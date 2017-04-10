«Лёгкой прогулки не будет»

Как Северная Корея может ответить на потенциальную атаку США

К берегам Южной Кореи направилась мощная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». После ракетного залпа по сирийской авиабазе Шайрат эксперты опасаются, что Дональд Трамп столь же неожиданно решит проучить северокорейского лидера Ким Чен Ына. Однако армия КНДР обладает серьёзным наступательным потенциалом и способна нанести ответный удар. О том, какие боевые действия могут развернуться на корейском полуострове, и об их возможных последствиях — в материале RT.

Тучи над Северной Кореей стали вновь сгущаться с конца 2016 года. Пхеньян зачастил с пусками ракет в акваторию Японского моря, увеличил в пять раз запасы оружейного плутония и продемонстрировал успехи в разработке межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

«Необдуманные действия»

Президент США Дональд Трамп ужесточил свою позицию по КНДР. В июне 2016 года он говорил, что готов сесть за стол переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Будущий хозяин Белого дома шокировал публику заявлением, что мог бы пригласить руководителя Северной Корее в гости.

2 апреля, за несколько дней до встречи с лидером КНР Си Цзиньпином во Флориде Трамп подчеркнул, что Вашингтон может «разобраться с Пхеньяном» без участия и согласия Пекина. Как известно, Китай выступает категорически против силового решения северокорейской проблемы и усиления военного присутствия США в Восточной Азии.

8 апреля телеканал NBC сообщил, что Совет национальной безопасности США представил Трампу комплекс мер, которые помогут разобраться с Пхеньяном, если Пекин и санкционный режим не заставят Ким Чен Ына отказаться от развития ракетно-ядерной программы.

Главе Белого дома предложили вернуть в Южную Корею вывезенные 25 лет назад атомные бомбы, убить северокорейского лидера и его приближённых, имеющих доступ к ядерному оружию, или забросить на территорию КНДР спецназ, который будет проводить диверсии на объектах ядерной инфраструктуры.

9 апреля агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщили, что направленная к берегам Южной Кореи авианосная группа получила приказ приготовиться к нанесению ударов по ядерным объектам и военным базам северян.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров не исключает, что Белый дом в итоге отважится на превентивный удар по КНДР. Однако сенатор считает, что попытка решить проблему военными мерами приведёт к «дальнейшим необдуманным действиям со стороны Пхеньяна».

Озеров напомнил о недавнем решении Трампа ударить по Сирии: «Силы США нанесли удар по авиабазе ВС САР под предлогом химатаки в Идлибе, несмотря на то, что Сирия подписала договор об уничтожении химического оружия и выполнила его условия, а Северная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР».

Силы не равны

США обладают колоссальными военными возможностями в Восточной Азии, так что в любой момент они могут нанести сокрушительный удар по Северной Корее. Основа американского могущества — это Седьмой флот, сухопутная и авиационные группировки, дислоцированные в Японии и Южной Корее.

Общая численность военнослужащих (включая моряков и морских пехотинцев) составляет более 70 тыс. человек. Без переброски дополнительных сил Соединённые Штаты способны наносить массированные удары с моря и воздуха, а также проводить десантные операции.

В течение нескольких часов США могут разбомбить Северную Корею ядерным оружием, подняв с аэродромов дальнюю авиацию (B-52 Stratofortress, Northrop B-2 Spirit, Rockwell B-1 Lancer). Кроме того, ядерный удар по КНДР может быть нанесён кораблями и подводными лодками, на которых установлены МБР.

Политическую поддержку военной операции Вашингтона против Пхеньяна наверняка окажут Токио и Сеул. Более того, Япония может стянуть к берегам три авианосные группировки, а Южная Корея — развить успех бомбардировок вторжением на суше.

Против Северной Кореи уже давно образовался мощнейший военный альянс. В рейтинге портала Global Firepower США занимают первое место, Япония — 7-е, Южная Корея — 11-е, а КНДР — лишь 25-е.

Пхеньяну не выиграть войну один на один даже с южным соседом, но это не означает, что коммунистический режим не способен оказать сопротивление или не начнёт действовать на опережение, успев перед разгромом своих национальных сил нанести невосполнимый ущерб противникам.

