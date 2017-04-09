ГМО – орудие уничтожения землян [Паразитическая Система]

Юрий Иванов, 4 апреля 2017

Массовое убийство населения нашей планеты с помощью ГМО. Закулисные хозяева мира давно ведут войну против Руси. Активное внедрение в ежедневное питание людей ГМО продуктов является одним из изощрённых методов геноцида населения, а не спасением от голода, как нас пытаются убедить...

Месяц назад Академию наук потряс очередной скандал: комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН в лице своего председателя академика Александрова сначала выступила против гомеопатии, а затем пообещала издать меморандум о признании лженаучными доводов об опасности ГМО. С опровержением лженаучной позиции Александрова немедленно выступили, в том числе со страниц «Катюши», ведущие генетики России , а эксперты Гражданского Комитета возрождения образования и науки обратились к руководству Академии с просьбой привлечь г-на Александрова к ответственности за лоббировании ГМО.

С тех пор прошел почти месяц, однако, вопрос подвис в связи с неудачными выборами президента РАН. Между тем, опасность внедрения ГМО, в нарушение Указа Президента и Стратегии национальной безопасности РФ, сохраняется. Лоббисты ГМО, в частности, американской компании Monsanto, продолжают свою подрывную работу – свидетельством чего являются то и дело выходящие в эфир сюжеты в поддержку ГМО.

Мы публикуем статью еще одного известного биолога, сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) Юрия Николаевича Иванова.

«В феврале 2017 г. Российская академия наук встала на защиту гено-модифицированных организмов (ГМО). Внешне такие продукты питания вроде бы ничем не отличаются от нормальных, и именно в этом их особая опасность. Хлеб выглядит как хлеб, мясо – как мясо, овощи и фрукты выглядят даже лучше, чем нормальные. И на вкус особых отличий нет! Но зато есть весьма существенные отличия НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ. Эти «скромно» замалчиваемые генетические изменения в растениях и животных производят в организмах людей, потребляющих генетически модифицированные продукты, НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОЛНОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ, возникновению опасных аллергий, пищевых отравлений, мутаций, развитие невосприимчивости к антибиотикам, и т.д. Публикуем чёрный список производителей ГМО-продуктов по данным Гринпис...».

Этот пассаж, взятый из интернета, очень характерен. Относительно вредности продуктов ГМО ведутся бесконечные голословные споры. Апологеты ГМО утверждают их безвредность, противники – страшную их опасность, но мы не видим никаких доказательств или доводов в пользу своих убеждений ни с той, ни с другой стороны.

Совершенно очевидно, что внедрители ГМО и только они располагают нужными для решения вопроса фактами, но не обнародуют их. Почему? Ведь тогда бы дело прояснилось и пустопорожние разговоры в виде бездоказательных споров закончились. Значит, сторонники ГМО не заинтересованы в этом, а посему дело здесь нечисто с их стороны. Противники ГМО фактами не располагают, чем и вынуждаются их голословие, слишком сильные утверждения и передержки.

Я принадлежу к числу противников ГМО, т.к. располагаю убедительными априорными доводами против них. Во всяком случае, при их обнародовании я никогда не встречал возражений и убедительных резонов против моей аргументации. Никто никогда не снизошёл до критического рассмотрения моих взглядов и не отважился вступить со мной в дискуссию относительно их правильности. Они всегда отвергались с порога без всякого обсуждения. Поэтому стоит показать, как, на каких основаниях эти взгляды получили развитие. Вместе с тем это и будут доводы против создания и использования ГМО.

Произведения генной «инженерии», ГМО амбициозно преподносятся общественности как наивысшие достижения науки и представляются венцом развития формальной, «классической» генетики, которая совершенно некорректна. Она возникла в результате тенденциозного искажения генетики начала ХХ века, предпринятого во спасение дарвинизма, т.к. он был опровергнут весьма разнообразными данными биологической науки вообще и зародившейся генетики в частности.

