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Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2017

10:00. 8 апреля 2017 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрелы городов ДНР: ранены 2 мирные жительницы, под огнем 21 населенный пункт

Обстрелы городов ДНР: ранены 2 мирные жительницы, под огнем 21 населенный пункт | Русская весна

Две мирные жительницы получили ранения в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских боевиков накануне вечером.

«Вчера, около пяти часов вечера, в результате обстрела были ранены две мирные жительницы в поселке Трудовские. Ранения легкие, состояние пострадавших сейчас стабильное. Нужная медицинская помощь была предоставлена», — сообщил ДАН глава районной администрации Максим Жуковский.

По его словам, ВСУ продолжили обстрелы Трудовских ночью. В результате был поврежден один жилой частный дом по улице Зеленый Гай, 3.

В общей сложности украинская сторона за минувшие сутки 56 раз обстреляла прифронтовые населенные пункты Донецкой Народной Республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня», — отметили в оперативном командовании ДНР.

Согласно данным командования, под огнем украинской армии оказался 21 населенный пункт Республики. Обстрелы велись с использованием арторудий, танков, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

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Боевики «АТО» 56 раз нарушили режим «тишины» в ДНР

Боевики «АТО» 56 раз нарушили режим «тишины» в ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать один населенный пункт Республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

С направления села Крымское по району поселка городского типа Фрунзе велся огонь из 120-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

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