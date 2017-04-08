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Секреты манипуляции. Табак. Обновленная версия

09:39. 8 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Дорогие друзья! По случаю Всемирного дня отказа от курения мы рады представить вам обновлённую версию нашего известного документального фильма “Секреты манипуляции. Табак”. Более двух лет этот фильм активно используется в профилактической работе по всей стране! Фильм собрал огромное количество положительных отзывов. Вместе с тем мы получили ряд предложений, как можно сделать его ещё более интересным и эффективным. Также было добавлено несколько сцен, которые отсутствовали в знакомой всем 25-минутной версии, некоторые сцены были отредактированы.

Мы рекомендуем использовать в просветительской работе обновлённую версию фильма.
Пожалуйста, поделитесь этой новостью со всеми, кто уже видел этот фильм, и,конечно же, с теми, кто откроет его для себя впервые.

Цель общественной организации “Общее Дело”
- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.

Наш сайт: http://общее-дело.рф
http://проектобщеедело.рф/ http://xn--90agbbab4antcgbn5a1i.xn--p…
Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf

Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.
За последние 2 года были созданы такие фильмы как:
- секреты манипуляции, алкоголь
- секреты манипуляции, табак
- история одного обманы
- тайна природы женщины
- 5 секретов настоящего мужчины
- и ещё около 50 видеороликов.

Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.
Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.

В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.
Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.

Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:
https://vk.com/obsheedelorf

Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com

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