Столетие революции 1917 года вызывает у здравомыслящих патриотов России двойственное чувство. С одной стороны в 1917 году произошло крушение государственности, вследствие чего мы потеряли по разным оценкам 10- 15 млн. человек, территории и статус великой державы. С другой стороны в результате победы большевиков труд в России реально был освобожден. И не только в России – создание СССР заставило мировых банкиров начать строительство капитализма «с человеческим лицом». Теперь ликвидация советского Союза и альтернативы приводит к тому, что «права трудящихся» начинают сворачиваться по всему миру.



Столетие революции (а для меня Февраль 1917 – это госпереворот, а Октябрь – революция) вызывает двойственные чувства. Крушение страны, гражданская война – так чему же радоваться? Строительство нового общества, где все равны, где нет эксплуатации – так чего же печалиться.

Пожалуй, наиболее правильным отношением к произошедшему, будет извлечение уроков…

4 апреля прошло заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Тема: «Революция 1917 года и положение трудящихся России». Профсоюза оказались единственной организацией, кто системно подошел к вопросу понимания произошедшего в 1917 году и извлечения уроков из нашей истории.

Меня пригласили выступить на Генеральном совете ФНПР. Поскольку историческую подоплеку событий прекрасно и вполне исчерпывающе в своем докладе изложил глава ФНПР Михаил Викторович Шмаков, то я решил сосредоточиться на современном значении и роли профсоюзов в сохранении стабильности в стране.

Видео аудио моего выступления:

Доклад главы ФНПР М.В. Шмакова:

Тестовую версию доклада главы ФНПР можно найти здесь

Источник: nstarikov.ru