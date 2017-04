Теракт в Ватикане! Папа римский умер как христианин!

Несколько дней назад я шокировал большое число людей своей публикацией "Похоже, что взрыв в Питерском метро был заказан "медведевской братвой", напуганной реакцией народа на фильм Навального!". Кто-то едва прочитав уже заголовок этой статьи тут же поспешил обозвать меня сумасшедшим, кто-то сразу вычеркнул из своих друзей, а кто-то внёс в чёрный список... Такая реакция понятна и ожидаема. Ведь я написал нечто немыслимое для многих! Это "немыслимое" — самое первое "окно Овертона" в шкале наших представлений "о возможном и невозможном" в этом мире.

Наше сознание устроено так, что по прошествии некоторого времени, причём порою очень небольшого времени (иногда достаточно переспать с какой-то мыслью!), представление людей о каких-то вещах или явлениях может сильно меняться! И тогда то "немыслимое", что ещё вчера таковым казалось, переходит во второе или в последующее "окно Овертона", и признаётся сначала "радикальным", затем "приемлемым", а потом и "разумным". Некоторые ранее "немыслимые идеи" иногда и вовсе становятся популярными или даже превращаются в норму либо закон!

Сегодня столь же "немыслимым" большинство людей нашей планеты считает заявление главы Ватикана папы римского Франциска I, который во время проповеди 4 апреля 2017 года сказал, что "Христос-Спаситель, принявший на себя перед вознесением на Небо все грехи человечества, стал ДИАВОЛОМ"!

Останется ли для большинства людей эта идея папы римского в категории "немыслимое" спустя неделю, месяц или год? — пока ещё большой вопрос! А ведь такого крутого "инакомыслия" в религиозной истории ещё не было!!!

По сути дела в Ватикане совершён самый настоящий теракт против всего Христианства. Причём его совершил не какой-то там "исламский террорист", а непосредственно глава Римско-католической церкви папа римский Франциск I!

Об этой убийственной новости миру поведало издательство: "СВОБОДНАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА".

«Чем является крест для нас?», озадачился папа Франциск в своей проповеди 4 апреля 2017 года. «Да, это знак христиан, это символ христиан, и мы совершаем крестное знамение, но не всегда мы делаем его хорошо, порой мы делаем его так… потому что у нас есть вера в крест. Для некоторых крест является отличительным знаком принадлежности: “Да, я ношу крест, чтобы было видно, что я христианин”. Это неплохо, однако это не только отличительный знак, типа эмблемы команды, но это память о том, кто стал грехом, кто стал ДИАВОЛОМ, змием, ради нас; кто унизился до полного самоуничижения».

Вот оригинал речи Франциска I на итальянском языке: «Ma cosa è la croce per noi?» è la questione posta da Francesco. «Sì, è il segno dei cristiani, è il simbolo dei cristiani, e noi facciamo il segno della croce ma non sempre lo facciamo bene, alle volte lo facciamo così... perché non abbiamo questa fede alla croce» ha evidenziato il Papa. La croce, poi, ha affermato, «per alcune persone è un distintivo di appartenenza: “Sì, io porto la croce per far vedere che sono cristiano”». E «sta bene», però «non solo come distintivo, come se fosse una squadra, il distintivo di una squadra»; ma, ha detto Francesco, «come memoria di colui che si è fatto peccato, che si è fatto diavolo, serpente, per noi; si è abbassato fino ad annientarsi totalmente».

На такой "мозговой выверт" глава Ватикана Франциск I пошёл ради того, чтобы объяснить всем идею "единократного искупления Христом грехов человечества".

Рассуждая о прочитанном только что тексте из Евангелия от Иоанна (глава 8, стихи 21-30), Франциск обратил внимание верующих на слова Иисуса, сказанные в адрес иудеев: «умрёте во грехах ваших» , которые были повторены им трижды. Затем другие слова Христа, также сказанные в адрес иудеев: «Когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я», папа Франциск соотнёс с первым чтением Мессы (Числ 21, 4-9) с историей «о медном змие». Этого медного змия в качестве панацеи изготовил во время синайского похода Моисей, чтобы укушенные ядовитыми змеями евреи могли получить чудесное исцеление, уже только взглянув на медного змия. Согласно писания, реальных ядовитых змей, безжалостно кусающих евреев, ниспослал на них Господь — в наказание за их ропот и неверие. А Моисей создал "медного змия" в качестве противодействия замыслу Господа.

