Что таят в себе новые тенденции современного образования?

Сейчас повсюду обсуждается формат высшего образования. Каким оно будет, куда всё это идёт…

Один мой друг, проректор очень крутого вуза сказал: "Каждый год всё меньше набор студентов. И каждый год всё больше онлайн-вузов. Формат меняется. Пройдет ещё лет 10-15, и нынешнего формата не будет существовать. Будет что-то новое".



Уже сейчас ясно видны тенденции развития высшего образования. Они совершенно иные, чем были ранее. Имеет место полная смена вектора развития форм и методов образовательных процессов.

Вот что у нас получилось, если быть кратким.

1. В будущем главное место, пьедестал в образовании займут не методики и лекции, а личность преподавателя. Студенты уже сейчас выбирают всё больше не специальность, а того, кто будет их учить. Старый добрый принцип Джима Коллинза "Сначала кто, а затем что" начинает действовать в сфере элитного образования и вскоре распространится повсеместно. Люди идут на человека, а не на красочную открытку или умные лекции. Лекции можно скачать и в интернете. На диплом сейчас мало кто смотрит. Надо состояться как личность и помочь в этом может только человек - Учитель с большой буквы.

И основа Успеха в мире будущего - найти такого учителя и прилепиться к нему, напитываться его опытом и интеллектом, образом мыслей и действий. Так что в будущем той осью, вокруг которой будет вращаться образование, будет Человек, Учитель, Педагог с большой буквы. И те, кто смогут собрать таких людей под одной крышей, будут процветать, к ним будут идти и стоять в очереди. А те вузы, которые не смогут этого сделать, будут пустовать и закрываться за ненадобностью. Они будут не востребованы.

2. В будущем образование перейдет в онлайн. Лекции и семинары будут проходить в интерактивном режиме и не будут привязаны ко времени. Поэтому на одного толкового учителя будут приходиться сотни и даже тысячи студентов. Некоторые из них будут его помощниками, другие будут просто получать образование. Имеется очень серьёзная тенденция давать студентам только очень качественный интеллектуальный продукт от очень востребованных Учителей. Таких учителей не много, а студентов много. И поэтому есть тенденция путём технических средств помогать как можно большему числу студентов напитываться от одного хорошего Учителя.

3. Вузы станут международными. В мире сейчас существует мощная тенденция глобализации: профессоров перекупают вузы друг у друга, предлагая потрясающие условия. За них идет битва, как за звезд НХЛ. Очень скоро профессора будут иметь доход в миллионы долларов, и технический прогресс позволит вузам зарабатывать на них еще больше. Лучшие из них станут звездами кино и телепередач, у известных профессоров будут свои фанаты и группы поддержки, клубы. Уже сейчас все к тому идет полным ходом. В будущем Учитель будет Личностью, известной и популярной. Не мешок знаний, но интересный востребованный человек, за которым хочется идти, которому хочется подражать.

Интересно, что эффективность процесса обучения прямо пропорциональна степени симпатии к Учителю. При высокой мотивации знания просто перетекают и времени на обучение уходит мало, а эффект очень велик. Поэтому чем выше степень лояльности к Учителю, тем эффективнее процесс обучения. В будущем это будет самым важным фактором: учиться только у того, кого ты обожаешь.

В итоге цель высшего образования мы определили примерно так:

Знания можно набрать. Навыки можно воспитать. Но главное - передать канвы мышления. Потому что как человек мыслит, так он и существует. А они передаются труднее всего. И передать их можно только от человека к человеку. Поэтому главное - Учитель. Остальное вторично.

Это далеко не всё. Скорее это выжимка и мысли, записанные «на коленке»

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Страница автора: https://vk.com/dmitriy_raevskiy