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Штаты&КНДР: а не пора ли нам бомбануть по Ким Чен Ыну?

11:08. 8 апреля 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

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Знаковый вчера денек выдался. Спорят политики и аналитики, что, собственно, побудило Трампа вляпаться в такую некрасивую историю в Сирии. Играть на стороне террористов, против которых он призывает бороться? Подтасовывать факты, искать врагов и реанимировать тот внешнеполитический бред, которым оперировал еще Обама? Но это только начало: слоган сегодняшнего дня – «Убить Ким Чен Ына!».

Американская эйфория нереально напрягает своей бессмысленностью и беспощадностью. Речь идет даже не о применении жестких мер, скорее непродуманные действия в духе русского «авось». Среди которых числится и предложение Совета национальной безопасности США президенту США кардинально решить проблему Северной Кореи.

Трамп и до этого момента косился в сторону КНДР, призывая китайского лидера повлиять на Пхеньян. Мол, если не повлияете, то Штаты сделают это сами. Желание Пхеньяна стать в один ряд с ядерными мировыми державами беспокоит американцев, особенно появление в будущем возможности нанесения ракетного ядерного удара по территории США.

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СНБ же предлагает несколько вариантов «успокоения» северокорейского лидера: убить главу КНДР Ким Чен Ына, разместить ядерное оружие в Южной Корее или же отправить в КНДР диверсионную группу.

Другими словами, Вашингтон рассматривает взятие под контроль внутриполитических процессов в КНДР, причем насильственным способом. Очередное нарушение суверенитета другого государства? Почему бы и нет? Объяснение имеется одно на все времена: угроза жизненно важным национальным интересам Америки.

Для справки:  своего ЯО Сеул не имеет. До середины 70-х годов Южная Корея вела программу военно-прикладного характера, но под давлением США ее пришлось прекратить и сделать вынужденный выбор в пользу американского «ядерного зонтика».

Но как бы ни хотелось Трампу и его военным советникам решить назревшую проблему с Северной Кореей, придется в обязательном порядке учитывать интересы Пекина. В Сирии уже успели подергать русского медведя за усы, осталось только Пекину насолить и сыграть на объединение Москвы-Пекина против сомнительной политики Вашингтона. Столкновение интересов завести может далеко и не факт, что все потом останутся хотя бы при своих.

Да и куда американцы могут отправить свое ЯО? Вероятно, разместить на базе Osan, расположенной в 80 км от Сеула. К слову, Сеул находится прямо у границ Демилитаризованной зоны. Пхеньян разозлится, но и Пекин не смолчит. Использование стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове или на территории Гуам также грозит неприятностями.

Китайское руководство трезво оценивает ситуацию: крах КНДР станет началом объединения обеих Корей, но вот окажутся они под контролем не у Пекина, а у Вашингтона. Помните выражение: «Враг у ворот»? Так все и получится… Значит, китайцы вряд ли останутся сторонними наблюдателями. Ну, и стоит ли демонстрация силы будущих проблем с Китаем? И как оценит мировое сообщество попытку развязать Штатами новую Корейскую войну?

Потому и не так уж много сторонников этой идеи в Штатах. Китай всегда найдет поддержку в Москве, чего американцы боялись всегда. Российско-китайский стратегический союз означает только одно – проигрыш западной цивилизации. К тому же Пекин вряд ли простил янки войну в Корее. Уничтожить КНДР и выйти на границы с Китаем Штатам никто не позволит. НАТО у восточных границ России - отличный пример наглости Запада.

Ну, опять же: дурная голова Трампа никому покоя не дает. Кто знает, чего от него ожидать?

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Метки: Америка, война, диверсанты, дональд трамп, Китай, кндр, пхеньян, сеул, соединённые штаты, убийство, угрозы, ядерное оружие, яо
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