Опыты В. Иоганнсена (1903) показали неэффективность отбора при отсутствии мутаций. Вместе с тем обнаружилось, что мутации, представлявшиеся материалом для положительного отбора (селектогенеза), не могут быть таковыми, т.к. представляют собой не усложнение генов, а их деградацию. Появилась концепция У. Бэтсона и Т. Моргана, что мутации – это, по сути дела, утраты генов, а на утратах не может быть основана теория прогрессивной эволюции. Из этого вытекало, что мутациями нельзя вызвать трансмутацию – изменение вида за пределы его организации. Тем самым зародившаяся генетика опровергла представление дарвинизма, что трансмутация (превращение видов) происходит в результате изменения наследственности и отбора приспособительных наследственных типов, а это означало возврат к концепции сотворения, бытовавшей в естественных науках до распространения теории Дарвина.

Для реанимации умирающей доктрины дарвинисты не нашли ничего лучшего, как извратить истинную генетику и создать формальную. Сущность последней в том, что любой признак якобы вызывается геном, что существует взаимно однозначное соответствие между геном и признаком, и что есть особое вещество наследственности (ДНК), к эволюции которого сводится весь биогенез (возникновение жизни и образование видов). В действительности же в развитии любого признака участвуют все гены + эпигены (внегеномные и средовые факторы наследственности). Веществом наследственности, кроме ДНК, являются любые облигатно передаваемые от поколения к поколению наследственные структуры. Подавляющая доля генов не оказывает на фенотип никакого действия, т.к. мутации их летальны: имеется ген, но нет признака. Все количественные признаки детерминируются средой, а не генами: имеется признак, но нет гена. Вопреки эмпирическим данным, формальные генетики постулировали, что крайне редко, но всё же происходят конструктивные мутации, усложняющие организацию, а приспособительные из них подхватываются отбором. Так протащили бредовую идею, что органический мир – продукт невозможных конструктивных мутаций и противоестественного, движущего отбора наследственных типов, тогда как никакого движущего отбора нет, а есть только стабилизирующий отбор, являющийся стражем постоянства вида.

Последствием формалистического извращения генетики была переоценка роли селекции, мутагенеза и химических удобрений в сельском хозяйстве и замена ими истинной, комплексной агробиологии, сочетающей почвоведение с растениеводством и животноводством. Врагом мутагенеза и героическим поборником агробиологии был Т.Д. Лысенко, – вечная ему слава и благодарная память потомства! Но формальные генетики организовали всенаучную интригу против «лысенковщины», антилысенковщину и стёрли его в порошок. Для интенсификации селекции прибегли к индукции мутаций радиацией и химией, однако существенного ускорения селекции не было да и быть не могло в силу деструктивности мутагенеза вообще и индуцированного в особенности. Можно было бы показать замедление и ухудшение селекции мутагенезом, но формальные генетики не были в том заинтересованы.

Не добившись успеха индукцией генных мутаций, они, несмотря на это, перешли на мутации генома, каковыми является пересадка генов. Именно в этом заключается сущность генной «инженерии», или трансгенации – пересадки генов одних видов в другие виды. Разумеется, виды от этого ухудшаются, ибо случайное вмешательство в совершенную организацию вида никак не может её улучшить. Мутации генома так же деструктивны, как и генные. Удивляет упорство, с которым они как ГМО внедряются в сельскохозяйственную практику.

Что такое внедряемые ГМО, видимо, знают только их создатели. Даже если ГМО не уступают по урожайности обычным сортам (а скорее всего, они им уступают), то зачем их с таким упорством внедрять повсеместно? По отношению к другим, даже самым лучшим сортам, такая практика никогда не применялась: все они были районированы. Нет ли здесь другого умысла, а именно, не заменяют ли ГМО скрытое химическое оружие против населения стран, в которые их сбывают? Ведь геноцид стал основой политики «передовых» капиталистических стран против остального мира. Поэтому у противников внедрения ГМО есть все основания для беспокойства и сопротивления.

