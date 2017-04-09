Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2017

В четверг, 6 апреля, радикалы из украинской партии «Национальный корпус» сообщили, что после 10 апреля «физически остановят деятельность российских банков на территории Украины».

Оказывается, пауза, наступившая в их действиях после продажи «Сбербанком России» своих украинских «дочек», была временной.

Радикалы готовят продолжение.

«Хлопцы развлекаются»

В этот же день, 6 апреля, группа радикалов из «Национального корпуса» разрисовала забор у дома главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и попыталась заблокировать ей выезд на работу.

Так они возобновили агрессивные действия после объявленной в конце марта передышки.

Сами радикалы объяснили свои действия в обращении на сайте партии. По их словам, «россияне под покровительством руководства НБУ в лице Гонтаревой воспользовались этой передышкой, чтобы переложить деньги из одного своего кармана в другой. Они оставили украинскую дочку „Сбербанка России“ под контролем российского бизнеса.

Более того, на днях стало известно, что президент Порошенко и глава НБУ Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине», — говорится в обращении радикалов к населению.

Глава Нацбанка заявила, что во время акции радикалов обратилась в Национальную полицию, однако правоохранители так и не приехали по ее вызову.

Фактически она осталась одна против группы молодых националистов, которая, по ее словам, состояла из 20 человек. По этому поводу Гонтарева собирается жаловаться.

Вопрос: кому? Людей, которым может пожаловаться на свою горькую долю глава Нацбанка Украины, в стране двое. Первый — президент Петр Порошенко. Однако он сам в свое время «лег» под националистов, когда 15 марта поддержал организованные ими транспортную блокаду Донбасса и блокаду дочек российских финансовых учреждений. Поэтому, скорее всего, он ей скажет что-то вроде: «Терпи, как я терплю».

Второй человек, которому непременно надо пожаловаться главе Нацбанка, это министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чьи подчиненные проигнорировали вызов Гонтаревой. Но тут та же беда.

Заместитель Авакова, занимающийся Национальной полицией, — Вадим Троян. До недавнего времени он был одним из руководителей добровольческого батальона «Азов», из которого и образовался «Национальный корпус» (НК). А еще — он их идеолог и даже когда-то был их тренером по боевой подготовке. Все это хорошо знает Аваков, потому что с Трояном они земляки и Троян начинал свою националистическую деятельность в Харькове, когда Аваков был там губернатором.

Поэтому на жалобу Гонатаревой по поводу бездействия Наполиции при попытке нападения на нее радикалов из «Национального корпуса», скорее всего, Аваков скажет примерно следующее: «А что такого? Не обращай внимания. Хлопцы развлекаются».

Гвардейцы министра

Почему украинские власти бездействуют — понятно. Порошенко их опасается. А для Авакова радикалы — его собственные гвардейцы, опираясь на которых, он получает, помимо официальной силы (более 220 тысяч сотрудников МВД), еще и радикальную, идеологически мотивированную и им же вооруженную под видом участия в АТО.

При этом вес Авакова в украинском политическом сообществе связан не с его должностью, а именно с этим преимуществом над остальными политиками страны.

«Национализм, причем национализм бездумный и агрессивный, — это сейчас самая большая беда Украины. Это главная причина всех тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в последние годы, — утверждает бывший премьер Украины Сергей Арбузов.

— Если в случае с российскими банками страна может теоретически потерять десятую часть банковской системы, то в целом по экономике мы уже потеряли десятки миллиардов долларов. Это цена разрыва экономических связей с Россией по политическим, а вернее — националистическим соображениям, цена войны в Донбассе, цена отсутствия инвестиций в страну, в которой бал правят радикалы».

Министр финансов Украины Александр Данилюк уже предупредил, что блокирование украинских «дочек» российских банков может поставить под угрозу стабильность всей банковской системы Украины. Но у радикалов, как они не раз утверждали, есть поддержка среди высших руководителей страны.

Цена украинского национализма

Цену украинского национализма нетрудно подсчитать. После Майдана в связи с выходом из состава Украины Крыма и конфликта на востоке страны Украина уже потеряла пять миллионов человек. Два с половиной миллиона — жители полуострова, еще два с половиной — тех, кто покинул Донбасс, выехав в основном в Россию.

Это те граждане Украины, которые не приняли курс новой украинской власти на отчетливый украинский национализм. Именно эта власть начала гражданскую войну на востоке страны, определив ее как антитеррористическую операцию (АТО).

По оценке экономиста Андерса Ослунда, потеря Крыма обошлась Украине в 4% ВВП, а война в Донбассе — в 7%, и еще 3% ВВП Украина потеряла из-за оттока инвестиций. А по данным украинского Госстата, в 2014 году сокращение ВВП составило 7,5%, а в 2015-м — еще 9,9%. Рост ВВП в 2016 году в пределах 1,8% не компенсирует потерь экономики за два предыдущих года.

Помимо этого, Украина потеряла основной рынок сбыта товаров и услуг в России и странах СНГ. С 2014 по 2016 год общее падение экспорта только в Россию составило 80% по сравнению с 2013 годом, или 14 миллиардов долларов.

Помимо этого, Украина потеряла возможность свободного транзита товаров в страны Средней Азии и Китай через территорию России. По оценке Минэкономразвития Украины, в 2016 году потери от торговых ограничений РФ составили 900 миллионов долларов.

За три года резко сократился и товарооборот с Казахстаном (на 80%, или два миллиарда долларов) и Белоруссией (на 59%, или 1,3 миллиарда долларов).

Ничего личного, просто борьба за власть

«Понимаешь, сейчас наш главный враг — Порошенко. Когда мы придем к власти, мы быстро восстановим экономику. А сейчас нам нужно просто свалить президента», — объяснил действия своих коллег-националистов источник РИА Новости в националистической среде.

Как радикалы хотят прийти к власти? Они говорят о процедурах, отставках, «импотенции власти». Но если откинуть в сторону словесную шелуху, то становятся понятным, что демократическим путем взять власть на Украине радикалы не могут — у них для этого нет поддержки большинства населения и существенной финансовой поддержки.

Поэтому остается только один путь: раскачивая лодку, создавать в стране ситуацию, когда власть сама упадет им в руки. Или Порошенко введет в стране военный режим с опорой на националистов, или они сами это сделают, но уже без Порошенко.

Понимает ли этот расклад украинское общество? Да, понимает, но объединиться против украинских вооруженных радикалов не может. Или не хочет, потому что боится их. Между тем, как считает Сергей Арбузов, «проблему перешедшего все рамки национализма обязательно придется решать той власти, которая придет на смену нынешнему режиму в Киеве. Ведь без решения этого вопроса говорить о выходе из кризиса и стабильном экономическом росте бессмысленно».

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Захар Виноградов, обозреватель