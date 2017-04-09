Это не дройды, которых мы ищем…
12:31. 9 апреля 2017 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал: brahman
Это не та внешняя политика, с которой Трамп вел избирательную кампанию
Возможно, слишком рано пока говорить наверняка, но Дональд Трамп выглядит все больше и больше как обманщик. Он также выглядит слабовольным. И политически неблагодарным человеком. И все это проявляется в виде резкого контраста с ускоряющимися событиями касательно Сирии. Соединенные Штаты выпустили десятки ракет по сирийским военным объектам в качестве ответной меры на химическую атаку на контролируемой повстанцами территории. Таким образом Трамп продемонстрировал, что в той степени, в которой его внешняя политика отличается от внешней политики его предшественника, она более агрессивная и более рискованная, чем политика Обамы. И это противоположно тому, как он вел предвыборную кампанию.
Что ж, давайте начнем с ключевого гражданского связующего вещества – политической благодарности. Это то свойство, которое понуждает политиков уделять особое внимание людям, приведшим их к власти. Это может вызвать гнев и разочарование со стороны людей, находящихся на другой стороне обсуждаемых важных вопросов, но этим людям придется согласиться с тем, что они проиграли. Победители же выстраивают свою политику на основе политических дебатов последней избирательной кампании. Так работает демократическая политика.
Вспоминая политические обсуждения последней избирательной кампании, мы помним, что Трамп атаковал иракскую войну как бессмысленную иностранную авантюру с горькими и продолжающимися последствиями, включая текущий ближневосточный хаос. Он говорил, что он точно не совершит ту же самую ошибку в Сирии, и что присоединение к борьбе против сирийского президента Башара аль-Асада поставит Соединенные Штаты на сторону "Исламского государства" и других террористических организаций в регионе. Он говорил, что если Асада сместят, то страна, вероятно, попадет под контроль плохих людей, которые ненавидят Запад – другими словами, это одни из самых худших наших врагов. Он рекламировал свое часто повторяемое желание улучшить отношения с Россией, союзницей Асада, и говорил, что он будет работать с Россией с целью закончить ужасное сирийское кровопролитие.
По всей стране многие американцы истолковали эту избирательную риторику как означавшую, что это политик, который воспротивится общепринятому мнению элит, что он устоит перед призывом демонстрировать американскую военную мощь в тех местах, где происходит трагедия. Мы знаем, что большинство американцев согласились с жесткой оценкой Трампа иракской войны Джорджа У. Буша, хотя некоторые, возможно, с неудовольствием восприняли типичные для миллиардера обвинения, что наши национальные лидеры на самом деле лгали американскому народу, чтобы направить Америку на войну (в противоположность тому, что они катастрофически ошиблись в отношении того, было ли оружие массового уничтожения у иракского лидера Саддама Хусейна и общался ли он с анти-западными террористическими организациями).
Поэтому следует задать вопрос: чем Трамп обязан своему электорату, людям, которые поставили его у власти? Есть ли у него моральный долг перед ними проявить решимость и не впутываться в еще одну ближневосточную войну, даже после ужасной атаки химическим оружием в Сирии? Обязан ли он предъявить им реальное доказательство, что Асад был виновником этого?
В более широком смысле, должен ли он объяснить американскому народу, что именно он намеревается достичь своими военными действиями, каковы будут их параметры и каковы ограничения? Не обязан ли он уважать Конгресс как ветвь правительства, которой поручена ответственность объявлять войну?
Чиновники администрации Трампа немедленно заговорили агрессивно по этому вопросу, прежде чем могло быть проведено какое-то серьезное расследование того, что на самом деле произошло в Сирии. Асад, как моментально предположили, является виновным. Госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что Асад не заслуживает "никакой роли" в управлении его страной. Так Америка, похоже, готовится вступить в еще одну авантюру по смене режима – это политика, результатом которой стал бесконечный региональный хаос, когда она была применена к Ираку и Ливии. Затем свое мнение высказал Трамп на борту президентского самолета, заявив, что "то, что произошло в Сирии, является позором человечества, и он (Асад) там находится, и он всем управляет, так что я думаю, что что-то должно произойти".
Похоже, что наш новый президент рядится в одежды Вильсона, посылая американские войска в отдаленные места планеты в защиту гуманитарных интересов.
Конечно, очередной "высокопоставленный американский чиновник", один из тех людей, которые всегда оказываются на страницах "Нью-Йорк Таймс" в таких случаях, сказал газете, что американская разведка установила "с высокой достоверностью", что за этим злодеянием стоит Асад. Но мы видели это кино раньше. Разведывательное сообщество не пользуется большим доверием сегодня, не говоря уже о каком-то американском чиновнике высокого ранга, выступающем анонимно от его имени.
Есть и другие варианты, включая удар по складу повстанцев, в котором было химическое оружие, или даже действия аль-Каиды с тем, чтобы вызвать как раз то самое западное возмущение Асадом, которое и произошло. Как задается вопросом занимающийся расследованиями журналист Роберт Пэрри: зачем Асаду рисковать провоцированием западного военного ответного удара такими действиями, имея решающее преимущество в гражданской войне?