Итак, ГМО, или трансгенные организмы, получают трансгенацией – переносом генов из генома одного вида в геном другого. Фактически это – геномные мутации, деструктивные подобно всем мутациям, ибо представляют случайные изменения совершенной системы организма. Создаваемые ими ГМО, равно как и другие мутанты, не могут существовать в природе без помощи человека. Если вред трансгенации для самого ГМО очевиден, то каков он для потребителей пищи из ГМО? Это обычно – тайна за семью печатями. Положение ненормальное, т.к. решить проблему вреда следовало ещё до внедрения ГМО. Сделано же совсем наоборот: после того, как ГМО уже внедрены беспрецедентно широко почти во всём мире, о вреде их ходят только неясные слухи. Видимо, ГМО, вообще говоря, токсичны для человека, но как и на что в организме они влияют, общественности неизвестно.

Похоже, что ГМО – разновидность химического оружия. Капитал в лице закулисных хозяев мира давно озабочен ростом человечества и стремится контролировать его численность путём геноцида по принципу: Контроль продовольствия – контроль населения (Г. Киссинджер). Этим объясняется активное вмешательство крупнейших мировых ТНК в агробизнес, и становится понятной организованная зависимость от них ежедневного питания большинства людей на планете, которым всучаются продукты ГМО при утаивании последствий их употребления.

Интрига, закрученная вокруг ГМО, отлично усматривается из посвящённой им статьи в газете Аргументы недели № 14, 2015, с. 3. Директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Елена Шаройкина отвечает на вопросы корреспондентов. Имеются ли научные данные о вредности потребления ГМО?

«В России было проведено только два независимых опыта. Первый проводился Ириной Ермаковой на крысах. Второго поколения грызунов не родилось. Ассоциация решила повторить опыт на хомяках и выделила под него грант. Исследования проводились в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. Испытывали ГМ сою на хомяках Кэмпбелла, которых брали не из лаборатории, а из природы. По сути, мы повторили результат Ермаковой, только хомяки продержались на одно поколение дольше».

Не достаточно ли обнародовать эти опыты со всеми подробностями метода, чтобы узнать, насколько корректно он проведён, и дать правильную оценку вредности ГМО? Ведь стерилизация животных здесь налицо. Но не тут то было!

Дальше читаем: «Но для того, чтобы делать однозначные выводы, этого мало. Существуют международные протоколы и правила, по которым нужно провести исследования. Но, чтобы провести опыт по всем мировым стандартам, по одной только линии ГМО нужно 30 млн. евро. [Показная строгость, не стоящая выеденного яйца! Какие неизвестные мировые стандарты могут быть в весьма заурядных опытах по исследованию вредности продуктов? Зачем эта условность? Не достаточно ли провести опыт при соблюдении всем известных правил научного метода? Устанавливать без необходимости особые правила – это какая-то хитрость и произвол. – Ю.И.] Так как на западных учёных, которые занимаются исследованиями ГМО, оказывается колоссальное давление, мы поняли, что Россия – это единственное место, где ещё можно провести подобный независимый и открытый международный эксперимент. [Если упорно предписывается какой-то стандартный метод, то он может предопределить результат. Тогда о независимости опыта не стоит и говорить. – Ю.И.] И в прошлом году объявили о его старте. Первая задача была собрать научную группу. Сейчас уже известно, что в ней будут работать учёные из США, Франции, Германии и Великобритании. [Даже в простейшем деле никак нельзя обойтись без заморских авторитетов. Ведь там цитадель науки! Фактически же там отечество и оплот социал-дарвинизма, которому верой и правдой служит евгеническая формальная генетика, породившая ГМО как своё высшее достижение. – Ю.И.] Все они попросили нас подписать договор о том, что до объявления результатов этого эксперимента их имена будут держаться в тайне. С российской стороны будут работать 6 научных институтов, представляющих все 3 научные академии: РАН, РАМН и РАСХН».

