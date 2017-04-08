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Терроризм – это средство международной политики

16:39. 8 апреля 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Встреча с московскими читателями началась с минуты молчания, в память о погибших в теракте в Питере. Жизнь диктует повестку дня. Поэтому говорить мы начали о том, что такое терроризм, кому это нужно и как с ним бороться. Далее направление беседы задавали вопросы зрителей.

Хронометраж:

00:18 – О терактах и терроризме.
24:24 – О революции 1917 года.
26:20 – О книге «Переписка Николая II с Вильгельмом II»
28:48 – Почему в России спецслужбы не блокируют принятие законов, угрожающих национальной безопасности?
37:25 – Почему Алексея Навального не привлекут к отвественности за клевету в фильме о Дмитрии Медведеве? Когда В.В. Путин отправит правительство в отставку?
44:13 – Чем Вы вдохновляетесь, когда пишете свои книги? Сколько книг Вы читаете в день?
51:22 – Когда в России появится реальный МРОТ?
54:11 – В связи с протестными событиями, произошедшими 26 марта, планирует ли ПВО работать с молодёжью?
01:01:55 – Будете ли Вы организовывать в ближайшее время митинги в поддержку В.В. Путина?
01:04:48 – О преемственности власти в России.
01:07:36 – Собираетесь ли Вы работать с молодёжью? О лицензии на оружие.

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О терактах и терроризме:

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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