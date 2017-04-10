Финансовая пирамида Вашингтона

Концептуал СМИ Почему Россию «встроили» на нижние «этажи» всемирной «пищевой цепочки»

Фото: Imago/Levine-Roberts/TASS

Пока вы читаете эту статью, Америка задолжает минимум полмиллиона долларов. Кто сомневается, засекайте время и проверяйте по счётчику US NATIONAL DEBT, «мотающему» в реальном измерении. Противники США могут прочесть раз десять — и мне приятно, и американцы «попадут» миллионов на пять (в каждой шутке, есть доля шутки).

Предчувствую — эта публикация не понравится ни «караульщикам», с минуты на минуту ожидающих банкротства Заокеании. Ни её рьяным поборникам, особенно тем, кто в шароварах. Потому что любят они грозить чужим членом и им принципиально, чтобы сей «прибор» был в надлежащем (то есть не лежал) состоянии.

Я благодарен сотрудникам Чикагского федерального банка (один из дюжины, образующих ФРС) и работникам музея Уолл-Стрит, без которых этот материал мог бы и не состоялся. Не ищите полного ликбеза про то, как американцы «докатились до жизни такой» — подробностями насладитесь, или огорчитесь без меня, благо сведений на заданную тему предостаточно. Здесь приводится лишь самое необходимое для понимания дальнейшей перспективы.

Стоит ли бояться новой гонки стратегических вооружений?

К ежесекундно меняющимся цифрам US NATIONAL DEBT вполне применима прибаутка сетевого маркетинга: Но и это ещё не всё! Каждый штат является не «регионом» США, а государством со всеми вытекающими отсюда последствиями, вроде субъектной ответственности и «персональных долгов», по факту тоже «государственных».

Поэтому, когда говорят, мол, каждый американец «задолжал» (то есть делят долги на количество народа) столько-то, надо исходить не только из заимствований федерального правительства США, но и обязательств каждого штата.

Естественно, сюда не относятся финансовые «движения» частного сектора и корпораций, но всё равно по совокупности The United States + конкретный State получается гораздо больше, чем мы привыкли видеть на соответствующих счётчиках.

Тот нюанс, что часть US NATIONAL DEBT относится не к внешним кредиторам, а к внутренним вовсе не означает какой-то там «снисходительности». Попробуйте не доложить в «социальный карман», или «кинуть» граждан США вместе с ФРС, которые тоже покупают облигации — вмиг полетят головушки сенаторов и конгрессменов, да и сам президент не удержится. Если уж и отказывать, то прежде — чужим папуасам, нежели своим аборигенам.

Откуда столько набежало? Элементарно — расходы превышают доходы. Вот лишь один, мелкий штрих. Согласно ежегодной статистике выдачи въездных виз на ПМЖ, самая большая категория (до 60%) приходится на графу «воссоединение с семьями». Приезжают и молодые, и пожилые, ни дня не работавшие на Америку, но, тем не менее, получающие социальный пакет. Это прекрасно политически, зато ужасно экономически. Корабль, каким бы устойчивым он не был, нельзя нагружать до бесконечности. А если этот корабль ещё и всюду суёт свой «нос»…

На текущий момент капитаны полагают — скорее на Солнце закончится водород, чем наступит «перегруз» для США. И главное — своей уверенностью заражают остальных, включая тех, кто находится за бортом. Пока в корабль верят и внутри, и снаружи — он идёт.

«Ужаться», «затянуть пояски», «жить по средствам» — в США не более чем благие намерения. Никому не нужны политики, собирающиеся резко сократить расходы, или столь же резко повысить налоги. Не станет ничего подобного делать и президент Трамп, который видит выход отнюдь не в сокращении общих трат, а исключительно в их перераспределении. Он же пришёл «улучшить», а не «ухудшить».

Трамп рассуждает, как бизнесмен: дескать, хорошо бы иметь мало долгов, чем много. Но тогда — секвестр, а это уронит авторитет ниже плинтуса. Скорей всего, Трамп постепенно проникнется другой логикой. Её суть: федеральный бюджет ни разу не «семейный». Правительству не требуется возвращать долги к какому-то сроку, ибо в отличие от «просто людей», оно не умирает. Поэтому пролонгировать можно и нужно сколь угодно долго. Помните — пока в корабль верят, он идёт!

Однако для веры необходимы подкрепляющие аргументы. Вроде соотношения государственного долга с ВВП. С позиции рядового человека — нонсенс! Поможет ли вам в финансовых повинностях то обстоятельство, что за год вы сделаете каких-нибудь деталей на такую-то совокупную сумму их стоимости? Во-первых, детали — не ваши, а работодателя, или предприятия. Во-вторых, вы получаете не всю прибыль, а её часть, в качестве зарплаты, либо после уплаты налогов. В-третьих, детали надо ещё продать… Существуют и «в-четвертых», и «в пятых» — устанешь перечислять.

