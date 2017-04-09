Фёдор Ушаков – непобедимый адмирал российского флота

Источник: http://www.rosimperija.info/ Деятельность Федора Федоровича Ушакова оставила глубокий след в развитии морского могущества нашего государства. Его воинский путь и морские победы навек вписаны в скрижали Российской истории, а преданность вере, службе и Отечеству – пример для многих поколений русских воинов. Вся стратегия и тактика гениального флотоводца были подчинены лишь одной цели – уничтожению врага. Из 43 морских сражений он не проиграл ни одного…

Под его командованием не был потерян ни один российский корабль, ни один матрос не попал в плен к врагу.

Фёдор Фёдорович Ушаков был одним из создателей Черноморского флота, а с 1790 г. – его командиром. Благодаря ряду крупнейших побед над турецким флотом, Россия смогла установить прочный мир в Крыму. Ушаков успешно провел средиземноморский поход русских кораблей во время войны против Франции, чем вызвал восхищение и зависть знаменитого английского адмирала Нельсона. Но свою первую награду (орден Святого Владимира 4-й степени) в 1793 г. Ушаков получил не за военные действия, а за работу во время борьбы с эпидемией чумы и за заботу о матросах.

В августе 2001 г. адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков был канонизирован в лике праведных святых и стал небесным покровителем военных моряков.

«Сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель… милосердие адмирала Феодора Ушакова покрывало всех; он был воистину печальником народных нужд: подчиненных матросов и офицеров, всех страждущих и обездоленных, обращавшихся к нему, и всех освобожденных им за пределами России народов. И всем он благотворил, чем только мог, и народ сторицею платил ему ответной любовью. Вместе с этим он был великих добродетелей подвижник, ходатай и предстатель за русское воинство» (Из Деяний о канонизации).

Жизненный путь Ф.Ф. Ушакова

Начало биографии

Фёдор Ушаков родился 13 (24) февраля 1745 г. в селе Бурнаково (сейчас это Рыбинский район Ярославской области). Его отец – Фёдор Игнатьевич Ушаков – был сержантом лейб-гвардии Преображенского полка в отставке. Был в их семье особый человек, духовный путь которого оставил в душе будущего полководца глубокий след – это его дядя, впоследствии старец Феодор Санаксарский. Он был монахом, настоятелем Санаксарского монастыря, в котом был похоронен и Ф.Ф. Ушаков. Феодор Санаксарский прославлен в 1999 г. в лике местночтимых святых Саранской епархии.

Ф. Ушаков с детства мечтал о море. Казалось бы, откуда могло появиться в душе мальчика влечение к морю, которого он никогда не видел и от которого жил очень далеко? Но этому есть объяснение: тяга к морю родилась в его душе под влиянием рассказов старика-односельчанина, служившего канониром ещё в петровском флоте. Родители не отмахнулись от детской мечты сына и отправили 16-летнего юношу в Петербург на учёбу в Морской корпус.

Окончив Морской кадетский корпус в 1766 г., Ушаков служил на Балтийском флоте. Но ещё будучи в стенах корпуса, уже гардемарином, он совершил свое первое учебное плавание на корабле «Святой Евстафий».

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.

С 1769 г. Ф. Ушаков состоял на службе в Донской (Азовской) флотилии, в этом же году он получил чин лейтенанта. В конце 1772 г. под его командованием в крейсерстве в Чёрном море вдоль южного берега Крыма находился прам «Курьер».

Прам – это плоскодонное артиллерийское парусное судно XVIII в. Вооружение от 18 до 38 пушек применялось для действий на мелководье, у берегов и в реках против крепостей и береговых укреплений.

В 1773 г. Ушаков командовал 16-пушечным кораблём «Модон», участвуя в отражении высадившихся в Балаклаве турок.

