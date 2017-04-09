Американские пилоты в бою – оценка нашего аса, сбивавшего их десятками

То, что сейчас происходит в Сирии и её небе, поневоле заставляет задуматься не только о технической оснащенности ВС США, но и о том, что из себя представляет янки как боец. Мнения у нас по этому поводу существовали и существуют поныне самые противоположные.

Сплошные Рэмбо или сборище клоунов?

Некоторые, став жертвой бесконечного потока голливудских агиток, уверены в том, что американские военные – это сборище несокрушимых и непобедимых Рэмбо. Этих, как правило, переубедить невозможно.

Еще больше у нас тех, кто совершенно убежден в том, что «пиндосы – не солдаты, в настоящем бою в обморок свалятся от вида крови, их армия – сборище клоунов и сексуальных меньшинств».

Сторонникам такой точки зрения полезно было бы ознакомиться с мемуарами советского летчика – истребителя, добившегося замечательных результатов на войне в Корее 1950 -1953 годов. Герой Советского Союза Евгений Пепеляев сбил 20 американских самолетов за время первого масштабного противостояния наших и американских военных, прежде всего летчиков.

196-й авиаполк, которым командовал Пепеляев, прибыл на эту войну, когда другие наши летчики уже успели накопить опыт воздушных боев с американцами. И некоторые из них поделились мнением о противнике с новичками: «Эти ребята дали тогда весьма невысокую оценку американским летчикам:

– в бой вступают при большом численном преимуществе;

– воздушный бой ведут вяло;

– летают небольшими группами;

– если нет тактического преимущества, в бой не вступают;

– стремятся атаковать из-за облаков со стороны солнца. В итоге, из всего многообразия тактических приемов нам рекомендовали в воздушном бою с «Сейбрами» использовать косую петлю».

Мы вступили в бой с хорошо подготовленными к боевым действиям летчиками

Вот только вскоре выяснилось, что американские летчики как-то не соответствуют приведенному выше критическому описанию: «После первых воздушных боев мы поняли, что в районе боевых действий господствует американская авиация. Ведет интенсивные боевые действия… Мы вступили в бой с хорошо подготовленными к боевым действиям летчиками на самолетах Ф-86, летающих днем в простых и сложных метеоусловиях. Я твердо заявляю, что групповые воздушные бои самолетов МиГ-15 с Ф-86 проходили на равных. В первых групповых воздушных боях успех сопутствовал больше летчикам «Сейбров». Начиная с июня — июля 1951 года летчики 196-го авиаполка проводили воздушные бои уже на самолетах МиГ-15 бис, и в большинстве случаев эти бои заканчивались вытеснением противника из охраняемого района, а это значит — свободным выходом из боя, то есть без своих потерь».

«Сейбр» — «бумажный тигр»?

Вот вам и американцы, которые «воздушный бой ведут вяло». Столь же поучительно выглядит и сравнение наших реактивных истребителей МиГ-15 и МиГ-15 бис с их главным противником – реактивным истребителем Ф-86 «Сейбр»: «Как непосредственный участник воздушных боев истребителей МиГ-15 и МиГ-15 бис с истребителями Ф-86 «Сейбр» могу дать оценку боевых возможностей МиГ-15 бис в сравнении с истребителем Ф-86.

Истребитель МиГ-15 бис, на мой взгляд, имел небольшие преимущества над Ф-86 в вертикальном маневре, в потолке, высоте и оружии, уступая в горизонтальном маневре, критической скорости и дальности.

