Терроризм – это средство международной политики

Встреча с московскими читателями началась с минуты молчания, в память о погибших в теракте в Питере. Жизнь диктует повестку дня. Поэтому говорить мы начали о том, что такое терроризм, кому это нужно и как с ним бороться. Далее направление беседы задавали вопросы зрителей.



Хронометраж:

00:18 – О терактах и терроризме.

24:24 – О революции 1917 года.

26:20 – О книге «Переписка Николая II с Вильгельмом II»

28:48 – Почему в России спецслужбы не блокируют принятие законов, угрожающих национальной безопасности?

37:25 – Почему Алексея Навального не привлекут к отвественности за клевету в фильме о Дмитрии Медведеве? Когда В.В. Путин отправит правительство в отставку?

44:13 – Чем Вы вдохновляетесь, когда пишете свои книги? Сколько книг Вы читаете в день?

51:22 – Когда в России появится реальный МРОТ?

54:11 – В связи с протестными событиями, произошедшими 26 марта, планирует ли ПВО работать с молодёжью?

01:01:55 – Будете ли Вы организовывать в ближайшее время митинги в поддержку В.В. Путина?

01:04:48 – О преемственности власти в России.

01:07:36 – Собираетесь ли Вы работать с молодёжью? О лицензии на оружие.

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О терактах и терроризме:

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Источник: nstarikov.ru