Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2017

Две мирные жительницы получили ранения в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских боевиков накануне вечером.

«Вчера, около пяти часов вечера, в результате обстрела были ранены две мирные жительницы в поселке Трудовские. Ранения легкие, состояние пострадавших сейчас стабильное. Нужная медицинская помощь была предоставлена», — сообщил ДАН глава районной администрации Максим Жуковский.

По его словам, ВСУ продолжили обстрелы Трудовских ночью. В результате был поврежден один жилой частный дом по улице Зеленый Гай, 3.

В общей сложности украинская сторона за минувшие сутки 56 раз обстреляла прифронтовые населенные пункты Донецкой Народной Республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня», — отметили в оперативном командовании ДНР.

Согласно данным командования, под огнем украинской армии оказался 21 населенный пункт Республики. Обстрелы велись с использованием арторудий, танков, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

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