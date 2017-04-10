Кто финансировал Вторую Мировую. Пособничество Запада
18:29. 10 апреля 2017 Просмотров - 95 Один комментарий Опубликовал: Neils
70 лет назад был дан старт величайшему побоищу в истории, которое профинансировали Федеральная резервная система США и Банк Англии.
Недавняя резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, полностью уравнивающая роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны, кроме того, что имеет чисто прагматическую цель выкачать из России деньги на содержание некоторых обанкротившихся экономик, направлена на то, чтобы демонизировать Россию как правопреемницу СССР и подготовить правовую почву для лишения её права выступать против пересмотра итогов войны.
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Хороший документальный фильм. Больше бы таких. Все должны знать правду
О кровавом капитализме!