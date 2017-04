Преступление — новое право чернокожих

Пока чернокожие остаются постоянными жертвами неумолимого белого расизма, полиция не должна их преследовать, суды присяжных не должны выносить им приговоры, судьи не должны определять им меру наказания, школы не должны их наказывать, а белые жертвы не должны жаловаться на преступность и насилие чернокожих, которые перехлестывают через край.

Именно так сегодня все чаще говорят законодатели, ученые и, конечно, репортеры, видя в этом рецепт «совершенствования нашей системы правосудия».

Очередные сентенции такого рода прозвучали несколько дней тому назад из уст бывшего федерального прокурора, а ныне профессора права из Джорджтаунского университета Пола Батлера (Paul Butler), который все разложил по полочкам для расово непросвещенных:

«Если вы придете в суд округа Колумбия, у вас возникнет впечатление, что белые не совершают преступления, — сказал Батлер. — Белые не употребляют наркотики, не дерутся и не воруют, потому что в суде можно увидеть только афроамериканцев».

Прежде чем вы поспешите отправить своих детей на учебу к Батлеру в Джорджтаун (или если вы не верите, что существуют столь неправдоподобные в своей нелепости высказывания), вам следует послушать разглагольствования этого заслуженного профессора на видео Racial Jury Nullification at Georgetown Law (Джорджтаунский факультет права об отмене приговоров расовыми жюри присяжных).

Батлер никогда не увидит в столичном суде тех афроамериканцев, которые в вашингтонском метро превратили в кровавое месиво белого мужа одной из руководительниц Национального общественного радио (NPR). Я писал об этом на страницах American Thinker, а вот NPR не обмолвилось об этом ни словом.

Не найдет там Батлер и тех чернокожих, которые напали на продюсера NPR из Кентукки, приехавшего в столицу по делам. Вы можете найти подробности об этом случае в бестселлере Don't Make the Black Kids Angry (Не злите чернокожую молодежь). Но не в программах NPR. Да, профессор, преступность чернокожих в Вашингтоне перехлестывает через край точно так же, как и в остальных американских городах. И даже больше.

Батлер говорит, что в Америке есть две судебные системы: одна для белых, а другая для черных. Он предлагает устранить эту несправедливость, предоставив расовым жюри присяжных право вето на выносимые судебные решения, и тем самым дать новые права черной преступности. «Я призываю всех присяжных заседателей отказываться от вынесения приговора, если они считают, что полиция или обвинение в том или ином деле пересекли красную черту», — заявляет профессор.

В обоснование своих заявлений Батлер приводит информацию Национального института здравоохранения, который отмечает, что чернокожие и белые употребляют наркотики в одинаковых количествах, однако черных арестовывают и осуждают во много раз чаще, чем белых наркоманов.

Что и требовалось доказать.

Расизм в судах бесчинствует, а если вы этого не видите, значит, вы тоже из этого лагеря. Это величайшая ложь современности, и вот почему.

Национальный институт здравоохранения и все прочие, кто повторяет это ложное утверждение, используют информацию, собранную Бюро переписи. Иногда вместо заполнения опросных листов Бюро переписи ходит по домам и задает жильцам некоторые вопросы, в том числе, употребляют ли они наркотики.

Когда такое случается, черные и белые отвечают по сути дела одинаково, и в тех же количествах.

Это называется добровольное предоставление сведений, и сводится оно к следующему: можно ли доверять наркоманам, можно ли верить, что они говорят правду о себе и о наркотиках? Короткий ответ — нет. Но есть и длинный ответ. Когда вы действительно проверяете людей, врачи могут сказать, что есть два показателя правдивости человека, отвечающего на вопросы об употреблении наркотиков. Первый показатель: давно ли он вышел из тюрьмы?

И второй показатель: чернокожий ли ваш респондент?

Да, именно так говорят врачи.

Вот краткая выдержка из материалов исследований, которые приводит автор книги Don't Make the Black Kids Angry:

Врачи из Университета Джонса Хопкинса на самом деле выяснили, что произойдет, если проверить надежность и правдивость ответов чернокожих об употреблении ими марихуаны и прочих наркотиков. В Балтиморе, штат Мэриленд, они провели опрос 290 афроамериканцев, которые лечатся от гипертонии. Опрос показал, что сообщаемые ими сведения о незаконном употреблении наркотиков далеко не всегда правдивы и надежны.