Почему папа римский Франциск I провёл такую параллель между медным змием, изготовленным в пустыне Моисеем, и между распятым Христом, якобы принявшим на себя "все грехи человечества"? — не ведомо никому. Чужая душа — потёмки! Особенно душа понтифика.

После этого заявления, что "Христос стал дьяволом", понтифик умер как христианин!

Свой вывод про распятого Христа, ставшего дьяволом после взятия на себя всех грехов человечества, Франциск сделал, сославшись на слова апостола Павла, на его 2-е послание к Коринфянам (2 Кор 5, 21), в котором о Христе говорится, что Бог «не знавшего греха сделал грехом» (τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν).

Любопытно, что в Православии, которое пользуется Синодальным переводом Библии, эта же евангельская строка записана иначе: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех».

"Сделал грехом" и "сделал жертвою за грех" — разумеется, не одно и то же! Столь разительное разночтение позволяло и раньше католическим толкователям священного писания говорить, что "Христос, приняв на себя грехи всего мира, сделался сам грехом". То есть, ради спасения человечества он, Спаситель, претерпел смерть на кресте как страшный грешник. Однако, нынешний папа римский Франциск I пошёл дальше всех толкователей Библии. Многократно обыгрывая новозаветную аналогию «вознесения» распятого на кресте Христа с вознесением медного змия, изготовленного Моисеем в пустыне для спасения евреев, он заявил, что, "поскольку медный змий может быть символом змия-искусителя и диавола, то и Христос, приняв вид отца греха, стал диаволом".

Похоже, что своим заявлением, сделанным в ходе проповеди 4 апреля 2017 года, папа римский Франциск превзошёл по "инакомыслию" самого апостола Павла (Савла), чьи "апостольские послания" кто-то включил в Библию в качестве "приложения" к "Новому завету" Иисуса Христа. Впоследствии они были признаны многими философами и богословами — диверсионными.

Иудей Савл, якобы принявший "душою и сердцем" учение Христа, по причине чего он назвал сам себя "христовым апостолом", в своих проповедях, читаемых в Риме многие столетия назад, договорился до того, что сравнил Христа с жертвенным козлом!

Да, да, с козлом! Вот цитата из Библии, где апостол Павел рассуждает об искупительной жертве Христа, якобы принесённой во спасение иудеев, которым ранее он сказал: «умрёте во грехах ваших».

"Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию , однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает осквернённых, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному!" (Евреям. 9: 11-14).

И если здесь Павел (Савл) проявил себя как знаток иудейской религии, описав чудовищные по сути "очистительные ритуалы" иудеев, то далее он уже показал себя как знаток Римского Права и юриспруденции!

"И потому Он (Христос) есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червлёною и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные. Да и всё почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное — лучшими сих жертвами". (Евреям, 9: 15-23).

Итак, иудей Павел (Савл), самоназвавшийся "христовым апостолом", сравнил смерть Христа на кресте с очистительной жертвой "тельцов и козлов", которых иудеи ритуально забивают, чтобы их кровью периодически смывать с себя грехи и проклятия.

Нынешний папа римский, продолжая рассуждать как иудей об искупительной жертве Христа, пошёл ещё дальше Савла и сравнил Спасителя, убиенного по приговору римского прокуратора Пилата, с "медным змием" Моисея и даже с самим дьяволом!

Полный текст речи папы римского Франциска I от 4 апреля 2017 года находится здесь.

И это после недавней встречи Франциска I с главой "Русской Православной Церкви" патриархом Кириллом!

Что это?

Влияние бесед двух религиозных лидеров тет-а-тет?

Или данное заявление папы римского надо оценивать совсем иначе — как явное наступление времени Антихриста?!

9 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

