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Ядерная война до нашей эры

20:36. 9 апреля 2017 Просмотров - 723 Один комментарий Опубликовал:

В 1922-м году индийские археологи обнаружили руины древнего города Мохенджо-Даро. Пять тысяч лет назад это был большой центр удивительно развитой для той эпохи Хараппской культуры. Среди руин были разбросаны сплавившиеся куски глины и других минералов, которые в далеком прошлом затвердели и превратились в стекло. Анализ образцов, проведенный в Римском университете и в лаборатории Национального совета исследований Италии, показал, что оплавление произошло при температуре около 1500 градусов. Такая температура возможна только при ядерных взрывах. Получается, что наша история просто движется по спирали, а мы помним лишь последний ее оборот.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 180 162
    Борис 9 апреля 2017 в 20:52 Ссылка Пометить
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    “Если на Марсе и была жизнь, то её уничтожил капитализм”!
    Уго Чавес, президент Венесуэлы

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