Разрушительная мощь

Армия северян оснащена советско-китайской техникой и причудливыми образцами собственного производства. Самыми уязвимыми звеньями Вооружённых сил КНДР являются авиация и танковые соединения, где наиболее высока доля устаревшей техники. Ничем не впечатляет и северокорейский флот.

Однако Пхеньян преуспел в создании артиллерийских систем и ракетных комплексов малой и средней дальности. По данным Global Firepower, северяне обладают 4300 единицами полевой артиллерии (против 5374 у южан), 2225 самоходными установками (против 1990), 2400 ракетными системами залпового огня (против 214).

Колоссальная разрушительная мощь заключена в ракетных войсках КНДР. У коммунистов сотни пусковых установок с ракетами, способными нести ядерные боезаряды. Северокорейские ракеты могут долететь до любой точки на территории южного соседа и поразить корабли противника в ближней морской зоне (до 500 миль, или 900 км).

Грозным оружием являются ракеты «Нодон-1» (дальность до 1,3 тыс. км), «Хвасонг-6» (до 500 км), «Хвасонг-5» (до 300 км) и KN-02 (до 70 км). К недостаткам этих ракет относят низкую точность и слабую защиту от средств ПВО/ПРО. Вероятно, США и Южная Корея смогут сбить большинство выпущенных северянами ракет, однако часть их всё равно достигнет целей.

В самом уязвимом положении находится Сеул, которого отделяет от границы с КНДР лишь 24 км. 10-миллионный мегаполис может быть уничтожен одним массовым артиллерийским залпом северян. Спасение южнокорейской столицы — задача номер один в гипотетическом военном конфликте. Риск массовых жертв среди населения Сеула и других южнокорейских городов чересчур велик.

Также недоброжелателей Северной Кореи останавливает непредсказуемость коммунистического правительства, фанатичная преданность народа и армии лидеру государства. При этом устранение Ким Чен Ына с большой вероятностью не избавит Сеул, Токио и Вашингтон от головной боли.

Во-первых, образ молодого лидера мгновенно пополнит пантеон северян, став символом бескомпромиссной борьбы с «империализмом». Во-вторых, политический режим КНДР, скорее всего, не рухнет. В Северной Корее господствует тоталитарный строй, которому свойственно относительно легко порождать и возвеличивать новых лидеров.

Неминуемая катастрофа

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что Северная Корея готова оказать достойное сопротивление в случае нападения и мобилизовать огромную армию.

«Если говорить о сценарии масштабного конфликта, то после атаки со стороны США или их союзников от Пхеньяна можно ожидать вторжения в Южную Корею, которое, скорее всего, будет успешным. Северяне обладают превосходством в средствах поражения и количестве военнослужащих. По разным подсчётам, численность армии КНДР составляет от 690 тыс. до 1,2 млн человек — пояснил RT эксперт. — Однако удача от Пхеньяна быстро отвернётся. За него никто не заступится. Китай и Россия, видимо, займут нейтральную позицию. А вот южанам будут самым активным образом помогать США. Возможности северян окончательно подорвёт крайне слабая экономика, которая даже в мирное время не может обеспечивать население продовольствием».

По его мнению, Пхеньян ожидает неминуемый разгром, но США придётся привлечь сухопутные силы.

«Это будет подобие воздушно-наземной операции, которую мы могли наблюдать в Афганистане и в Ираке. Лёгкой прогулки не будет. На уничтожение северокорейских войск уйдёт около полугода — предположил Корнев. — Наверняка северяне будут оказывать ожесточённое сопротивление, будут проводить диверсионные акции, сражаться за каждый сантиметр земли. Это очень мотивированные солдаты. Недостаток материального обеспечения они будут компенсировать массовым героизмом».

Эксперт глубоко убеждён, что в Пхеньяне отлично понимают катастрофический исход войны и не заинтересованы в эскалации. Постоянное бряцание оружием со стороны коммунистического режима Корнев объясняет необходимостью удовлетворять внутренние запросы, а также расчётом на финансовую и материальную помощь в обмен на переговоры.

«Не думаю, что великие державы, в том числе США, всерьёз готовы к вооружённому столкновению на корейском полуострове. Уж больно велик риск вместо ограниченной операции по свержению режима получить самое кровопролитное столкновение со времён Второй мировой», — резюмировал Корнев.

Источник: nnm.me