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Новости мира: «Тотальный диктант» в Таллине побил рекорды посещаемости

20:13. 9 апреля 2017 Просмотров - 72 Один комментарий Опубликовал:

Акция «Тотальный диктант» в Таллине второй год подряд побила рекорд посещаемости, что говорит о серьезном интересе к русскому языку в Эстонии, отмечает Sputnik.

Восьмого апреля свою грамотность решили проверить около трех тысяч жителей эстонской столицы, что почти на 700 человек больше, чем в прошлом году. Текст «Тотального диктанта» в Таллине на этот раз читал актер Дмитрий Харатьян.

Популярность русского языка в Эстонии повышается во многом благодаря тому, что власти страны пытаются вытеснить его из публичной сферы, пояснил председатель Эстонской палаты национальных меньшинств Рафик Григорян. «Это родной язык самого большого национального меньшинства Эстонии, и они не могут относиться равнодушно к своему языку», — указал он.

С Григоряном солидарен и политический журналист Аллан Хантсом, который считает, что многие русские, в особенности молодежь, рассматривают подобные акции как своеобразное выступление в защиту родного языка. Публицист Родион Денисов отметил, что высокий интерес к «Тотальному диктанту» в Эстонии — показатель высокого уровня образованности в среде русскоязычных эстонцев. «Если человек не уверен в своих знаниях, то вряд ли он пойдет на экзамен добровольно», — пояснил он.

Наконец, важный вклад в популярность мероприятия вносит и его организация, считает вице-мэр эстонской столицы Михаил Кылварт. «Мы пытаемся находить новые формы, приглашать интересных «диктаторов» и постепенно этот, своего рода, снежный ком набирает обороты», — заявил он.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта, которая проходит с 2004 года, в этом году он состоялся 8 апреля, участие в нем приняли около 200 тысяч человек из более чем 70 стран мира.

Источник

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, Европа, ес, лента новостей, мир, новости мира, новости эстонии, русский язык, таллин, тотальный диктант
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Один комментарий»

  • 2828 1888
    serjoza 10 апреля 2017 в 10:15 Ссылка Пометить
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    эстонское правительство чхало на это..Он подневольное как зажимало русский язык..так и зажимает.ОНО боится его..а уничтожение языка-нет его нет народа…Всё очень просто.Во Русские”акупанты”этого не делали в своё время.Вот этого они нам простить и не могут.

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