Лишь 48 респондентов признались в употреблении наркотических веществ, хотя анализы мочи показали, что наркоманов среди них 131 человек. Итак, когда люди добровольно сообщали сведения о себе, число наркоманов равнялось 16 процентам. А с анализами 45 процентам. Вот так. Есть и другие исследования.

По данным научного медицинского журнала Addictive Behaviors, были проведены опросы чернокожих и белых респондентов на тему употребления кокаина. Когда их результаты сопоставили с анализами мочи, оказалось, что употребляющие кокаин афроамериканцы (по объективным результатам анализов) в шесть раз реже говорят правду о своей привычке, нежели белые.

В переводе это означает следующее. Когда черных и белых опрашивают, они примерно в равных количествах сообщают об употреблении кокаина. А когда их проверяют, оказывается, что черные употребляют кокаин в шесть раз чаще. И лгут об этом.

А вот еще кое-что из этого научного журнала: «В настоящем исследовании также были выявлены показатели несоответствий между добровольным предоставлением информации и анализом волос. Расовая принадлежность оказалась самым заметным показателем расхождений между сообщениями людей и реальным употреблением наркотиков».

«Даже с учетом всех прочих факторов между добровольным предоставлением сведений и результатами анализа волос у афроамериканцев было обнаружено больше несоответствий, чем у остальных. Эти результаты соответствуют данным прежних исследований».

«При проведении обширного исследования среди молодежи (в возрасте от 9 до 20 лет) также было зафиксировано сокрытие информации об употреблении кокаина на основе анализа мочи. По сравнению с белыми, употребляющие кокаин афроамериканцы (по позитивным результатам анализов) в шесть раз реже говорят правду об использовании кокаина с учетом всех прочих факторов».

Вряд ли в этом есть что-то новое. Спросите любого полицейского, что бывает, когда они останавливают чернокожих по той или иной причине, начиная с обычной проверки водительских прав и кончая расследованием убийств. «99 процентов говорят, что мы делаем это исключительно из-за того, что они чернокожие». Об этом за последние пять лет мне в один голос говорили десятки действующих и отставных полицейских.

То, чего добивается Батлер, существует уже во многих городах. Это имеет свое название: суд присяжных Бронкса. Такие суды в составе чернокожих заседателей имеют тенденцию не признавать виновными чернокожих обвиняемых. Даже голливудский суперлиберал Дэвид Саймон (David Simon) был вынужден признать это в своей вышедшей в 2013 году книге:

Влияние расы на судебную систему повсеместно признают как прокуроры, так и адвокаты, как черные, так и белые, хотя в суде этот вопрос поднимается очень редко. Но расовый вопрос все равно молчаливо присутствует в суде. Он оказывает воздействие почти на каждое жюри из 12 человек, которые заседают в совещательных комнатах Балтимора.

Как-то раз произошло нечто из ряда вон выходящее. Чернокожая женщина-адвокат, выступая с заключительными аргументами перед жюри присяжных, в котором были только черные, показала на свою руку и заявила под возмущенный шепот двух белых детективов с галерки: «Братья и сестры, я думаю, всем нам понятно, в чем суть этого дела».

В салоне красоты в Кливленде одна чернокожая клиентка рвала и метала, крича на управляющую, которая пыталась ее успокоить. Потом она начала ее бить, и била, пока не прибыла полиция.

А после этого она разместила в сети видео, которое очень быстро набрало популярность. «Со мной нельзя так поступать, — сказала она. — Я чернокожая… А вы белые, и вы ни хрена не знаете».

Спустя несколько дней группа протестующих устроила митинг и напомнила репортерам, что распускать руки против чернокожей женщины незаконно, каковы бы ни были причины. Даже если она пытается вас обворовать.

