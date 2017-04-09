Россия. Процветание. Возможно?

Все хотят, чтобы Россия процветала? Думаю, да. Все хотят гордиться страной, в которой живёшь. Но как этого добиться? Как сделать это возможным? Ответы есть. Попробую их систематизировать. Мой опыт управленческого и внедренческого консалтинга — это серьёзный аргумент.

Вводная.

Все системы управления работают примерно одинаково. И эффективные имеют сходные черты.

Джим Коллинз, один из самых выдающихся бизнес-гуру современности, назвал их универсумы. Его исследования показали, что все компании ошибаются одинаково. И успешные компании тоже следуют сходным алгоритмам - универсумам.

Государство - это одна большая корпорация, и универсумы успеха корпораций распространяются так же и на законы управлением государством.



Универсумы Коллинза. Закон первый. Две модели управления.

В мире существует лишь две модели управления. Все остальные подмодели — это частности этих двух.

Модель "Один гений, тысяча слуг".

Преимущества.

Позволяет консолидировать силы в один кулак. Хороша для прорыва, взлета.

Недостатки.

Эта модель, очень распространённая в мире, устаревшая. Эффективна лишь когда лидер харизматичен и реально ведёт за собой, идеен и зажигает идеей других. Тогда ему многое прощают.

Хороша на короткой дистанции. На длинной дистанции подчинённые все больше демотивируются давлением руководителя. И приходится закручивать гайки. Закручивание приводит к отупению руководителей среднего звена и падению эффективности. Новое закручивание приводит к репрессиям. Следующее поколение руководителей работает из страха. Или разбегается в другие места, где такого давления и страха нет. Если есть куда бежать. Корпорация обескровливается, и без талантливых руководителей становится неэффективной, проигрывает в конкурентной борьбе другим корпорациям или государствам.

Чем жестче система, тем более она хрупкая, это как металл. Не гибкое легко сломать.

Модель "Старший среди равных".

Этой моделью пользовался ещё легендарный Король Артур, основатель англосаксонского мира.

Преимущества.

Эта модель возможно лишь когда лидер является руководители пятого, самого высокого уровня.

Такой руководитель сокровище сам по себе. Чем бы он ни руководил, он старается не подавлять подчинённых, не рулит авторитарно. Он ищет талантливых, окружает себя ими, даёт им возможности, спрашивает с них результаты. Но делает это не высокомерно, а с позиции равного. Отсутствие стратегии "я начальник, ты дурак" очень мотивирует людей, но разбег не такой быстрый, как в авторитарной модели. Но зато вскоре система управления вбирает в себя талантливых людей и начинается самогенерация эффективности. И задача руководителя — это подбадривать людей, координировать их усилия, воспитывать их заботливо, а не работать вместо них, раздавая директивы.

Такой руководитель очень быстро становится бизнес-гуру для своих подчинённых. Он ищет себе наместников и воспитывает их, не боясь конкуренции. Таланты, собранные вместе и имеющие свободу действий для достижения поставленных целей, воспитываемые руководителем пятого уровня, как отцом родным, уважают его безмерно и быстро нагнетают такую скорость развития, что конкуренты даже не могут себе представить такой эффективности.

Самое крутое, если руководителю пятого уровня удаётся создать «евангелическую» команду: с прекрасной идеей, ради которой люди будут пахать, забыв обо всем. Как в фильме "Гладиатор" Максимус сказал: "Была мечта, которую мы называли Рим." Ради этой мечты он и его соратники готовы были погибать.

Каждый руководитель пятого уровня ищет такую идею для своих работников. И если находит, они загораются, то их не остановить. Они порвут всех и вся и себя в том числе, но достигнут результата. Эта идея запускает самогенерирующуюся гипермотивацию такую, что противостоять такой группе не в силах никто. Это и есть рецепт успеха.

Теперь как это в России.

Путин пришёл к власти как авторитарный лидер и быстро навел порядок в бардаке. За это получил народное доверие.

Но война закончилась, пришло время смены парадигмы с авторитарной модели на равенство. Нужно было собрать талантливых и дать им рулить. Этого не происходило. Команда не собиралась. А рулили посредственности, и с каждым годом их все больше, и эта серость просто забивала все начинания.

Было много попыток сверху донести идею равенства.

Селигер, Народный Фронт, выборы губернаторов и мэров. Но исполнение всех этих задумок опять упирались в несовпадение формы и содержания. Форма предполагала демократию и выдвижение талантов вверх. А содержание как было авторитарным, так и оставалось. В итоге бюрократизм рос, и отвращение у народа вызывал все более сильное.

Царя спасла война. Возвращение Крыма, проблемы с Украиной вернули доверие граждан, так как все понимают в глубине души, что авторитетное правление оправдано в чрезвычайных ситуациях.

Но расцвет любой корпорации, как мы знаем, возможен лишь при втором типе руководства. Его как не было, так и нет. Все мы заложники наследия авторитарного 70-летнено правления. Мы можем его проклинать, но оно у нас в костном мозге. И 99% руководителей в стране именно таковы. Они не знают второй модели, их ей не учили. И страна буксует.

Выход.

Понять это и начать обучаться более эффективным методам управления. Обучать новую плеяду руководителей. Изменять стиль правления и Царю, ведь все так или иначе на него равняются.

Это как левша, который увидел, что англичане не кирпичом стволы чистят, а шомполами. Новая система управления способна дать множество решений для процветания. Когда людей не гнобят и учат равенству, продвигают талантливых и дают им применять свои способности, оберегают от ошибок и пестуют их эффективность, именно такой подход делает корпорации интернациональными и сверх эффективными.Такой же подход может сделать процветающей и страну.

Пока такой подход не используется, всё бесполезно. Что бы ни делали, какие бы директивы сверху не спускали, получается как всегда.

Модель управления — это корень всех проблем. Изменение её ведёт к быстрой и безболезненной перестройке корпорации и выведению её на новые, гораздо более быстрые рельсы развития. И очень высокую конкурентоспособность.

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Страница автора: https://vk.com/dmitriy_raevskiy