«Соотношение государственного долга к ВВП» не более чем умозрительная вещь, если не хлеще: «спекулятивное теоретизирование». Словосочетание придумал не я, а Саймон Кузнец, создавший систему ВВП и сам же сказавший в её адрес: «Корреляция между изменениями ВВП и действительным благосостоянием отсутствует. Не надо заниматься спекулятивным теоретизированием».

«Валовый продукт» предложенный Саймоном Кузнецом, появился в 30-х годах прошлого столетия с сугубо утилитарной целью: чтобы понять — выходят США из Великой депрессии, или нет? Ведь до него никаких «координат» не существовало вовсе. Денежная сумма проданного и купленного за год в отдельно взятой стране — хоть какой-то показатель по сравнению с «ни чем».

А потом из ВВП сделали фетиш, несмотря на предостережения самого творца. Вдумайтесь в «комедию положений», когда долг, номинированный в конкретном выражении, якобы «коррелирует» с годовой суммой проданного и купленного, в структуре которой так мало товаров, и так много услуг по ценам, актуальным исключительно для данной территории. Ничего не напоминает? Вот-вот — «Луна в созвездии Венеры…».

В оправдание пожимают плечами: других-то оценок нет! А откуда ж брать рейтинги, с какого «потолка» их высчитывать? Экономика США «большая» до тех пор, пока в неё верят. А верить намереваются долго, так как для многих лучше «бесконечный ужас», чем «ужасный конец». Поясню.

Физически современных денег не существует, по сведениям банка Англии лишь 5% мировой наличности представлено в материальном эквиваленте. Остальное — электронные записи, цифры на мониторах, как в «гроссбухе» средневекового купца: принесено-выдано. Но у купца в сундуке лежало «не стареющее» золото, а его хоть где храни — мерило оно всегда мерило. А вот, как не потерять «электронные циферки», чтобы за ними что-нибудь числилось, учитывая современную «оборачиваемость» и условность капитала?

Никто никого не заставляет кредитовать США, складывая в этот своеобразный «банк» либо излишки, либо отложенное «на чёрный день». Вы-то сами, выбирая место для семейной «заначки» к кому обратитесь — к банкирам с историей, или предпочтёте рискнуть с «не раскрученными» дельцами? То-то и оно!

Предъявят ли, вдруг, кредиторы, все скопом, претензии к США? Не предъявят! Уже потому, что в «долговых расписках» (казначейских бондах и облигациях) прописан чёткий порядок их погашения. А, если и предъявят — Америке по силам расплатится той валютой, которую она полностью контролирует.

Но тогда и все «взаимодавцы» попадут на гиперинфляцию и столь старательно оберегаемые за океаном «кубышки» обратятся в «пшик». Получается замкнутый круг, когда страны-кредиторы кровно заинтересованы в процветании государства-хранилища. Помните, как вкладчики МММ ратовали за свободу Мавроди?

Главная претензия к экономическим реформам 90-х, отнюдь не в «либерализации» и «приватизации», как может кому-то показаться. А в том, что нас встроили в мировую «пирамиду» на нижние этажи, закрепивши новую «прописку» соответствующими правилами. А теперь приходят «доктора», отрезавшие «ножки» и удивляются: минуло столько лет, а вы до сих пор не танцуете!

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Однако вернёмся к «нашим» американцам. Мне прямым текстом говорили и в Чикагском банке, и на Уолл-стрит, что полностью погашать государственные долги они не станут. Никогда. Ведь, уйдя в ноль, они тем самым лишат остальных жителей планеты Земля превосходного финансового инструмента, к которому все привыкли. Кто же сможет покупать «долговые расписки» США, если США не нужны будут деньги на покрытие бюджетного дефицита? Чувствуете, какое мессианство? Не ради себя стараются — «не отдавая», а ради всех нас!

С другой стороны, куда же деваться-то с «подводной лодки», именуемой «мировой экономикой»! Случись чего, мы (остальное человечество), всё равно их простим! Как один раз уже простили за 15 августа 1971 года, когда президент Никсон объявил о «ВРЕМЕННОЙ» приостановке конвертации доллара в золото из-за длительных периодов дефицита платёжного и торгового балансов США.

Кстати, любое «невыполнение обязательств» это и есть «дефолт», в буквальном переводе этого термина.

P.S. Я сознательно не упоминал в тексте никаких конкретных «триллионов». Потому что они, для сложившихся обстоятельств, не имеют никакого значения. Вообще.

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