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ПАРТЫ, ДЕНЬГИ И ОДИН АДЕКВАТНЫЙ ОТЕЦ

10:28. 9 апреля 2017 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:



Так получилось, что мой друг является владельцем неплохого бизнеса, но никому это не афиширует (велик, майка, рюкзачок, треники — в этом весь он). В школе, где учится его дочь, группа родителей решила поменять в классе парты. К слову, они были в нормальном состоянии, примерно, как выше…

Но захотелось новые. После обсуждений родители разделились на две неравные группы: те, кто мог скинуться, и 7 человек отказались (банально нет лишних денег). Их поставили перед фактом, что их дети будут сидеть за старыми партами. Когда мой друг предложил скинуться чуть побольше и купить парты на всех, то родители покрутили пальцем у виска (типа «почему мы должны за кого-то платить, нет денег — пусть сидят за старыми партами»).

В итоге он вообще отказался скидываться. На его доводы, что это приведет к расколу класса на «бедных» и «богатых», его послали чуть ли не открытым текстом.

Настал день Х. В класс завезли новые парты. Примерно такие:



Четыре старые парты сдвинули в один угол, там образовалось типа гетто из «нищих» учеников. Мамашки сияли. Когда мой друг спросил их, не напоминает ли им это сюжет из Нашей Раши про платного и бесплатного пациента, получил ответ: « Можем себе позволить!»

Это продолжалось ровно 1 день. На следующий день пришедшие в школу обнаружили на месте старых парт новые. Примерно такие:



Плюс детские стулья. Примерно такие:



Так вот. Сейчас эти матери бегают и кричат, что сие есть дискриминация, что их детей принижают и что все должно быть одинаково. Друг смотрит на них и угорает. На вопрос одного из папаш «Нахрена ты это сделал?», он ответил: «Считай, что это был социальный эксперимент.

И вообще, вы же сами хотели, чтобы у одной части детей парты были лучше, чем у других, вот и вышло по-вашему!»

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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