/amber.amber
В начале февраля 2017 года украинский кабмин разработал законопроект, который определял бы правила игры на рынке янтаря, но Верховная рада его отклонила. «Я обращаюсь к правительству, чтобы вместе с народными депутатами <…> представили проект закона, который будет поддержан парламентом», — лишь заявил спикер парламента Андрей Парубий.
Огромный вред
Вырубка леса уже не только привела к частичному «облысению» Карпатских гор. Страна, глобально теряющая свои лесные массивы, лишается «зелёных легких». Смог от промышленных производств, транспорта, ТЭС в ряде регионов Украины теперь наблюдается даже зимой. Украина входит в топ-10 стран Европы с самым грязным воздухом.
Следствием же нелегальной добычи янтаря в промышленных масштабах стал рост селевых потоков, которые загрязняют воду. Разрушается экосистема, вода хуже обновляется. На протяжении последних нескольких лет уровень наполнения рек остаётся на 20% ниже требуемого. Поголовье рыбы за последнее десятилетие сократилось в 100 раз.
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак признаёт, что страна страдает от нехватки чистой воды.
Фото: Facebook © vodokanal
«На Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса. Так, прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался ли мор рыбы ещё в какой-то реке», — сказал он в эфире телеканала ZIK.
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Но в ближайшее время существенного изменения ситуации не будет. Министерство экологии, по словам Остапа Семерака, не может проверять украинские предприятия на соблюдение экологических стандартов: мораторий на посещение контролёрами предприятий в этом году наложила Верховная рада.
Кристина Урсу
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Оплата коммуналки как главный приз
Ну не блины с лопаты – и то хорошо
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Новости Украины: в Киеве считают возможным вывозить мусор в Чернобыль
Власти Киева рассматривают возможность вывоза остатков городского мусора в зону отчуждения в Чернобыле, сообщил заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев.
По словам чиновника, идея вывоза в зону отчуждения остатков мусора, прошедшего процедуры переработки или сжигания, «напрашивается логически». «Сжигаешь ты мусор или перерабатываешь, все равно остается остаток, который надо где-то захоранивать» — пояснил он.
Вместе с тем Пантелеев признал, что законодательно подобные действия запрещены. «Надо искать возможность изменять нормативные акты «, — заявил он.
В марте с инициативой организовать в зоне отчуждения в Чернобыле свалку отходов из всех регионов Украины выступил мэр Львова Андрей Садовой.
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«Доносы сейчас строчат так, что в 1937 году и не снилось» — скандал в киевской школе
История со скандалом в киевской школе, в результате которой родителей вызывают в СБУ, всколыхнула соцсети.
Напомним, что в середине февраля часть родителей не дали согласие на то, чтобы их дети писали письма поддержки военным в зоне «АТО», а также выступили за организацию факультатива по изучению русского языка в школе.
Одна из этих родителей, которая пишет в социальных сетях под ником Лана Светликина сообщила сегодня в Facebook, что её мужа вызывают на беседу в СБУ.
«Ну вот, нам звонили «оттуда»… в пятницу супруг мой пойдет на беседу в СБУ Человек, который не совершал никаких преступлений никогда в жизни», — написала Светлана.
— Не волнуйтесь, ничего они вам пред’явить не могут. Это будет «профилактическая беседа». А СБУшникам уже пора самим начать задумываться — что будут делать, когда ситуация повернет на сто восемьдесят градусов, — пишет в комментариях к ее посту Александр Алферов.
— Они обязаны реагировать на любые самые нелепые заявления. Доносы сейчас строчат так что в 37 году и не снилось… — пытается объяснить мотивы службы Георгий Слащев.
— Оно опять стукануло? Уже ж вроде беседовали… — недоумевает Olga Afrina.
Писать или не писать
Скандал, напомним, разгорелся в феврале в киевской гимназии, где учащимся предложили помочь вещами и лекарствами военнослужащим «АТО».
В ответ на это предложение одна из мам обнародовала фото аллеи с фамилиями детей, которые погибли за время «АТО» на Донбассе.
