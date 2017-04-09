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Революция 1917 года и положение трудящихся России

09:58. 9 апреля 2017 Просмотров - 37 Один комментарий Опубликовал:

Столетие революции 1917 года вызывает у здравомыслящих патриотов России двойственное чувство. С одной стороны в 1917 году произошло крушение государственности, вследствие чего мы потеряли по разным оценкам 10- 15 млн. человек, территории и  статус великой державы. С другой стороны в результате победы большевиков труд в России реально был освобожден. И не только в России – создание СССР заставило мировых банкиров начать строительство капитализма «с человеческим лицом». Теперь ликвидация советского Союза и альтернативы приводит к тому, что «права трудящихся» начинают сворачиваться по всему миру.

Столетие революции (а для меня Февраль 1917 – это госпереворот, а Октябрь – революция) вызывает двойственные чувства. Крушение страны, гражданская война – так чему же радоваться? Строительство нового общества, где все равны, где нет эксплуатации – так чего же печалиться.

Пожалуй, наиболее правильным отношением к произошедшему, будет извлечение уроков…

4 апреля прошло заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Тема: «Революция 1917 года и положение трудящихся России». Профсоюза оказались единственной организацией, кто системно подошел к вопросу понимания произошедшего в 1917 году и извлечения уроков из нашей истории.

Меня пригласили выступить на Генеральном совете ФНПР. Поскольку историческую подоплеку событий прекрасно и вполне исчерпывающе в своем докладе изложил глава ФНПР Михаил Викторович Шмаков, то я решил сосредоточиться на современном значении и роли профсоюзов в сохранении стабильности в стране.

Видео аудио моего выступления:

Доклад главы ФНПР М.В. Шмакова:

Тестовую версию доклада главы ФНПР можно найти здесь

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 6427 5219
    СВАРОЖИЧ 9 апреля 2017 в 10:25 Ссылка Пометить
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    Да от докладов и говорильни пользы много. Сразу всё поменяется и станет как нужно. Название Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) улыбнуло до не могу. Независимые. От кого? От своих рабочих что ли? Профсоюзы залог стабильности? Ну тогда аптеки это залог здоровья а алигархи залог процветания. Алигархов.
    Мир катится хер его знает куда, а они собрались потрындеть. Заняться по ходу больше не чем.

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