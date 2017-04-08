Подвиг Виктора Лягина в оккупированном Николаеве

Ущерб, нанесенный разведывательно-диверсионной группой «Маршрутники» под руководством Виктора Александровича Лягина, был оценен немцами в 45 миллионов марок. Подвиг, совершенный разведчиками в захваченном немцами Николаеве, – бесценен.

Утром 16 авгутса 1941 года фашистские войска вошли в Николаев. Офицеры Третьего Рейха въезжали в город на черном «мерседесе» в сопровождении мотоциклистов. Неожиданно их внимание привлекла необычная для советского города музыка – из распахнутых окон одной из квартир доносились аккорды Вагнера, самого почитаемого в Германии композитора. Кортеж остановился. Шесть гитлеровских офицеров поднялись в квартиру. Здесь их встретили инженер с Балтийского завода Ленинграда Виктор Корнев, отлично говоривший по-немецки, Эмилия и Магда Дуккерт (мать и дочь), его родственницы, потомки немецких колонистов.

Корнев – конспиративная фамилия выдающегося советского разведчика Виктора Александровича Лягина. Группа Лягина, ядро которой состояло из ленинградских чекистов, прибыла в Николаев незадолго до взятия города немцами. Лягин с товарищами подготовили необходимые документы, установили пароли и явочные квартиры, наладили систему связи.

Благодаря расчетливости, уму и обаянию Лягин с первого же дня расположил немецкое руководство в Николаеве к себе и семье Дуккерт: майор Гофман согласился разместиться в их квартире и рекомендовал Магду в качестве секретаря-переводчицы к шефу судостроительных заводов Причерноморья адмиралу фон Бодеккеру. Позже по ее протекции инженеру Корневу была предложена должность наблюдавшего за ремонтом боевых кораблей. Это позволило Лягину установить контакты с патриотами из Николаевского подполья и организовать несколько хитроумных «операций», приводивших к затягиванию намечаемых немцами работ по ремонту кораблей. В историю Лягин вошел как талантливый организатор крупных диверсий в городе, плавящемся в горне зла фашистского режима.

По воспоминаниям коллег, Виктор Александрович был высоким интересным блондином с задумчивым взглядом. Два года (1939-1941) он находился в служебной командировке в США. Вот что писал о нем разведчик Александр Феклисов в своей книге «За океаном и на острове»: «Он запомнился мне тем, что порой подолгу молча сидел в углу комнаты и напряженно о чем-то думал. Товарищи говорили, что Лягин крайне болезненно переживал наши неудачи на фронте».

По образованию Лягин – инженер-механик, владел несколькими языками, увлекался спортом и фотографией. Эти навыки пригодились ему в будущей деятельности во благо Родины. Всего через год после начала службы Виктора Александровича расценивали как опытного, ответственного и крайне талантливого сотрудника.

Со своим первым заданием – легализоваться в городе и вжиться в обстановку – лягинцы справились успешно. К ноябрю того же года в городе удалось наладить распространение листовок о реальном положении дел на фронте: в ответ на пропагандистские материалы оккупантов о поражении Красной Армии и падении Москвы сообщалась правда о борьбе советского народа с фашизмом.

В том же ноябре лягинцы нанесли первый серьезный удар по немецким силам: был взорван военный склад и автобаза, устроенные немцами почти в центре города. Фашисты потеряли 15 автомашин с оборудованием и техникой, 20 тонн горючего и несколько десятков солдат и офицеров. Были усилены меры охраны, сотрудники гестапо рыскали по городу в поисках подрывников, запугивали горожан карательными мерами. Но в январе 1942 года на том же самом месте произошел новый взрыв: на этот раз немцы потеряли 20 автомашин с военной техникой и большой запас горючего.

С наступлением холодов германское командование завезло в Николаев теплое обмундирование для войск – об этом сообщил один из членов группы, действовавший на железной дороге. Лягин принял решение взорвать склад, где хранились теплые вещи: члены группы забросали его бутылками с горючей жидкостью, предварительно перекрыв препятствиями с шипами все подъездные пути для пожарных машин – склад сгорел дотла.