Ну, может, он все же рискнул. Вероятно, он настолько глуп, насколько и жесток. Но если он это сделал, то американский народ заслуживает того, чтобы знать факты, предоставленные официально и точно, факты того, что произошло, и в чем заключается общий военный план.
Возвращаясь к электорату Трампа: эти люди, на основе его предвыборной риторики и его атак против агрессивной внешней политики страны последних двух десятилетий, ждали от него не этого. Это люди, приведшие его в Белый дом, и он должен как минимум признать это. Он должен быть им политически признательным.
И вот здесь мы видим его слабость. Его предвыборные убеждения, по-видимому, лишены мужества, которое требуется, чтобы их отстаивать. Во время предвыборной кампании он хвастался. Он отлично ходил козырем. Он производил впечатление человека, который не поддается влиянию общепринятых популярных идей или негодования элит. Он пойдет своим путем, потому что это единственный способ осушить вашингтонское болото, создать новую политическую диалектику, сократить уровень американского внешнеполитического авантюризма.
Но для этого нужно обладать реальным мужеством. Психологически это трудно – отважиться пойти политически туда, куда никто раньше не ходил. Это легко сказать; но чтобы сделать это на самом деле, требуется стойкость, не присущая политическим слабакам.
И теперь мы читаем, что представители общепринятого мнения и представители истеблишмента в администрации Трампа уничтожают людей в администрации, которые были с ним во время его предвыборной кампании, когда он громил общепринятых идеологов и представителей истеблишмента, которые теперь захватывают его администрацию. Во внутренней политике ставки, возможно, не так высоки; самым большим проигравшим станет, вероятнее всего, сам Трамп. Но во внешней политике ставки огромны, и проигравшей может оказаться вся страна.
Как можно объяснить эти признаки, что правление Трампа будет значительно расходиться с его предвыборными заявлениями? Трудно удержаться от подозрения, что частично это связано с отсутствием убеждений. Он подгоняет их – и делает это с тех пор, как спустился по этому знаменитому эскалатору в Башне Трампа в июне 2015 года. И все же он говорил так, словно он был человеком твердых взглядов, человеком, чьи слова предвосхищали его действия. В политике, когда слова и поступки не находятся в соответствии друг с другом, мы называем это лицемерием.
Сирийская драма еще не закончена, и поэтому этот эпизод, возможно, не прояснит суть Дональда, как это выглядит в данных размышлениях. Но эти признаки не очень положительные в данном конкретном случае, как они не выглядят положительными и по многим другим вопросам.
Роберт У. Мерри, давний вашингтонский журналист и администратор-издатель, является редактором "The American Conservative". Его следующая книга "Президент Маккинли: архитектор американского столетия" выйдет в издательстве Simon & Schuster в сентябре.
http://perevodika.ru/articles/1194440.ht
PS. Разумеется, есть и обратная точка зрения на этот вопрос, высказываемая в том числе и в США, что все происходящее, не более чем показуха, с целью торпедировать кампанию против Трампа внутри США перехватив все лозунги оппонентов.
Какая из точек зрения более близка к реальности, вопрос интересный. Прогнулся ли Трамп под американский политический класс или же мы наблюдали плохо поставленный спектакль, где на фоне покачиваний мускулами и бряцанья оружием, решались сугубо внутриполитические вопросы в стиле фильма "Хвост виляет собакой", где роль Албании выполняла Сирия, а целью ударов было отбиться от нарастающего вала обвинений в том, что Трамп это агент Путина.
Как представляется, ответ на вопрос о том, насколько серьезным может быть поворот политики США в Сирии, мы так или иначе увидим в ближайшие месяцы. Если удар останется единичным, то это будет скорее аргумент в пользу версии о том, что вся эта история имеет второе дно и связано даже не с хим.оружием или Асадом, а проблемами Трампа с американским истеблишентом. В случае, если США продолжат разворачивать военно-политический курс в стороне дальнейшей реальной эскалации в отношений с Ираном, Сирией и РФ, то это более чем наглядно продемонстрирует, что все попытки Трампа идти наперекор "глубинному государству" в конечном итоге потерпят крах, как и российские надежды на то, что при Трампе будут шансы на деэскалацию отношений.
PS2. Удар по Шайрату на фоне переговоров с Китаем, нашел весьма своеобразное отражение в западной карикатуре, которая последние месяцы упивалась темой "Трамп – агент Кремля".
В дополнение к традиционному анти-российскому накалу, добавились мотивы хаотичности внешней политики Трамп, подозрения в том, что все происходящее тоже часть ХПП и обвинения Трампа в двуличности.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Не понимаю, чего, вообще , хорошего ждали от этого жеппомрдого Трямпа? Чего так ликовали его избранию? Враг и есть враг! Не расслабляться!