Трамп играет за Россию. Зачем взлетели “томагавки”

Последнее максимально возможное сближение России и США происходило в 30-50-е годы прошлого века, особенно активно оно шло до смерти Рузвельта. Сближение это имело настолько серьёзный и угрожающий «элитам» США характер, что им пришлось действовать.

Действием стали акции гонения пророссийских элементов в США, получившие название – «Маккартизм».

Методика «Маккартизма» проста и очень эффективна. Тот, кто первым во всеуслышание объявил кого-то врагом и заточил на эту мысль общественное мнение, уже победил, так как противодействие общественному мнению, как правило уже бесперспективно, либо требует крайне больших ресурсов для преодоления пропагандистской волны. История показала эффективность методики в 60-е годы в США.

На сегодняшний день, Трамп и его команда столкнулись с абсолютно аналогичным процессом противодействия. Запустился механизм отработки методики «маккартизма» только с приставкой «нео».

Суть проста. Громогласно объявить русских и Путина врагами. Наполнить этой мыслью толпу, создав определённое общественное мнение и начать «выщёлкивать» одного за другим людей Трампа, тем или иным способом которых можно ассоциативно связать со словом «русский».

Работу этой методики мы отлично могли наблюдать последние несколько месяцев на примере не допущенных к управлению сторонников Трампа. Методика работает и на текущий момент реально несёт критическую угрозу для команды Трампа, так как начинает влиять на её управление.

Подсказка команде Трампа о том, что происходит и какой механизм отрабатывается в их отношении, пришла от МИДа РФ – Захарова произнесла ключевое слово: «охота на ведьм». Подсказка была принята. Трамп это подтвердил, в открытую заявив: «это Маккартизм».

Механизм «Маккартизма» запущен. Волна общественного мнения уже поднялась и набирает скорость, смывая с управленческого олимпа нужных Трампу людей, разрушая все планы и связывая руки его команде. Критический момент, когда нужно что-то предпринять, остановив волну и сломав пресс «Маккартизма» настал.

Выходом становится атака сирийской авиабазы.

Зачем Глобальный Предиктор устроил теракт в метро Санкт-Петербурга руками спецслужб США? Теракт был однозначно адресован Путину и нужен был для того, чтобы Трамп сделал звонок президенту России. Смысл звонка кратко: «Я не враг, пойми правильно то, что произойдёт через несколько дней. Меня вынуждают эти психи, с ними что-то нужно делать». Теракт показал полную невменяемость элит внутри США и у Трампа появился довод для Путина, а также веская причина для резкой остановки волны «Маккартизма».

Путин всё понял. Обвинения в агрессии, созыв совета безопасности, вал критики в СМИ в отношении «злой Америки» и тд и тп – всё это часть спектакля, который разыгрывается Путиным совместно с командой Трампа и Глобальным Предиктором.

Атака сирийской базы полностью абсурдна и смехотворна, ведь она только демонстрирует военную слабость США. Не видят этого только одержимые англичане, «Маккейны» и другие «элитки» США, запустившие механизм неомаккартизма в отношении Трампа. Ликуя и одобряя Трампа, эти силы ещё не понимают, что теперь они никто, а их влияние разом ослабло, так как механизм «Маккартизма» заглох.

Источник: zakonvremeni.ru