В Филадельфии Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения требует, чтобы окружной прокурор привлек к ответственности бизнесмена азиатского происхождения, который преследовал, а потом застрелил чернокожего грабителя с ножом, пытавшегося скрыться — причем вместе с деньгами этого бизнесмена.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения вместе с сотням родителей и различных организаций со всей страны задает вопрос: с какой стати вооруженные люди должны защищаться от чернокожих с недобрыми намерениями? Это как из той истории про сестру, которая заявила, что нельзя было стрелять в ее брата, грабившего дом: «Где еще он возьмет деньги?»

Или из другой истории про родителей, раскритиковавших работника Pizza Hut за то, что он выстрелил в их сына, когда тот пытался ограбить заведение. Ведь это не его деньги, да и вообще — страховка все покроет.

Преступность стала новым правом и нормой для чернокожих.

В Джексоне, штат Миссисипи, чернокожий член городского совета заявил, что афроамериканские лидеры этого города должны призывать своих соплеменников «бросать камни, кирпичи и бутылки» в полицейских, если те преследуют черных преступников. «Это подаст им сигнал о том, что они нам тут не нужны», — сказал он.

Этот член городского совета также хочет, чтобы налогоплательщики Джексона оплачивали все то, что украдут или награбят чернокожие граждане. Тогда сама собой отпадет необходимость в полицейском преследовании «детишек», совершивших преступление. Хотите верьте, хотите нет. Но если не верите, посмотрите это видео: Crime Is The New Black Entitlement(Преступление — это новое право чернокожих).

Следующая остановка — Мэдисон, штат Висконсин. Чернокожий пастор, ранее работавший в Висконсинском университете, а сегодня заседающий в суде, повторил мысль деятеля из городского совета Джексона об аресте черных преступников. «Мне кажется, просто нельзя возбуждать дела против людей, совершающих кражи в WalMart, — заявил этот судья из округа Дейн по имени Эверетт Митчелл (Everett Mitchell). — Я думаю, что эта сеть, как и все прочие сетевые магазины со страховками, не должна использовать это в качестве оправдания агрессивных действий полиции».

«Они все время это делают, чтобы оправдать жестокие действия полиции против наших детей», — сказал судья.

Жестокие действия полиции в прошлом году стали животрепещущей темой для демократов во время предвыборной гонки. Берни и Хиллари пытались перещеголять друг друга в сочувствии к несчастным чернокожим преступникам с их тяжелой судьбой. Хиллари твердила о том, что «без достаточных на то оснований» в тюрьмах находится больше черных, чем белых. А Берни любил пройтись по поводу расистской полиции, которая превышает свои полномочия.

«Нам надо покончить с практикой чрезмерного полицейского контроля в афроамериканских кварталах, — заявил Берни во время дебатов демократов в Милуоки. — На самом деле, и афроамериканцы, и белые курят марихуану примерно в одинаковых количествах. Но чернокожих арестовывают за марихуану в четыре раз чаще, чем белых».

Это тоже большая ложь. Но тысячи репортеров и государственных служащих с готовностью ее повторяют, хотя там нет и намека на правду.

А теперь направимся в Филадельфию, чтобы послушать судью Уэйна Беннета (Wayne Bennett), который ведет блог Field Negro. Беннет недавно прочитал одну из колонок великого Томаса Сауэлла (Thomas Sowell), где тот ведет речь о скромном вкладе вашего покорного слуги в преступность чернокожих и в журналистские запирательства.

Сауэлл хотел понять, как преступность могла стать новым правом чернокожих. Беннет представил популярное объяснение: белые это заслужили.

«Как бы жестоко ни вела себя чернокожая шпана по отношению к белым людям, это никогда не сможет полностью компенсировать то насилие, которое на протяжении всей истории нашей страны белые творили против цветных».

Этот человек мог стать достойным напарником бывшего президента США и тысяч других людей, которые работали на него и превратили в норму расовую враждебность между черными и белыми.

Школы стали одним из самых активных фронтов в борьбе за преступность как право чернокожих.

На протяжении восьми лет администрация Обамы предупреждала школьное руководство по всей стране, что нет никакой разницы между чернокожими и белыми детьми в вопросах поведения и оценок. Поэтому любая разница в поведении и успеваемости может быть вызвана только одной причиной: расизмом белых.

