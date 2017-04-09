Разведопрос: Егор Яковлев о достижениях большевиков
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Хронометраж выпуска:
1:55 – Про народонаселение Российской империи
4:35 – Проблема пространств Российской империи
7:56 – Про Столыпинскую реформу
18:00 – Про проблему безграмотности населения в царской России
21:42 – Большевики и образование
29:20 – Про план ГОЭЛРО
37:37 – Результаты развития экономики России перед Первой мировой войной
53:03 – Про заговор Якоба Шиффа
55:19 – Про еврейские погромы в Российской империи
58:18 – Про “дело Бейлиса”
1:03:18 – Про американские деньги Льва Троцкого
1:15:28 – Про канонизацию Николая II
1:17:31 – Мнение про фильм “Матильда”
1:19:22 – Про фильмы “Утомлённые солнцем”
1:23:46 – Про Николая и Кшесинскую
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com