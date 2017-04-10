Астероид JO25: что мы о нем знаем и куда он летит

Астероид 2014 JO25, диаметром около 650 метров, уже приблизился к нашей планете на расстояние меньше, чем в 1,8 миллионов километров. Этот относительно крупный околоземный астероид находится сейчас всего лишь в четыре раза дальше от Земли, чем Луна.

Что мы о нем знаем?

Астероид 2014 JO25, диаметром около 650 метров, уже приблизился к нашей планете на расстояние меньше, чем в 1,8 миллионов километров.

Этот относительно крупный околоземный астероид находится сейчас всего лишь в четыре раза дальше от Земли, чем Луна.

NASA назвало астероид «потенциально опасным» — PHA (Рotentially Hazardous Asteroid).

В эту категорию автоматически попадают все астероиды размером более 100 метров и подлетающие к Земле ближе, чем 19,5 расстояний от нее до Луны.

Таким образом, предварительные оценки показывают, что размер астероида примерно в 60 раз превышает диаметр астероида, проникшего в земную атмосферу над Челябинском в феврале 2013 года.

Опасен ли он?

Однако, по словам ученых-астрономов из NASA, он абсолютно ничем не угрожает нашей планете, так как пройдет по безопасной для нее орбите.

Астероид был открыт еще в 2014 году, так что ученые наблюдают за ним уже давно, однако, о структуре объекта им до сих пор ничего не известно.

Зато им можно будет полюбоваться без помощи сложных астрономических приборов.

Объект можно будет рассмотреть во всех подробностях при помощи небольших оптических телескопов, либо даже биноклей (в некоторых регионах) в ночь с 19 на 20 апреля.

После этого JO25 унесется бороздить просторы вселенной далее — космическое тело движется с довольно большой для астероида скоростью.

Как его увидеть?

Если вы правильно высчитаете время и направление, астероид будет виден в вашем регионе как очень медленно движущаяся «звезда».

Хотя из-за расстояния будет казаться, что он движется медленно, на самом деле JO25 перемещается через пространство со скоростью 120 816 километров в час.

Кроме того, астероид можно будет наблюдать в течение нескольких минут, а не секунд, как обычно.

Джанлука Мази, один из итальянских астрономов, причастный к «открытию» астероида, приглашает всех желающих бесплатно присоединиться к наблюдениям в режиме «онлайн» на соответствующей странице.

Немного истории

Небольшие астероиды проходят примерно на таком же расстоянии от Земли по нескольку раз в неделю, но размеры JO25 позволяют сравнить его с астероидом Таутатис, размер которого составлял более 5 км.

В сентябре 2004 года Таутатис также приблизился к Земле на расстояние почти равное четырем «лунным» расстояниям.

Следующее известная астрономом встреча с астероидом сопоставимого размера должна произойти только в 2027 году, когда астероид 1999 AN10 шириной около 800 метров пролетит на одном лунном расстоянии от Земли, то есть около 380 000 километров.

Таким образом, появление JO25 поблизости от Земли станет самым близким подходом этого астероида к планете за последние четыреста лет. Затем JO25 не появится рядом с нашей планетой по меньшей мере в ближайшие пятьсот лет. Мы будем скучать.

Источник: nnm.me