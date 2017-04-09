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Полезное — рядом

09:58. 9 апреля 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:
Полезное — рядом

С детства мне запомнилось это необычное растение. Невзрачный крошечный кустик с перистыми листьями и занятными “ушками”, которые можно было слегка отслоить от стебля — так, чтобы они держались на тоненькой полоске — и легонько встряхнуть подготовленный таким образом стебелек. Раздавался тихий шорох, как от забитой пылью старой погремушки. Собственно, именно погремушками мы его и называли в детстве, и только потом я узнала, что растение на самом деле носит интересное название — пастушья сумка.

 

Легенда имени

Как только ее не называют! В народе раньше были распространены такие имена, как ложечки, сумочник, сердечная трава, куриная гречка, мысочки, тоболки, грицыки. Последнее название родом с Украины: есть даже легенда, объясняющая его появление.

В незапамятные времена жил на свете пастух по имени Грицько. На его стадо напали волки, и, защищая буренок, пастушок вступил в неравную схватку с волками. Каким-то чудом ему удалось прогнать серых, но при этом у юноши была сильно повреждена нога, а кровь никак не удавалось остановить. Грицько передрал всю одежду, стараясь “затворить” кровь, но у него ничего не получалось. Тогда в сердцах он сорвал первый попавшийся пучок травы, и приложил к ране. Как любят говорить воцерковленные — свершилось чудо! — кровь остановилась. К этому моменту на место схватки прибежали жители села: они увидели, что коровы вернулись домой раньше времени, и, заподозрив неладное, кинулись на выручку. Грицько показал им растение, и селяне с удивлением заметили на нем крошечные плоды, очень похожие на сумку пастуха. С тех пор и звали растение или грицыками, или, что гораздо чаще — попросту пастушьей сумкой.

Где искать, что собирать

Как обычно и бывает, такой кладезь витаминов, как пастушья сумка, найти легче простого. Хотя бы потому, что растение — абсолютный коспополит, и его нет разве что за полярным кругом. В России встречается везде, но вот откуда оно взялось — история умалчивает. Так как пастушья сумка является рудеральным растением (то есть, по сути, сорняком), то и найти ее проще всего на мусорках и вдоль дорог. Разумеется, для лекарственных целей собранную в этих местах траву использовать нельзя, но в качестве ознакомления — вполне пойдет. Можно ее встретить и на огороде (и желательно, чтобы встреча произошла до того, как “сумочки” с семенами распространятся по всему участку и заполонят полезное пространство — с одного кустика может быть до 70 тысяч семян!). К сбору растения приступают, когда пастушья сумка начинает цвести — примерно в мае. В качестве сырья используется вся надземная часть — стебли, листья и цветки. Собранные растения сушат в тени, так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Хранят три года.

Область применения

Как становится понятно из легенды, с давних пор люди заметили кровоостанавливающие свойства пастушьей сумки. Помимо внешних ран, растение применяется и при внутренних кровотечениях, включая маточные, легочные и почечные. Кроме того, пастушья сумка способна понижать артериальное давление, а потому ее часто рекомендуют страдающим от гипертонии. Для этого готовят настой из 10 г сырья на стакан воды, и принимают его по одной столовой ложке после еды. Растение используется при катаре и язвенной болезни желудка, воспалении мочевого пузыря, туберкулезе, простуде, камнях в желчном пузыре — всего и не перечесть! На Тибете пастушью сумку ценят за противорвотные свойства, в Таджикистане — за болеутоляющие и ранозаживляющие.

Откуда в таком маленьком растении (высота стебля очень редко достигает 40 см) столько возможностей? Все это благодаря веществам, входящим в его состав. Каждая часть пастушьей сумки содержит витамины А, В2, С, К, кумарин, алкалоиды, смолы, пептиды, калий, каротины, соли фосфора и кальция, флавоноиды. Последние оказывают положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы, так как улучшают эластичность стенок сосудов и не допускают развития атеросклероза. В семенах почти 40% жирного масла, которому можно найти техническое применение. Листья обладают прекрасными противомикробными свойствами, и используются для обработки ран. Как и у любой “панацеи”, у пастушьей сумки есть свои противопоказания: нельзя использовать препараты на ее основе при беременности, геморрое, повышенной свертываемости крови, скудных менструациях и тромбофлебите.

“Пастушья” кулинария

Будучи рудеральным растением, пастушья сумка абсолютно неприхотлива к почвам. Этим воспользовались в Китае: там растение разводят на бросовых, неплодородных землях, даже различные сорта выводят. Спросите, зачем? Все просто: китайцы считают пастушью сумку неприхотливым овощным растением (кстати, она относится к семейству Капустных), и с аппетитом уплетают приготовленные из нее блюда. В очередной раз убеждаюсь в том, что в Китае ни одно растение не растет просто так — все идет в дело.
Молодые листья сумочника особенно богаты витаминами, поэтому ранней весной их добавляют в супы, салаты, и используют как начинку для выпечки. В английском языке одно из названий растения — Chinese cress, или “китайский кресс-салат”. Индийские и японские повара готовят зеленые бульоны, тушат листья с мясом, и считают, что набравшая силу зелень придает бульону больше питательных свойств. Каким-то чудом готовят из листьев пюре (учитывая их “воздушность” и ажурный вид, страшно представить, сколько растений пало жертвами гурманов в погоне за полезной вкусняшкой). Растертую в порошок высушенную зелень используют в качестве приправы к мясу и рыбе. На Кавказе и во Франции молодые листья добавляют в острые салаты, а молотые семена вполне могут заменить горчицу — растение немного горчит, но обладает весьма тонким ароматом. По вкусу вареная или тушеная пастушья сумка похожа на приготовленную таким же способом капусту.

Отмечу, что при заготовке сырья (как для применения в рецептах народной медицины, так и для кулинарных изысков) нельзя собирать листья с повреждениями. Чаще всего их наносит грибок, который может быть ядовит.

 

Природа дала нам все необходимое для поддержания здоровья. Нужно только обратить на это внимание, и использовать с умом.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: красота и здоровье
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