Итоги этой войны были очень важными для России: Крым был объявлен независимым от Турции. Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, с прилегавшей к нему степью между Днепром и Бугом. Русские корабли могли свободно ходить по турецким водам; русские подданные получили право пользоваться всеми теми выгодами, которыми пользовались в пределах Турции союзные туркам народы; Порта признала титул русских императоров и обязалась называть их падишахами, даровала амнистию и свободу вероисповедания балканским христианам, предоставила представителям России принимать на себя роль защитников славян и ходатайствовать за них. Порта обязалась также распространить амнистию на Грузию и Мингрелию и не брать с них больше подати отроками и отроковицами. Русские поданные получили право без всякой платы посещать Иерусалим и другие священные места. За военные издержки Турция обязалась уплатить России 4,5 млн рублей. 13 января 1775 г. был подписан Кучук-Кайнарджийский мир.

Но этот очень невыгодный для Турции Договор был главной причиной новой русско- турецкой войны.

Служба Ф. Ушакова в военном флоте продолжалась. С 1775 г. он командовал фрегатом, а в 1776-1779 гг. участвовал в походе на Средиземное море с целью проводки фрегатов в Чёрное море. Выполнял и другие задания. Два года (1780-1782) он командовал линейным кораблём «Виктор», который участвовал в реализации политики «вооружённого нейтралитета» в составе эскадры на Средиземном море. В последующие годы Ушаков участвовал в строительстве пункта базирования флота в Севастополе, авангарда Черноморского флота.

Во время постройки кораблей в Херсоне был удостоен ордена св. Владимира IV степени (1785) за успешную борьбу с эпидемией чумы в городе.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

В начале войны Ушаков командовал линейным кораблём «Святой Павел». Ф.Ф. Ушаков был уже опытным командиром, он сделал серьёзный вклад в развитие тактики парусного флота. Используя накопленный тактический опыт, он смело перестраивал флот в боевой порядок, ставил свой корабль передовым и занимал при этом опасные положения, поощряя собственным мужеством своих командиров. Мог быстро оценивать боевую обстановку, проводить решительную атаку. Адмирала Ф. Ф. Ушакова по праву считают основателем русской тактической школы в военно-морском деле. В боях он одерживал блестящие победы, при этом сохраняя команду корабля и сам корабль.

Сражение у Фидониси

Сражение у Фидониси 14 июля 1788 г. было первым морским сражением русско-турецкой войны 1787-1792 гг. между флотами России и Османской империи, а также боевым крещением Севастопольской эскадры. И хотя бой у Фидониси не имел значительного влияния на ход кампании, но первая победа флота над значительно превосходящими силами противника имела большое психологическое значение.

Турецкий флот состоял из 15 линейных кораблей (из них пять 80-пушечных), восьми фрегатов, трех бомбардирских кораблей и 21 мелкого судна.

Флоты встретились утром 14 июля 1788 г. у острова Фидониси (Змеиный). Соотношение сил сторон было неблагоприятно для российского флота. Турецкая эскадра имела 1120 орудий против 550 у русской. На вооружении турецких кораблей были чугунные или медные пушки, в основном 22-фунтового (156 мм) калибра. Русская эскадра состояла из 2 кораблей 66-пушечного ранга, 10 фрегатов (от 40 до 50 пушек) и 24 мелких судов.

Турецкий флот выстроился в две кильватерные колонны и начал спускаться на русскую линию, атаковав авангард русских под командой бригадира Ф. Ф. Ушакова. Вскоре два турецких линейных корабля были вынуждены выйти из боя. «Св. Павел» под командованием Ушакова пошёл на помощь фрегатам. Корабль Капудан-паши оказался с одного борта под огнем фрегатов, а с другого – корабля Ушакова. Все попытки турецких кораблей исправить положение немедленно пресекались русскими фрегатами. Удачный залп с фрегата повредил корму и бизань-мачту флагмана, и Гассан-паша стал стремительно уходить с поля боя. За ним последовал и весь турецкий флот.

Успех был очень впечатляющим. Турецкий флот уже не имел господства над морем, а Крым не подвергался опасности высадки десанта. Турецкий флот ушел к румелийским берегам, а эскадра Войновича – в Севастополь для ремонта. Потёмкин оценил боевое искусство Ушакова, наградив его орденом святого Георгия IV степени, произвел в контр-адмиралы и назначил командующим всего корабельного флота в Севастополе.