Это было знаковое событие для жителей Николаева – они были не одни, у них появилась надежда. Пришло спасительное чувство – с врагом можно бороться. Где-то в подполье действовали люди, которые рисковали жизнью ради освобождения родной земли. Выйдя на руководителей подпольных организаций (для соблюдения конспирации разведчик поддерживал контакты с ограниченным числом лиц), Виктор Лягин фактически координировал всю подрывную деятельность в оккупированном городе в сложнейших условиях – связь с Центром была утеряна из-за вышедшей из строя рации. Миф о непобедимости фашистской армии был развеян и обнадеживающими новостями с фронта: немцы были разгромлены под Москвой.

Действовать в городе становилось все опасней – гестаповцы пытались выявить организаторов диверсий и лиц, им сочувствующих. Под подозрением находился каждый, в том числе и русский инженер Виктор Корнев-Лягин. По роду деятельности он ежедневно посещал судостроительный завод, встречался со многими рабочими, получал обширную информацию. От адмирала Бодеккера он узнавал немало ценных сведений. Инженер Корнев и сам пользовался правом самостоятельно решать многие вопросы. Гестаповцам это не нравилось. Однажды они решили устроить русскому проверку.

Боддекер вызвал инженера к себе в кабинет, и Лягин явился незамедлительно. Адмирал доверительно сообщил ему, что следы красного подполья ведут и на его завод. Виктору было предложено взять конверт с фамилией человека, которого необходимо было устроить в цех по просьбе гестапо. «Не интересуюсь, простите! Политикой, господин адмирал, не занимаюсь», – ответил инженер и отказался взять конверт. Он прошел проверку.

Пришло время действовать решительно. В 12 часов дня 10 марта 1942 года взрыв чудовищной мощи потряс Николаев – на воздух взлетел Ингульский аэродром. Горели ангары с самолетами и авиамастерские, взрывались цистерны с горючим, рвались снаряды. Погибли фашистские летчики и часть аэродромной охраны. Это была одна из крупнейших диверсий против немецких оккупантов, позже на этом месте установили огромный камень с мемориальной доской. Гитлеровцы лихорадочно искали подрывников по всем городу, организовали тщательную проверку обслуживающего персонала, но так ничего и не узнали.

Через некоторое время группа Лягина организует новую диверсию – на этот раз была взорвана нефтебаза в торговом порту, несколько причалов и судов. Еще много крови испортили николаевские подпольщики немецким оккупантам.

Последнее письмо жене Лягин написал еще до взятия Николаева фашистами – 10 августа 1941. «Жди меня два года. Не вернусь, значит…» – писал Виктор Александрович. Домой он так и не вернулся. В феврале 1943 года был арестован его связной – Гриша Гавриленко. Через час у проходной Южного порта задержали и самого разведчика. Обоих выдала предательница Мария Любченко, врач-фтизиатр, помогавшая подполью. Подпольщики предприняли попытку организовать Лягину побег, но ничего не вышло. Виктор Александрович выдержал все пытки и никого не выдал. Он и в камере перед лицом смерти продолжал противостоять врагу. 17 июля 1943 года Виктор Лягин был расстрелян. Врач Любченко, фашистский агент, виновная в гибели разведчика, не избежала возмездия: она была схвачена во Львове при попытке бежать в Германию и была приговорена к расстрелу.

За образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство Виктору Александровичу Лягину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Памятник Герою Советского Союза Лягину в Николаеве на улице его имени

Именем Лягина было названо морское судно, построенное на Николаевской судостроительной верфи в 1965 году. Мемориальные доски с именем Героя установлены на зданиях, с которыми была связана его жизнь в Ленинграде и Николаеве. Чтят память разведчика и в его родном городе Сельцо Брянской области. В историко-краеведческом музее города есть зал, посвященный истории подвига Героя.

Музей «Подпольно–партизанского движения в Николаеве в годы Великой Отечественной войны 1941–1944 гг.». В народе его называют музеем Лягина. В этом доме Лягин и жил.

В Кабинете истории СВР имя Виктора Александровича Лягина увековечено на Мемориальной доске.