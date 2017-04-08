Пенсионерка исцелилась благодаря кочкам на волгоградских дорогах

В Волгограде у пенсионерки приступ аритмии был снят при помощи ям и кочек на городских дорогах.

Как сообщили V1.ru в экстренных службах города, скорую помощь вызвали пожилой пациентке ночью 7 апреля. У женщины был сильный приступ аритмии, и ее транспортировали к кардиологам. Однако после того как женщину довезли до лечебного учреждения по ямам и кочкам, приступ прошел, и состояние пожилой женщины нормализовалось.

– И это не шутка, – отметил врач-реаниматолог Михаил Николаев. – Аритмия прошла после скачков по неровной поверхности. Это не единичный случай, на моей практике в Волгограде их было пять-шесть. Также с помощью езды по ямам и кочкам можно облегчить страдания больных камнями в почках – несколько раз было такое, что по приезду они просто-напросто выходили.

Специалист вспомнил случаи из древней истории, когда больные специально садились на коней и скакали по бугристой земле.

– Это было больно, но эффективно, – отметил Михаил Николаев.

Ольга Серова

Фото Алексея Волхонского

Источник: nnm.me