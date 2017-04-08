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СТАЛЬ. Изготовление кованной казачей шашки.

16:41. 8 апреля 2017 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у vaduhan_08 в СТАЛЬ. Изготовление кованной казачей шашки.
Не так давно, копаясь в технологиях изготовления стали и прочих инструментов из стали я наткнулся на удивительную информацию. Оказывается из кричного железа ковкой можно сделать только прямой меч, а вот саблю нельзя, первый сабли делались из первой пудлинговой стали. Полученную сталь прокатывали или проковыввали, делали болванки и продавали, а вот кузнецы оружейники покупали болванки и ковали из них сабли. Дело в том что сабля изогнута и для прочности и гибкости нужно что бы волокна кристализации шли вдоль клинка ну или поперек, но самое главное что бы они были эти волокна!!! Кричное железо не дает волокнистой структуры.

Обратите внимание на видео – кузнец четко рассказывает что он берет болванку стальную, уже кем то сделанную на сталелитейном производстве! После видео я дам слово "историкам"…




Взято отсюда – http://swordmaster.org/2012/07/03/tehnologiya-izgotovleniya-saltovskih-sabel.html

"Оружие принадлежит к одному из важнейших разновидностей археологических источников, благодаря которому заполняются лакуны в знаниях из многих проблем политической, социально-экономической и этнической истории. На изучении эволюции форм оружия основывается большинство выводов о развитии военного дела. Корректность таких выводов относительная, если не учитывается аспект технической и технологической совершенства, а только формально-типологический. Именно эксплуатационные качества оружия, обусловленные материалом, технологией, квалификацией мастера, являются критерием высокого развития техники и вооружения. Возможность установить эти качества дает металлографическое изучение железных изделий.
Не менее важное значение имеет технологическое исследование оружия и для проблем генезиса видов и форм вооружения, поскольку однородный набор категорий и общие формы обнаружены на больших территориях. Характерным примером является каролингские мечи, основные типы которых распространенны в средневековье как в Западной, так в Центральной и Восточной Европе [Petersen 1919; Ruttkau 1976; Колчин 1976, с. 188]. Но идентичные формы могут быть получены с помощью различных кузнечных приемов, и только структурный анализ, позволяющий раскрыть особенности технологического процесса, при массовом изучении (на больших сериях однотипных предметов) дает материал для разграничение культурных регионов. Изучение технологии оружия является основой и для решения вопросов металлообработки, поскольку известно, что уровень кузнечной техники наиболее адекватно отражает клинковое производство: ножи, мечи, сабли [Арендт с. 161]. В последней трети I тыс. н.э. в Европу попадает принципиально новый вид действующего рубляще-колющего оружия – сабля. Появление этого нового вида вооружения связано с развитием легкой кавалерии у кочевых народов евразийских степей [Мерперт 1955 , с. 131]. Основным отличием сабли от меча является изогнутый клинок, который позволяет наносить скользящий режущее-секущий удар. И если аналитические исследования средневековых мечей достаточно многочислены [Колчин 1976; Антейн 1973, с. 20-65], то данные по изготовлению сабельных клинков минимальные особенно это касается ранних экземпляров. В 1940-х годах несколько клинков исследовал В.В. Арендт, среди которых наиболее полно описана сабля из захоронения около с. Воробьевка [ Арендт с. 166; Arendt 1935 , с. 49]. Четыре сабельных клинка с аваро-славянских курганов VII-VIII вв. опубликованы Р. Плейнером [Pleiner 1979 , с. 625-627]. Это практически все, что нам известно по сабельным клинкам I тыс. н.э. в Европе. Кроме этого структурно изучалась Еликаевская коллекция оружия из южной Сибири, датируемая VIII-IX вв. В ней представлены палаши и мечи переходных к сабле форм [Зиняков 1976 , с. 106-112]. Исходя из сказанного, является актуальным введение в научный оборот коллекции сабельных клинков из памятников салтово-маяцкой культуры….

Дальше читайте в статье как историки описывая анилиз металла сабли четко описывают сталь, структуру и так далее, но вот как то совершенно не связывают свои данные с общей историей металлургии!

Они же историки и по этому…. – Клинки изученной коллекции датируются второй половиной VIII-IX вв. на основе общей хронологии салтовской культуры.

Хоть ты тресни, описывают высокотехнологичные клинки из стали и на тебе…. на основе общей датировки, ну типа как завещал нам Скалигер великий!
Tags: искажение, история, металлургия, сабля, технологии

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, металлургия, сабля, технологии
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