Вследствие этого школы прекратили вызывать полицию, когда там совершались правонарушения типа употребления наркотиков и хулиганских действий. На смену полиции пришло восстановительное правосудие. Что это такое? Много болтовни и много обещаний никогда так больше не делать. Мэр Нью-Йорка на прошлой неделе отдал распоряжение городским школам «прекратить регистрировать» то, что школьное руководство называет мелкими правонарушениями, такими как употребление наркотиков и прочее неправомерное поведение.

Причина этого известна всем учителям и администраторам в американских школах. Чернокожие ученики это жертвы белого расизма в классе, который вынуждает учителей беспричинно к ним придираться. В результате они ставят им плохие оценки и часто отстраняют от занятий.

Такого больше не будет.

Список чиновников, призывающих сделать преступления новым правом чернокожих, очень длинный, и он постоянно увеличивается. В Канзас-Сити народ так полюбил своего мэра Эммануэля Кливера (Emmanual Cleaver), что назвал его именем скоростную автостраду.

Теперь он конгрессмен и активный член организации афроамериканских законодателей «Черный кокус». Все члены этого кокуса в тот или иной момент заявляли: черные и белые совершают одинаковое количество преступлений, но черных арестовывают чаще. Причина тому одна: в районах, где живут чернокожие, слишком много полиции.

«Выведите полицию из кварталов, где проживают чернокожие, и разместите ее в белых кварталах. Вы увидите, что показатели преступности везде одинаковы», — снова и снова заявляют эти законодатели.

В Канзас-Сити чернокожие в большом количестве и с завидной регулярностью совершают набеги на развлекательный центр Country Club Plaza. Там они устраивают потасовки, громят магазины и наводят беспорядок.

Во время одного из визитов в свой родной город Кливер сказал местному репортеру, что он против введения комендантского часа, из-за которого бесчинства чернокожей толпы в Country Club Plaza будут объявлены вне закона, потому что «многие чернокожие детишки разозлятся». Колин Флаэрти — автор бестселлера компании Amazon «Не злите чернокожую молодежь».

========================================================

После прочтения вопрос о правдоподобности и надобности закупок десятков тысяч гробов отпадает. США идут по наклонной к сегрегации, через бойню.

Самый сок же как всегда в комментариях к первоисточнику.

Вот несколько колоритных.

Weave A funny thing happened to me while I was being told I was a racist, over and over, for the past 9 years: I became one. I did not used to even think about the difference in races. Now I am absolutely positive it's true. We are not the same.

Забавное дело произошло со мной за последние 9 лет что меня называли расистом: я им стал. Раньше о разнице между расами даже не думал. Теперь абсолютно уверен что она есть. Мы не одинаковы.

The Gentle Grizzly Four years in the Navy cured me of my we're-all-the-same nonsense. I've since worked with and employed some great folks who happened to be black. The majority of the @$$h0le blacks had ghetto names and spoke with that cadence and attitude unique to so many American blacks.

4 года в ВМФ вылечили меня от ахинеи мы-все-одинаковые. С тех пор работал и нанимал отличных ребят, которые были черными. Большинство негодных черных имеет имена из гетто и говорит с акцентом и отношением уникальным для многих черных Америки.

califjim A black man in Baltimore was the victim of white racism and riots were the result is a complete and utter lie!

The police department in Baltimore is majority black, the city council is majority black, the District Attorney is black as is the mayor, the Attorney General and the president of the US were all black yet the blacks of Baltimore rioted, looted and threw bricks at the police claiming white racism.

Cranial rectal inversion is the norm among leftist in this benighted nation. Even when the entire power structure of a city, county and country is black when a black man dies in police custody the entire left screams racism and the MSM plays along!

Черные в Балтиморе были жертвами белого расизма и погромы стали следствием — это полная и явная ложь. Полицейский департамент в Балтиморе на большую часть черный, городской совет тоже, окружной прокурор такой же черный как и мэр, генеральный прокурор и президент были тоже черными и тем не менее черные Балтиморе устроили беспорядки, мародерствовали и швыряли камнями в полицию, заявляя о белом расизме.