Другая родительница, Татьяна Попова, потребовала объяснений, как это связано с просьбой о помощи «АТО» и выложила переписку, состоявшуюся в закрытой группе в Viber, на своей страничке в фэйсбук под хэштегом #побутовийсепаратизм.
Судя по переписке, между родителями состоялся короткий, но весьма красноречивый разговор.
Светлана на это ответила, что не хочет, чтобы ее детей втягивали в инициативы, связанные с войной.
«Калечить их души сейчас тем, что происходит — заставлять рисовать рисунки атошникам или собирать им подаяние — это совершенно неприемлемо. Для меня ни один украинец из Донбасса или Львова не станет врагом, чтобы ни рассказывали по телевизору», — добавила она.
А ее муж Вадим написал, что никто не заставит его ребенка писать письма людям в армии, которые «утюжат мирное население Донбасса».
Татьяна Попова, в свою очередь, написала заявление в СБУ.
«Руководство школы знает о заявлении в СБУ, и я просила предупредить об этом тех родителей, чтобы не удивлялись, если с ними захотят пообщаться люди из органов», — написала киевлянка в соцсети.
Вскоре советник главы СБУ Юрий Тандит завил, что в поведении родителей нет состава преступления. Казалось, тут и делу конец.
«Нам позвонили оттуда»
Однако история получила неожиданное продолжение.
Сам Вадим рассказал украинским журналистам, что СБУ начало интересоваться им еще три недели назад.
«Пришел какой-то человек из СБУ к руководителю моей организации, расспрашивал обо мне. Потом пошел к моему непосредственному начальнику. Интересовался моей биографией. Но ко мне не подходил и попросил мое начальство не распространяться о том, что он приходил.
А сегодня позвонил человек, Тараненко Олег Анатольевич. «Мы хотим вас пригласить на беседу в СБУ. Куда-то на улицу Николая Лебедева, на Черниговской. Я спросил: «По какому поводу?». «Мы вам, — говорит, — все на месте объясним». Причем, они меня не вызывали на определенное время. Спросили, когда мне будет удобно. Договорились созвониться в пятницу утром и определиться со временем.
Причем, повестки у них нет. «Но если мы не встретимся так, — то вам придет официальный запрос», — такой был ответ. Так что, вероятнее всего, мы встретимся в пятницу вечером. Чтобы я дал объяснение «по некоторым фактам». Хотя я никакой политической деятельности не веду. Ни к чему не призываю, и на улицы с протестами не выхожу. У нас трое детей. И мать на пенсии. Поэтому меня интересует вопрос обеспечения семьи».
На страничке Светланы в Facebook люди дают советы, делятся историями из жизни или просто пишут «держитесь!».
— Возврат к совку, в худшем его варианте, — пишет Sergey Yezhov.
— Мои знакомые из Черновцов даже по скайпу бояться со мной обсуждать некоторые темы, — соглашается Наталья Александровна.
Наконец, некоторые полагают, что это не более, чем формальность. Дань общественности, так сказать.
«Не знаю, за что люди не любят Фарион…»
Впрочем, и у Татьяны Поповой достаточно сторонников.
Некоторые даже дают развернутые советы, как действовать в подобной ситуации: обратиться к депутату от «Свободы», пожаловаться в «АЗОВ», сходить к директору школы.
Как можно понять из Facebook Татьяны, она регулярно воюет с «бытовыми сепаратистами», и не только в пределах школы. И очень положительно относится к Ирине Фарион.
— Ніколи не розуміла, чому нею нас намагаються лякати? Чому змогли з неї українофоби зробити пугало для моїх співгромадян? Все тому, що люди ліниві і купуються на штампи. А якщо таких штампів на людину начіпляли рупорикремля, то мабуть це дуже небезпечна для того кремля людина. Тож і ви послухайте коли-небудь від початку і до кінця те, що каже пані Ірина і може тоді зрозумієте, що «фаріонщина» то не так вже й погано, а бути «як Фаріон» можна зарахувати як комплімент.
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“Party in a War Zone” — английские журналисты сняли фильм о ночной жизни Донецка
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