Секреты манипуляции. Табак. Обновленная версия

Дорогие друзья! По случаю Всемирного дня отказа от курения мы рады представить вам обновлённую версию нашего известного документального фильма “Секреты манипуляции. Табак”. Более двух лет этот фильм активно используется в профилактической работе по всей стране! Фильм собрал огромное количество положительных отзывов. Вместе с тем мы получили ряд предложений, как можно сделать его ещё более интересным и эффективным. Также было добавлено несколько сцен, которые отсутствовали в знакомой всем 25-минутной версии, некоторые сцены были отредактированы.



Мы рекомендуем использовать в просветительской работе обновлённую версию фильма.

Пожалуйста, поделитесь этой новостью со всеми, кто уже видел этот фильм, и,конечно же, с теми, кто откроет его для себя впервые.



Цель общественной организации “Общее Дело”

- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.



Наш сайт: http://общее-дело.рф

http://проектобщеедело.рф/ http://xn--90agbbab4antcgbn5a1i.xn--p…

Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf



Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.

За последние 2 года были созданы такие фильмы как:

- секреты манипуляции, алкоголь

- секреты манипуляции, табак

- история одного обманы

- тайна природы женщины

- 5 секретов настоящего мужчины

- и ещё около 50 видеороликов.



Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.

Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.



В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.

Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.



Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:

https://vk.com/obsheedelorf



Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com