Жопоголовная инверсия норма среди леваков в этой погруженной во тьму нации. Даже когда все структуры власти в городе, округе и стране черные, когда умирает черный в заключении у полиции, все левые кричат о расизме, и СМИ подыгрывают им.

willspeaks Yes, but there is a white man somewhere! So….

Да, но там где-то есть белый! Так что…

steveintampa Blacks self segregate into a tribal mentality, and simply do not wish to assimilate into a homogenous American culture.

The democrats have done a great job funding their efforts, to the point of their long term care in facilities that range from public housing, public schools, to the judicial systems, jails and prisons. Those who are not outwardly criminal might find government employment through equal opportunity programs.

If blacks think the deck is stacked against them, they can thank the democrats

Черные само сегрегерируются в племенную ментальность и просто не хотят ассимилироваться в однородную американскую культуру.

Демократы проделали отличную работу финансируя эти усилия, до точки их долговременной опеки в учреждениях варьирующихся от государственного жилья и школ до судебной системы, сизо и тюрем. Те кто не выглядят уголовниками могут найти работу на госслужбе через программу равных возможностей. Если черные думают, что колода подтасована против них, могут винить в этом только демократов.

jimmyslippers They may be a lost cause, but the new Muslim refugees will work out great!

Они должно быть пропащий случай, но с новыми мусульманами должно сработать отлично.

Irishwren A very large part of the reason that the education system fails is that, once Black children reach a certain age, too many of them act like ferals and refuse to participate in education. They disrupt the classroom in a hundred ways, refuse to listen, study, or do work. They are passed through grade levels without accountability. I'm not saying all because that wouldn't be true but way too many.

Очень большая часть причины, по которой система образования сбоит в том, что как только черные дети достигают определенного возраста, слишком многие из них ведут себя как одичалые и отказываются участвовать в обучении. Они отвлекают класс сотнями способов, отказываются слушать, учиться, или работать. Их переводят из класса в класс (на следующий год) без выставления оценок. Я не говорю что всех, потому что это было бы не правдой, но слишком многих.

Cybergeezer; In Trump I Trust Discipline, as I'm sure you know, is a foundation to education. Remove discipline, and you sabotage education; Which is obviously a goal of the Democrat Party USA.

Дисциплина, как я уверен, вы знаете, это основа образования. Уберите дисциплину и вы саботируете образование. Что очевидно является целью Демократической партии США.

nmaab I taught electrical safety to the kids at a mostly black school as a public service of our Utility company. I noticed an eight foot chain-link fence around the school and asked a teacher if that was to keep kids from cutting class. She told me it was to keep parents from bringing in drugs so their kids could sell them to other kids.

Я преподавал ОБЖ детям в основном черной школе как общественный рабочий от нашей Обслуживающей компании. Я заметил 2.5 метровую изгородь вокруг школы, и спросил учителя, это для того чтобы дети не прогуливали занятия. Она сказала мне, что это для того чтобы не дать родителям приносить детям наркотики, чтобы они могли продать их другим детям.

TheImaLiz Some black children don't want to be criticized for "acting white" by their peers for getting an education.

Некоторые черные дети не хотят быть подвергнутыми критике за то что ведут себя "как белые" со стороны своих однокашников, за то что пытаются получить образование. (Это просто песня. Мы больше не рабы — зачем нам учится)

David Hamelech If only there was a way to channel this new Entitlement so that it would affect only left wing liberals. Old saying — "A liberal is a Conservative who hasn't been mugged yet."

Если бы только был способ направить это новое Право (речь про заголовок статьи право на преступление) так чтобы оно задело только левых либералов. Старая поговорка. Либерал — это консерватор, которого еще не грабили.

JamesWH (Здесь все прекрасно) It gets better. Down here in the Tampa area, the parents of black teen age girls who drowned after driving a stolen car into a pond are suing the police for not doing more to try and save them.

Это только цветочки. У нас в Тампе родители девочек подростков, которые утонули, после того как заехали в пруд на угнанной машине, судятся с полицией за то, что те не сделали большего и не спасли их.

BoDeen Carte Noire is the new Carte Blanche. My job takes me into predominately black communities and something I noticed there puts to rest the whole black/white equal crime lie. If there is no more crime why are there so many burglar bars? You see them on houses, on businesses, ON CHURCHES! I doubt it's a fashion thing. I understand they are quite expensive. Then there is the problem of escaping the building in an emergency. Why are they not necessary in white neighborhoods?

