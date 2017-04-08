Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2017
- 10:13 Обстрелы городов ДНР: ранены 2 мирные жительницы, под огнем 21 населенный пункт.
- 08:50 Боевики «АТО» 56 раз нарушили режим «тишины» в ДНР.
- 07:29 ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
Обстрелы городов ДНР: ранены 2 мирные жительницы, под огнем 21 населенный пункт
Две мирные жительницы получили ранения в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских боевиков накануне вечером.
«Вчера, около пяти часов вечера, в результате обстрела были ранены две мирные жительницы в поселке Трудовские. Ранения легкие, состояние пострадавших сейчас стабильное. Нужная медицинская помощь была предоставлена», — сообщил ДАН глава районной администрации Максим Жуковский.
По его словам, ВСУ продолжили обстрелы Трудовских ночью. В результате был поврежден один жилой частный дом по улице Зеленый Гай, 3.
В общей сложности украинская сторона за минувшие сутки 56 раз обстреляла прифронтовые населенные пункты Донецкой Народной Республики.
«За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня», — отметили в оперативном командовании ДНР.
Согласно данным командования, под огнем украинской армии оказался 21 населенный пункт Республики. Обстрелы велись с использованием арторудий, танков, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
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Боевики «АТО» 56 раз нарушили режим «тишины» в ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать один населенный пункт Республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
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ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
С направления села Крымское по району поселка городского типа Фрунзе велся огонь из 120-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов РПГ.
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