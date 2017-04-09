Разведопрос: Егор Яковлев о достижениях большевиков

Хочу поддержать исторические ролики Егора Яковлева!

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Хронометраж выпуска:

1:55 – Про народонаселение Российской империи

4:35 – Проблема пространств Российской империи

7:56 – Про Столыпинскую реформу

18:00 – Про проблему безграмотности населения в царской России

21:42 – Большевики и образование

29:20 – Про план ГОЭЛРО

37:37 – Результаты развития экономики России перед Первой мировой войной

53:03 – Про заговор Якоба Шиффа

55:19 – Про еврейские погромы в Российской империи

58:18 – Про “дело Бейлиса”

1:03:18 – Про американские деньги Льва Троцкого

1:15:28 – Про канонизацию Николая II

1:17:31 – Мнение про фильм “Матильда”

1:19:22 – Про фильмы “Утомлённые солнцем”

1:23:46 – Про Николая и Кшесинскую



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com