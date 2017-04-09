Главная » Видео, История, Мировоззрение

Разведопрос: Егор Яковлев о достижениях большевиков

12:40. 9 апреля 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Хочу поддержать исторические ролики Егора Яковлева!
https://oper.ru/donate/yakovlev
Хронометраж выпуска:
1:55 – Про народонаселение Российской империи
4:35 – Проблема пространств Российской империи
7:56 – Про Столыпинскую реформу
18:00 – Про проблему безграмотности населения в царской России
21:42 – Большевики и образование
29:20 – Про план ГОЭЛРО
37:37 – Результаты развития экономики России перед Первой мировой войной
53:03 – Про заговор Якоба Шиффа
55:19 – Про еврейские погромы в Российской империи
58:18 – Про “дело Бейлиса”
1:03:18 – Про американские деньги Льва Троцкого
1:15:28 – Про канонизацию Николая II
1:17:31 – Мнение про фильм “Матильда”
1:19:22 – Про фильмы “Утомлённые солнцем”
1:23:46 – Про Николая и Кшесинскую

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Он вам не Леха
Редакция Делового сообщества детально изучила нашумевший фильм ФБК и воскресные митинги в России.Думаем, не стоит рассказывать почтенной аудитории, что означает фраза «Он вам не Димон». Листовки с приглашением на митинг с аналогичным названием были ...
Казачество, как ядро русского духа и сопротивления, должно быть сожжено в пламени социальной революции
... самопожерт­вовать, — и это тоже достижение, и во многих случаях большее...восстали.Пошла цепная реакция. Сотник Егоров поднял по казачьему сполоху 2... поддерживая материально горские Национальные советы, большевики начали тщательно вытравлять остатки казачьего...
"Обыкновенный большевизм".
... правдой, фильм о том, как большевики разрушали Россию, как уничтожали русский...
Гундяев: славяне варвары, люди второго сорта, почти звери
Источник
Янукович и майданутые заодно?
А Запад заинтересован в фашизации Украины? Ну, а как же! Он же и стремится осколки СНГ иметь в виде фашистских государств с высшими фашистами, хранящими украденное в банках Запада и имеющих «хатинку у Канадi». Западу всегда легче договориться с одним ...
Ввод российских войск для защиты Новороссии – за и против
...), жизнь скучна втройне. Фаза 1: достижение абсолютного господства в воздухе, подавление... тысячи беженцев не дадут соврать. Егор Просвирнин Источник http://via-midgard...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>