Черное новое белое. Моя работа приводит меня в основном черные районы, и я кое что заметил, что разоблачает эту ложь про одинаковый уровень преступности у белых и черных. Если преступности не больше чем везде, почему всюду решетки на окнах? Вы видите их на домах, магазинах, и даже на церквях! Сомневаюсь что дело в моде (остряк). Я так понимаю они достаточно дорогие, создают проблемы для экстренного покидания здания. Почему в белых районах в них нет необходимости?

Ray Separate the races and religions and America will have peace! The American experiment that includes forced integration and diversity has completely failed. Let's just accept this fact and move on.

Разделить расы и религии, и Америка обретет мир! Американский эксперимент который включал интеграцию полностью провалился. Давайте просто примем этот факт и двинемся дальше.

Skedaddle1 Update to Colin's mention of KC's Country Club Plaza. When our current Mayor Sly James (black) went to the Plaza one weekend evening to show that it was perfectly safe and black kids were well-behaved, shots rang out and his security detail shoved him into some bushes. I never heard of him going back there on "diverse" weekend evenings and the "teens" have continued their crime spree unabated.

Свежачок про упомянутый Колином(автором) ТЦ в Канзас-Сити. Когда наш текущий мэр Слай Джеймс (черный) пошел туда в выходные вечером, чтобы показать, что там абсолютно безопасно и черные детишки законопослушные, раздались выстрелы и его охрана засунула его в какие-то кусты. Я никогда не слышал о том, чтобы он ходил на эти вечера "разнообразия" снова (в этно/культурном контексте), и "подростки" продолжили их криминальные подвиги с неизменным напором.

EWeatherWax (Для любителей статистики)

Using numbers from the Census Bureau and the Department of Commerce:

Total Population of whites (non-Hispanic) in the US: ~195,300,000 Number of whites on welfare: ~11,405,668

Percentage of the white population on welfare: 5.84%

Total population of blacks in the US: ~40,920,000 Number of blacks on welfare: ~27,020,618

Percentage of the black population on welfare: 66.03%

I was shocked by these numbers. I still am. Welfare in this case includes food stamps, housing assistance, TANF, SSI and other general assistance from a variety of smaller programs.

Цифры из Бюро переписи населения и Департамента комерции:

Для белых (не испанцев) Всего 195,300,000/ На пособии 11,405,668/ В процентах 5,84%

Для черных 40,920,000/На пособии 27,020,618/В процентах 66,03%

Я до сих пор шокирован(а) этими цифрами. Пособия включают талоны на еду, помощь при съеме жилья, TANF, SSI и другую общую помощь от различных меньших программ.

FredX Why work? It only leads to self-respect.

А зачем работать? Это ведет только к самоуважению.

EWeatherWax Exactly. There's something like 39 states where welfare pays more than an $8 an hour job.

Верно. Есть примерно 39 штатов где соц выплаты дают больше чем оплачиваемая $8 за час работа.

Хорош. Там еще много по ссылке на оригинал, что-то около 580 комментариев.

Есть пересекающиеся с тем что в европе с бешенцами происходит:

История с дочкой мэра, которую изнасиловали, потому что она ходила помогать в один из центров содержания, повторилась в америке только, там девочку замучили и убили, а родители были горды тем что их дочка выполнила свой долг (перед кем?) и ни о чем не сожалели.

Делают вывод: Либерализм — суицидальный культ.

Джесси Джексон упомянутый в статье(защитник прав черных) процитирован.

"There is nothing more painful to me at this stage in my life than to walk down the street and hear footsteps… then turn around and see somebody white and feel relieved."

"Нету ничего более болезненного для меня на данном этапе жизни, чем идти по улице и слышать шаги… потом обернуться и увидеть какого-то белого и почувствовать облегчение."

Защитник прав черных боится черных! Это клиника, натуральная шизофрения.

Использованные источники:

Inosmi.ru Преступление — новое право чернокожих

AmericanThinker.com Crime Is the New Black Entitlement

Источник: nnm.me