Керченское морское сражение

8 июля 1790 г. произошло Керченское морское сражение. Турецкая эскадра с 10 линейными кораблями, 8 фрегатами, 36 вспомогательными судами вышла из Турции для высадки десанта в Крыму. Её встретила русская эскадра (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль, 16 вспомогательных судов) под командованием Ушакова.

Турецкий флот с ходу атаковал русский, направив свой главный удар на авангард бригадира флота Г. К. Голенкина. Однако тот выдержал атаку неприятеля и точным ответным огнём сбил его наступательный порыв. Капудан-паша продолжил свой натиск. Тогда Ушаков, отделив наиболее слабые фрегаты, сомкнул корабли плотнее и поспешил на помощь авангарду. Этим маневром Ушаков хотел отвлечь противника на слабые суда, но Гуссейн-паша усиливал давление на авангард.

Оказалось, что ядра с русских фрегатов не долетают до неприятеля. Тогда Ушаков подал им сигнал выйти из линии для возможного оказания помощи авангарду, а остальным кораблям сомкнуть образовавшуюся между ними дистанцию. Не подозревая об истинных намерениях русского флагмана, турки очень обрадовались, но зря. Ушаков, мгновенно оценив обстановку, подал сигнал фрегатам резерва защитить свои передовые корабли. Фрегаты подоспели вовремя и заставили турецкого вице-адмирала пройти между линиями под сокрушительным огнём русских кораблей. Тем временем Ушаков стал сближаться с противником на дистанцию картечного выстрела и дал залп всей артиллерией. Противник был засыпан картечью. Турки пришли в замешательство. Они стали поворачивать всей колонной, подставив себя под мощный залп флагманского 80-пушечного корабля Ушакова «Рождество Христово» и 66-пушечного «Преображения Господня», получив большие разрушения и потери в живой силе, т.к. на борту турецких кораблей находился десант, предназначенный для высадки в Крыму. Ушаков, выйдя из линии, угрожал абордажем (способ ведения морского боя во времена гребного и парусного флотов, а также способ сцепления кораблей для передачи (приёма) грузов или людей).

Турки дрогнули и пустились в бегство, от полного разгрома их спасла только лёгкость в ходу турецких кораблей.

Ушаков проявил себя умелым командиром, способным творчески мыслить и принимать неординарные тактические решения. В сражении ярко проявилось преимущество русских моряков в морской выучке и огневой подготовке. Победа русского флота в Керченском сражении сорвала планы турецкого командования по захвату Крыма.

Сражение у мыса Тендра

Это сражение было неожиданным: стоявший на якоре турецкий флот заметил российский флот, идущий под всеми парусами в походном строюпод командованием Ушакова. Соотношение орудий было в пользу турецкого флота – у турков 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 14 мелких судов, у русских 5 линейных кораблей, 11 фрегатов и 20 более мелких судов. Однако турецкий флот стал поспешно отходить. Но, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ф. Ф. Ушаков принудил его к бою.

Победа Черноморского флота при Тендре оставила яркий след в боевой летописи отечественного флота и вписана в историю военно-морского искусства. Тактика действий Ушакова имела активный наступательный характер. Если в двух предыдущих сражениях Черноморский флот осуществлял первоначально оборонительные действия с переходом в контратаку, то в данном случае изначально имела место решительная атака с чётким тактическим замыслом. Умело и эффективно был использован фактор внезапности и реализованы принципы сосредоточения сил на направлении главного удара и взаимной поддержки.

Ушаков лично участвовал во всех эпизодах сражения, находясь в самых ответственных и опасных местах, являя подчиненным образец храбрости, личным примером побуждая их к решительным действиям. Но не сковывал инициативы младшим флагманам и командирам кораблей. Турецкий флот потерял в этом бою 2 тыс. человек ранеными и убитыми, а русские – всего 21 человека убитыми и 25 ранеными.

