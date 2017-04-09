В Южной Осетии сегодня выбирают нового президента

Все 77 избирательных участков на выборах президента Южной Осетии открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦИК республики Кристину Авлохову.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все они выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

«Все 72 участка на территории Южной Осетии и пять за пределами республики открылись в назначенное время», — сказала Авлохова. За пределами страны по одному участку открыты в посольствах в Москве и Сухуме, два — в консульстве Южной Осетии во Владикавказе, а также один в Пригородном районе Северной Осетии. Закроются участки в 20.00 по местному времени.

Источник: news-front.info