Так, критическая скорость: МиГ-15 бис — 0,92 М, после чего наступала «валежка» — самолет становился неуправляем; Ф-86–0,95 М, после чего начиналась тряска. Вооружение: МиГ-15 бис — 3 пушки (одна 37-мм и две 23-мм), прицел — полуавтомат; Ф-86–6 пулеметов 12,6-мм, прицел — автомат с дальномером. Вертикальная скорость и потолок. — МиГ-15 бис — вертикальная скорость несколько выше, потолок 16 000 м; Ф-86 — вертикальная скорость до высоты 7000 м равна, далее меньше, потолок около 15 000 м. В горизонтальном маневре: МиГ-15 бис — слабее; Ф-86 — время виража несколько меньше (хорошая механизация крыла). По дальности полета: у Ф-86 примерно 1200 км.

В сравнении с «Сейбром» существенным недостатком в летной характеристике МиГ-15 является очень плохое скольжение самолета. Скольжение самолета, особенно в воздушном бою, летчику бывает очень необходимо, в отдельных случаях при стрельбе по самолету противника, и особенно необходимо, когда противник стреляет по твоему самолету.

Причиной плохого скольжения «МиГа» являются аэродинамические ножи на плоскостях самолета, установленные для лучшей поперечной устойчивости на малых и особенно на больших скоростях полета («валежка»).

В свою очередь, у «Сейбра» вместо аэродинамических ножей для лучшей устойчивости самолета на плоскостях имеются предкрылки, которые абсолютно скольжению не мешают, а устойчивость самолета увеличивают.

Электронное, пилотажное и навигационное оборудование на самолете Ф-86 более совершенное, чем на МиГ-15 бис.

Сравнивая боевые возможности двух самолетов, можно сказать, что характеристики истребителей весьма близки. Поэтому успех в воздушном бою МиГ-15 бис с Ф-86 зависел только от мастерства и отваги летчиков, выбора маневра и взаимодействия в групповом бою».

При этом Пепеляев в мемуарах признает, что среди летчиков существовало и совсем другое мнение о «Сейбре», столь же критическое, как и об американских пилотах. Вот как он объяснил такую разницу в оценках: «Опыт воздушных боев в Корее получили летчики многих полков истребительной авиации, но опыт этот неодинаков. Одни полки участвовали в боях 1950 года, другие в конце Корейской войны. Одни воевали 2–3 месяца, другие около года. Поэтому часто получалось так, что для одних «Сейбр» был «бумажным тигром», для других — очень сильным противником.

Хочу напомнить, что летчики 196-го авиаполка… непосредственно в боевых действиях участвовали ровно 10 месяцев: с 1 апреля 1951 по 1 февраля 1952 года. Ни одна другая часть столько времени в боях не была. Некоторые летчики полка совершили по 160–180 боевых вылетов, провели по 40–50 воздушных боев. Поэтому я, знающий мнение своих соратников, беру на себя смелость утверждать, что высказываю точку зрения как свою, так и большинства летчиков 196-го авиаполка».

То есть те, кто воевал дольше, относились и к американским летчикам, и к их «Сейбрам» серьезно, а те, кто такого опыта не накопил – достаточно легкомысленно. Помимо этого, можно предположить, что на несерьезной оценке противника сказывалась и индивидуальная склонность к «шапкозакидательским настроениям».

Если выводы, сделанные Героем Советского Союза Евгением Пепеляевым, относительно советских и американских истребителей ныне представляют исключительно академический интерес для любителей военной истории, то его оценка боеспособности американских летчиков сохраняет практическое значение. Вряд ли внуки американских участников войны в Корее так уж сильно отличаются от своих дедов. Хочется верить, что теперь в наших ВКС никто не убаюкивает себя байками о том, что американские истребители «в бой вступают при большом численном преимуществе; воздушный бой ведут вяло».

Впрочем, лучше всего было бы, если и наши, и американские любители помечтать о сокрушении врага «малой кровью, могучим ударом» сохранили бы свои иллюзии в неприкосновенности, чтобы суровая реальность в них не вторглась грязными лапами. Пусть наши летчики и их американские коллеги так и не узнают, кто чего стоит в настоящем воздушном бою 21-го века и сражаются на авиашоу исключительно в учебных баталиях…

Максим Кустов