Затеяна стрельба из пушки по воробьям, чтобы получить под неё и «распилить» большие средства. Таких учёных, преследующих не истину, а выгоду, легко подкупить и подвинуть на фальсификацию. В общем, и здесь мы имеем дело с тем же бизнесом, который создал проблему ГМО. Вспомнилось, как в советское время мелиораторы, ворочающие огромными средствами, создавали явно несостоятельные проекты переброски рек, а масса институтов и других учреждений была занята критикой и доработкой этих высосанных из пальца маниловских фантазий. Это требовало огромных расходов, которые учёные съедали не поперхнувшись. Рука руку моет. Одни учёные выдают ересь – другие её опровергают; и все обеспечивают друг друга работой. Создание ГМО, высокопарно именуемое генной инженерией, – самая приоритетная и наиболее финансируемая отрасль формальной генетики. Сами учёные заинтересованы в затемнении вопроса о вредности ГМО, т.к. сами заняты их созданием и изучением якобы неясной вредности употребления их продуктов. Независимо от токсичности ГМО, они вредны уже по одному тому, что выдуманы для неправедной выгоды их создателей.

Для эффективности депопуляционного действия пищевых продуктов из ГМО, т.е. для того, чтобы они были средством геноцида, необходимо, во избежание скандальной огласки, сделать их влияние незаметным и затрагивающим преимущественно или избирательно воспроизводительную функцию организма. Предварительные данные, которыми мы в настоящее время располагаем, подтверждают, что продовольствие из ГМО обладает именно этими свойствами. (Впрочем, надёжность этих данных тоже кажется сомнительной, ибо обманы науки стали обыкновением. Хочешь знать истину – изволь исследовать вопрос сам.) Вредное влияние продуктов ГМО на здоровье населения представляется очень неявным, зато проведённые исследования, если им можно верить, определённо указывают на эффект стерилизации. Именно так и должно действовать тайное оружие геноцида.

Следовательно, на предмет вредности изучать следует не любые ГМО, а только те, что используются в широко распространённых, основных пищевых продуктах (кукуруза, соя, рис, пшеница и т.п.), импортируемых ТНК в зависимые, неоколониальные страны. При углублённом анализе вреда ГМО следует обратить особое внимание на выявление их стерилизующих биохимических факторов, даже если другого вредного действия эти ГМО не оказывают.

В наши трудные времена Апокалипсиса люди должны с готовностью помогать друг другу, делиться необходимым и облегчать бремя других, а не пытаться отнять у них последнее, чтобы самим вывернуться из трудностей за их счёт. Капиталистический Запад, разложившийся, антихристианский, потребление которого на душу населения на целый порядок превышает таковое в других странах, поступает наоборот и как мародёр грабит и проводит геноцид остального, несравненно менее обеспеченного мира. Источник , Взято: http://genocid.net

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Николай Левашов. ГМО - это стерилизация населения [Генетическое оружие]

Классическим оружием нас уже пробовали уничтожить: и Гитлер пробовал, и Наполеон, и хазары, и многие другие. Не получилось. Сейчас паразиты придумали более эффективный и более коварный способ уничтожения. 70% продуктов в магазинах - уже ГМО. В гм-культуры заложена программа невоспроизведения .

Если мы с вами в ближайшее время не начнём просыпаться от ментального сна, если Человечество и особенно, русский народ не проснётся, то вскоре просыпаться уже будет некому. Война против народов Белой Расы не прекращается ни на мгновение, приобретая всё более чудовищные и изощрённые формы. Сегодня мы с вами уже становимся жертвами генетического геноцида. Большая часть продуктов питания, которые мы ежедневно употребляем в пищу, уже химически отравлены и генетически модифицированы. А результатом использования нами генетически испорченных продуктов будет стерильность в третьем поколении. Т.е. сегодняшняя отравленная пища делает наших будущих внуков бездетными! К таким выводам пришли многие честные учёные, однако их данные старательно замалчиваются или фальсифицируются. Социальные паразиты, пока ещё удерживающие многие бразды правления на Земле в своих руках, старательно разрушают сельское хозяйство не только в России, но и во многих других странах, особенно в европейских. Уничтожаются производители чистых, качественных продуктов, и тут же, как чёрт из табакерки, появляются фирмы, производящие или закупающие отравленные продукты питания. Как видите, эта иезуитская политика является той же войной, войной замаскированной, тайной, но от этого не менее подлой и смертоносной.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова