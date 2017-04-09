Наше «глубинное государство»

«Либералы закусывают Трампом» — так, еще совсем недавно, иронизировала в Америке русскоязычная пресса. Рейтинг недавнего триумфатора президентских выборов неуклонно падал. Своих советников, лишь заподозренных в контактах в Россией, Трампу приходилось сдавать в угоду американскому истеблишменту. Сейчас, после ракетного удара по Сирии, все вдруг переменилось. И вот уже бывшая соперница Хиллари Клинтон и экс-госсекретарь Джон Керри рукоплещут новой политической линии Белого дома.

Причиной происходящего называют действия некого «глубинного государства». Совокупность американских бюрократов среднего и низшего звена, остающихся на своих постах независимо от администрации Белого дома, конгрессменов обеих партий — противников Трампа, влиятельных СМИ, возомнивших себя вершителями судеб народов, либеральных профессоров университетов и т. п. Объединенными усилиями они успешно умножали число противников действующего президента и кажется, победили. Трамп перековался. Его перековали.

Термин «глубинное государство» пришел из Турции, где военные со времен Ататюрка представляли собой особый, изолированный от общества орден, стоящий на страже турецкого национализма. Похоже, именно этот улей и растревожил Эрдоган, за что чуть не поплатился жизнью во время недавнего путча военных. Спасла его тогда лишь странная доброта Кремля, предупредившего турецкого президента о готовящейся на него атаке.

Существует ли подобное «глубинное государство» у нас? Без сомнения. В России последней четверти века таковым является, конечно, либеральный клан. Птенцы гнезда Гайдара. Ну, или Чубайса, кому как нравится. Использовав Бориса Ельцина как таран для захвата власти либералы так и остались в ней по сей день. Единственная их серьезная потеря — пост министра иностранных дел. Все остальные позиции, включая влияние на АП, либералы сохранили.

Было бы ошибкой считать их более удачливыми конкурентами чиновников, членов «Единой России», или выходцев из спецслужб, якобы, расставивших свои кадры повсюду. И те и другие — несамостоятельные исполнители чужих приказов. Знаменитый «чекистский крюк», спасший, по версии Виктора Черкесова, страну в 1999-м, действительно существует, однако он был эффективен лишь на короткой дистанции. На длинной выигрывают идеологически заряженные люди. Либералы заряжены.

В отличие от корпорации чекистов или чиновников, либеральный клан четко осознает свои долгосрочные интересы. Маньяки рынка, они видят смысл своей жизни в торжестве его принципов в не меньшей степени, чем в личном обогащении. Ведь для либералов рыночные идеи носят политический, а не экономический характер. Вспомним признание Чубайса о том, что приватизация 1990-х была призвана лишить «красных директоров» не столько собственности, сколько власти. Лишили.

Все последующие годы либеральный клан сидел «на хозяйстве» страны. В прямом смысле. Захватив экономический блок правительства, определял базовые параметры экономической и социальной политики. Начиная с 2010 года, регулярно устраивал своеобразную сверку часов в ходе ежегодного Гайдаровского форума. Состав организаторов и формат этой сходки буквально вопиют о том, что реальную власть в России по-прежнему реализуют именно либералы.

Среди организаторов форума Институт экономической политики им. Гайдара. Имеющий статус НКО, институт предсказуемо имеет в составе своего попечительского совета Кудрина, Чубайса и Грефа. Один из его учредителей — Российская Академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Возглавляет академию Владимир Мау, статью о котором хорошо знакомый с персоналиями Михаил Делягин озаглавил: «Мауизм как высшая стадия либерализма». А ведь эта структура по подготовке госчиновников! Если вспомнить, что в последнем, январском, Гайдаровском форуме приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев и весь экономический блок правительства, высочайшая степень взаимопроникновения либеральных идей и людей становится очевидной. Ну разве не грибница?

О том, что это за идеи, и каковы могут быть последствия для страны легко судить по недавним заявлениям того же Мау. Так, он верит, что через 20 лет существующая сейчас страховая пенсионная система, покрывающая весь старший возраст, уступит место адресной — только действительно нуждающимся. Пенсия превратится в своеобразное пособие по инвалидности. Остальные, большинство, якобы, сами научатся формировать себе содержание в старости. Что ж, вдохновенно вещать этой публике не привыкать. Чубайс тоже обещал всем по «две «Волги» за ваучер.

Циничный социал-дарвинизм либералов особенно хорошо сформулировал нынешний глава «Сбербанка» Герман Греф. «Как только все люди поймут основу своего „я“, самоидентифицируются, управлять, манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Как управлять обществом, где все имеют возможность получать не препарируемую информацию, через обученных правительством аналитиков? Как в таком обществе жить? Мне страшно», — признался однажды Греф.

Желая распространять влияние, либералы планируют и реализуют экспансию в государственных структурах. Стоило выпасть из колоды проворовавшемуся Алексею Улюкаеву, как на его место в Минэкономразвития тут же пришел заместитель министра финансов Антона Силуанова — Максим Орешкин. О допуске в правительство «чужих» — например, сторонников экономической политики, основанной на производстве, не может быть и речи.

Важнейшим элементом подготовки либеральных кадров, наряду с РАНХиГС, является Высшая школа экономики. Знающие люди утверждают, что оба этих учебных заведения в чем-то конкурируют друг с другом. Возможно. Однако это не мешает им работать в стратегических интересах либерального клана во власти и близких к нему страт российского общества. Тех, кто на выборах голосует за ПАРНАС, «Яблоко», партии Прохорова или Титова. На смену старшему поколению либералов, половина которых состояла еще в КПСС, приходят свежие, совсем молодые люди.

Главным объединяющим их всех медиа является, конечно, «Эхо Москвы», дни рождения которого давно превратились в политический инструмент. Созывая представителей всех идеологических лагерей, системных и несистемных, сторонников власти и оппозиции, ее главреду удается, пусть и на один вечер, стать «хозяином» их всех. В России это крайне важно.

Конечно, сам факт существования либеральных идей и их носителей не является предосудительным. Проблема заключается в несоразмерности их физической доли в обществе и реального влияния. На последних выборах все либеральные партии вместе взятые не набрали и пяти процентов голосов. Соцопросы на «черно-белые» темы показывают, что их верхний предел не превышает 14%. Не имея поддержки народного большинства, «глубинное государство» российских либералов навязывает, тем не менее, государству свою политику. В основном, экономическую, но все же.

Лучшим маркером, обнажающим настоящее положение дел, является отношение к воссоединению Крыма с Россией. Либералы в массе своей против. Требование повторного референдума со стороны самых умных из них — лишь ширма, прикрывающая мечту о войсках НАТО, десантирующихся на полуострове, а еще лучше в Москве. Именно такую позицию озвучивают крайние, экстремистски настроенные представители либерального сообщества.

С учетом того, что народ считает Крым высшим достижением правления Путина, его положение не многим лучше положения Дональда Трампа. Со временем российское «глубинное государство» может нанести ответный удар. «Отрихтовать» политику президента по собственно либеральному вкусу. Как это делается в Америке, мы только что увидели.