Сражение при Калиакрии

Сражение у мыса Калиакрия произошло 31 июля 1791 г. Турецкий флот: 18 линейных кораблей, 17 фрегатов и 43 более мелких судов, стоящих на якоре. Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова: 16 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей, 17 крейсерских судов, брандер и репетичное судно. Соотношение орудий было 1800 против 980 в пользу турок.

Контр-адмирал Ушаков, заканчивая перестроение флота в боевой ордер, на самом быстроходном флагманском корабле «Рождество Христово», вопреки устоявшемуся в морской тактике правилу находиться в центре, пошёл вперёд, обгоняя свои передовые корабли. Это позволило ему сорвать замысел алжирского паши обогнуть головные корабли Черноморского флота. Метким огнём он нанёс ему значительный урон. Алжирский флагман был ранен и вынужден отойти внутрь своего боевого построения.

Черноморский флот, сблизившись с противником на предельно короткую дистанцию, атаковал турецкий флот. Флагманский корабль Ушакова, став передовым, вступил в бой с четырьмя кораблями, не давая им развить атаку. Этим манёвром Ушаков окончательно нарушил боевой порядок передовой части турок, а Черноморский флот с успехом развивал атаку. При этом турецкие корабли были настолько стеснены, что стреляли друг в друга. Турецкие корабли начали уходить.

8 августа Ушаков получил известие от генерал-фельдмаршала Н. В. Репнина о заключении перемирия и повеление о возвращении в Севастополь.

В 1793 г. Ф. Ушаков был произведён в вице-адмиралы.

Средиземноморский поход Ф. Ушакова

В 1798-1800 гг. по приказу императора Павла I Ушаков был назначен командующим российскими военно-морскими силами в Средиземном море для поддержки действий войск антифранцузской коалиции.

Во время этого похода Ушаков проявил себя крупным флотоводцем, искусным политиком и дипломатом при создании греческой Республики Семи Островов под протекторатом России и Турции. Под его командованием русский флот во взаимодействии с армией овладел Ионическими островами, островом Корфу (Керкира), участвовал в других операциях. В 1799 г. он был произведён в адмиралы, а в 1800 г. эскадра Ушакова вернулась в Севастополь.

В результате действий Ушакова в Средиземноморье Франция лишилась господства в Адриатике, утратила Ионические острова, а приобретение Россией военно-морской базы Корфу помогло союзникам в последующих войнах с Францией в 1805-1807 гг.

Последние годы жизни

В 1807 г. Ушаков был уволен в отставку с мундиром и пенсией и через некоторое время поселился в приобретенной деревне Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии, недалеко от Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 г. был избран начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни отказался от должности.

В последние годы жизни Ф. Ф. Ушаков посвятил себя молитве, занимался благотворительной деятельностью. Он умер 14 октября 1817 г. в своём имении в деревне Алексеевка (ныне Республика Мордовия).

В честь адмирала Ф. Ушакова

В честь знаменитого флотоводца названы корабли, учебные военные заведения, улицы и площади, соборы. Его именем названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря. В честь Ушакова назван астероид 3010 Ushakov. Ему установлены многочисленные памятники, в том числе в Болгарии, Италии.

Медаль Ушакова

Государственная награда СССР и Российской Федерации. Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1944 «Об учреждении военных медалей: медали Ушакова и медали Нахимова». Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 2424-1 медаль оставлена в системе государственных наград Российской Федерации. Учреждена вновь Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442. Медаль выполнена по проекту архитектора М. А. Шепилевского.

Медалью Ушакова награждались матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск за мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества на морских театрах как в военное, так и в мирное время.

Орден Ушакова

Советская флотская награда времён Великой Отечественной войны. Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1944 об учреждении военных орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II степени, одновременно с орденом Нахимова специально для награждения офицеров Военно-Морского Флота. Орден выполнен по проекту архитектора М. А. Шепилевского. Орденом Ушакова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом.